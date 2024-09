EDUCA WEEK 2024: Školy nepřipravují studenty na reálný život

Jaká je liberecká teplárna?

Teplárna dnes opravdu prochází proměnou doslova ze století páry na inovativní energetickou společnost. Investujeme do nových řešení a stáváme se moderní společností, která dodává nejen teplo, ale především tepelný komfort. Naší vizí je přinést do domovů pocit pohody, kdy se nemusí člověk starat o to, jestli hřeje radiátor nebo teče teplá voda. Zkrátka wellbeing.

Teplárna je dnes spolehlivý a silný partner, zároveň je cenově velmi přijatelná, konkurenceschopná. Je součástí kritické infrastruktury v Liberci, město i Liberecký kraj se řadí mezi největší zákazníky. Dodáváme teplo v podstatě do více než 50 % města. A v neposlední řadě musím říct, že teplárna je stabilním a atraktivním zaměstnavatelem.

Jaké lidi potřebuje liberecká teplárna?

Spektrum je velmi široké, máme velké plány a pracujeme na několika vývojových projektech, protože naším hlavním cílem do budoucna je být nízkoemisní nebo CO 2 neutrální. Naším primárním zdrojem je energetické využití odpadu. Prostřednictvím kogeneračních jednotek a turbín vyrábíme i elektrickou energii, kterou jsme schopni pustit do sítě v objemu až 10 MW.

Obecně se dá říct, že potřebujeme lidi s tahem na branku, kteří mají chuť se učit a rozvíjet. Hledáme hlavně energetiky, ale i řemeslníky – třeba elektrikáře nebo svářeče. Ač se to nezdá, práce v teplárně je velmi rozmanitá. Naši technici musí umět vzít do ruky nejen tablet, ale i měřák a nářadí a musí si s tím umět poradit. Je potřeba, aby rozuměli fyzice i matematice.

Hádám, že o takové lidi bude nouze…

Je velmi těžké je najít. Dnes se všechno staví na IT technologiích a moderních řešeních. Je to v pořádku, jsme v 21. století, ale stále ještě platí, že řemeslo je k reálnému životu potřeba. A bohužel, děti mají málo příležitostí si na řemeslo sáhnout. Školy na to studenty nepřipravují. A lidí vzdělaných v oblasti energetiky je doslova hrstka. Energetika, v podstatě až do období covidu, byla velmi rigidní. To se ale mění nejen v důsledku energetické krize. Troufám si říct, že díky Green dealu a boomu obnovitelných zdrojů energetika už nikdy nebude rigidní, ale rychle se rozvíjející a velmi žádaný obor. To už dnes vidíme.

Než školy zareagují na potřebu trhu, bude to ale chvíli trvat. Schopní odborníci na energetiku budou ještě vzácnější, co s tím?

Došli jsme k tomu, že si je musíme sami vychovat. Připravujeme Trainee program pro studenty 3. a 4. ročníků lokálních středních škol, v němž si vybereme jednoho nebo dva zájemce z ročníku a podpoříme je stipendiem. V podstatě si vychováme nového zaměstnance tak, jak je to běžné například v Německu.

Další cestou jsou vlastní studijní kurzy. Už máme zažádáno o akreditace a v příštím roce spustíme kurzy s časovou dotací až 120 hodin ve třech stupních vzdělanosti, které nabídneme jak školám, tak zaměstnavatelům i veřejnosti. Budeme sami vychovávat lidi, kteří rozumí tomu, co dělá energie a jak se chová. Kurzy budou postupně tři – energetika, technické zabezpečení budov (TZB) a životní prostředí. Všechny budou jak teoretické, tak praktické s tím, že praxi absolvují kurzisté v našich provozech.

Teplárna Liberec se na veletrhu JOB EXPO v rámci EDUCAWEEKu představuje letos poprvé. Co jste pro návštěvníky připravili?

Naše expozice bude hravá, interaktivní a věříme, že zajímavá jak pro děti, tak pro dospělé. Kromě toho, že se budeme snažit zaujmout, rádi bychom prostřednictvím veletrhu JOB EXPO nabídli práci a možnost vzdělání v oblasti energetiky. Pro návštěvníky jsme připravili speciální fotokoutek, který je propojen s umělou inteligencí. Zájemci si tak mohou odnést originální fotografii a zároveň si vyzkoušet práci s moderními technologiemi. Těšit se mohou také na soutěž o hodnotné ceny, kterou jsme propojili s našimi sociálními sítěmi, takže účastníci budou mít příležitost sdílet své zážitky online. Věříme, že náš stánek přinese návštěvníkům nejen zábavu, ale také užitečné informace a nové příležitosti.

Největší veletrh pracovních příležitostí a vzdělání v ČR EDUCA EXPO, kde najdete i Teplárnu Liberec, se koná v liberecké Home Credit Aréně od 10. do 12. října. Kompletní program celého týdne najdete na webu educaweek.cz. Sledujte EDUCU i na sociálních sítích.