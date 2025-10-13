EDUCA WEEK 2025: Za kvalitním vzděláním a prací nemusíme do Prahy

EDUCA WEEK 2025 znovu potvrdil, že Liberecký kraj má v oblasti vzdělávání i kariérních příležitostí co nabídnout. Právě ukončený veletrh přilákal desítky tisíc návštěvníků a propojil studenty a regionální firmy s jasným cílem – nastartovat jejich kariéru a nabídnout mladým budoucnost v regionu.

EDUCA WEEK EXPO | foto: SFM Liberec s.r.o.

EDUCA WEEK konference NPI
Během jednoho týdne ožil celý kraj energií mladých lidí, firem a vzdělávacích institucí. EDUCA WEEK 2025 nabídl desítky exkurzí, workshopů, přednášek i networkingových akcí. Letošní ročník organizátoři zacílili více i na středoškoláky a jejich propojení s regionálními zaměstnavateli. O tom, kam EDUCA směřuje a proč je výjimečná, mluví ředitel veletrhu Lukáš Přinda z pořádající společnosti SFM Liberec s. r. o.

EDUCA WEEK Lukáš Přinda

EDUCA WEEK se v průběhu let stal pevnou součástí plánovacích kalendářů škol, vzdělávacích institucí a firem v Libereckém kraji, jak velký je to závazek?

Závazek to samozřejmě je, ale spíš to vnímáme jako výzvu. V posledních letech se počet návštěvníků všech programových částí veletrhu EDUCA WEEK ustálil na 30 tisících lidí. Na nás je, abychom splnili jejich představy. Jednak to znamená odprezentovat širokou a atraktivní nabídku kvalitních škol, vzdělávacích institucí a pracovních příležitostí nejen v Libereckém kraji, a také být nositelem inovací a nových trendů v oblasti vzdělávání, osobního rozvoje i následného pracovního uplatnění.

Jak to děláte?

Kombinujeme pro návštěvníky a uchazeče několik forem prezentace. Ať už jde o klasickou veletržní prezentaci nebo aktivní formy ukázky studijních oborů či pracovních pozic, a to vše na jednom místě. Nejprestižnější firmy v Libereckém kraji se do EDUCA WEEK zapojují buď jako vystavovatelé, nebo partneři. Letos jsme například zaznamenali rekordní zájem zaměstnavatelů v sekci VISIT, která zprostředkovává studentům a zájemcům o stáže či práci přímý kontakt s jednotlivými firemními provozy. Díky zapojeným firmám jsme mohli nabídnout více než sedmi stovkám studentů přes třicet exkurzí v atraktivních provozech – od slévárny přes stavbu, velkoobchod až po výrobu hygienických pomůcek či laboratoře pro výrobu bionafty z živočišných tuků.

EDUCA WEEK konference NPI

Co je podle vás největší přidanou hodnotou Educy?

Rozhodně možnost na jednom místě získat ucelené informace nejen o studiu, ale i o možné budoucí pracovní kariéře. To právě umožňuje propojení škol a firem na Educe. Zdejší firmy nabízejí atraktivní pracovní uplatnění, podmínkou pro získání takové práce ale je zvolit správný vzdělávací studijní obor. Díky prezentaci na Educe tak pomáháme oběma stranám se vzájemně najít. Velmi úspěšný je v tomto ohledu projekt Libereckého kraje Krok do budoucnosti, který představuje školy a firmy v kraji a jejich vzájemnou symbiózu. Dalším příkladem jsou workshopy se zaměstnavateli Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dokáže nabídka práce a vzdělání z regionu konkurovat větším městům jako třeba Praha?

Myslím, že se nám podařilo ukázat, že pro kvalitní vzdělání, atraktivní pracovní pozice a nové trendy není bezpodmínečně nutné jezdit do Prahy. Viděli jsme, že Liberecký kraj má v oblasti vzdělávání, pracovních příležitostí i businessu rozhodně co nabídnout.

V rámci programové skladby Educy jste zapojili i jiné věkové skupiny?

Celý program veletrhu tvoříme s myšlenkou, že vzdělávání patří k životu. Proto má v programu EDUCA WEEK své stálé místo oblíbená EDUCA KIDS pro předškolní i školní děti, kolektivy i rodiny. Letos se zapojilo celkem 15 institucí po celém Libereckém kraji, které nabízely kolem 50 různých výukových a zábavných programů denně. Během celého týdne se konají velmi kvalitní odborné konference a semináře, ale také přednášky i pro laickou i odbornou veřejnost. Letos jsme například nabídli přednášky renomovaného psychologa, doktora Jana Svobody pro rodiče a pedagogy, zajímavý byl také seminář věnovaný tématu rozpoznání talentu u náctiletých dětí či Educonference zaměřená na oblast businessu i leadershipu s exklusivními řečníky.

EDUCA WEEK KOVY

Co v letošním ročníku oslovilo vás osobně?

Určitě ocenění EDUCA AWARDS 2025 pro talentované a aktivní středoškolské studenty. Překvapil mě ohlas, který vzbudila mezi školami i vysoká úroveň aktivit mladých lidí. Ocenění studenti byli neuvěřitelně inspirující a jejich aktivita je dokladem, že i v tak mladém věku můžete budovat svoji kariéru.

EDUCA WEEK TOP Škola

