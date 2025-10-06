EDUCA AWARDS 2025: Nastartuje prestižní ocenění kariéru?

EDUCA AWARDS je zbrusu nová kategorie, která se na EDUCA WEEK 2025 objevuje vůbec poprvé. Je to cena pro středoškolské studenty, kteří jsou něčím výjimeční. Nové ocenění má ambici ukázat jejich talent světu a pomoci jim nastartovat kariéru.

EDUCA AWARDS 2025: Nastartuje prestižní ocenění kariéru? | foto: SFM Liberec s.r.o.

Protože právě to je poselstvím veletrhu EDUCA už bezmála dvacet let.

„Nově jsme si v rámci veletrhu vytyčili cíl oslovit generaci středoškoláků, kteří pokukují po budoucí kariéře. V úzkém tvůrčím týmu vznikl nápad na doprovodnou aktivitu veletrhu zaměřenou na ocenění a propagaci talentovaných studentů v Libereckém kraji. Vytvořili jsme platformu, na níž se mohou talentovaní a výjimeční studenti zviditelnit, a tím jim pomůžeme nastartovat jejich kariéru. Ocenění budou středoškoláci za své podnikatelské, vědecké i společenské nebo sociální aktivity, které mají reálný dopad a přínos pro společnost,“ popisuje vznik projektu EDUCA AWARDS ředitel EDUCA WEEK, největšího veletrhu vzdělání a práce v Čechách, Lukáš Přinda.

EDUCA AWARDS: Hledáme talent, který vyniká

Organizátoři oslovili střední školy v kraji, aby nominovaly své talentované studenty, protože jsou to právě školy, které mají o svých výjimečných studentech a jejich aktivitách největší přehled. O vítězích EDUCA AWARDS bude rozhodovat pětičlenná porota. V ní zasedli zajímaví lidé s pedagogickými, uměleckými, produkčními, ekonomickými a podnikatelskými zkušenostmi.

Rony Plesl

Předsedou poroty je uznávaný výtvarník designér a vysokoškolský pedagog Rony Plesl. „Učím celkem 27 let, 10 let na středních školách a v současnosti už 17 let na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Dobré vzdělání považuji za naprostý základ kvalitní fungující společnosti a nápad ocenit výjimečné studenty s přesahem mě velmi oslovil,“ vysvětluje Rony Plesl svoji motivaci stát se porotcem EDUCA AWARDS. „Dalším důvodem je stále silnější vztah k mému rodnému kraji,“ dodává rodilý Jablonečák a absolvent železnobrodské sklářské školy.

Na tři vybrané TOP studenty čeká kromě zviditelnění a medializace jejich aktivit i zajímavé finanční ohodnocení, a navíc atraktivní ceny od značky Apple, které dodal generální partner soutěže Flex Academy by iWant. „Ceny jsou opravdu velkorysé, protože ti mladí lidé si určitě zaslouží ocenění, ale hlavně podporu, která jim pomůže v dalším rozvoji. Takový byl náš záměr především,“ konstatuje Lukáš Přinda.

Studentské počiny mají často společenský přesah

Výzva k zapojení do EDUCA AWARDS ve školách Libereckého kraje zarezonovala a do soutěže dorazilo celkem dvaadvacet přihlášek. „Nominace, které se nám sešly od ředitelů škol byly skutečně exkluzivní a zajímavé. Nebylo vůbec jednoduché zvolit mezi tolika výjimečnými lidmi tři, nicméně bylo zajímavé, že na finalistech se porota shodla vcelku jednoznačně,“ prozrazuje Lukáš Přinda. Jak ale určit vítěze? „Rozhodování bylo těžké, hlavně mezi posledními třemi vybranými,“ potvrzuje předseda poroty Rony Plesl. „Tady už jsme zvažovali jemné nuance a bylo třeba se rozhodnout nejen pragmaticky, ale i trochu emocionálně. U některých nominovaných mě velmi mile překvapil velký důraz na pomoc společnosti. Většina nominovaných byla opravdu skvělá ve svých oborech, sport, věda, vzdělání, ale někteří vynikali velkou empatii a připraveností něco odevzdat druhým. Toho si velmi vážím,“ vyzdvihuje další hledisko Plesl.

Galavečer EDUCA AWARDS 2025 prozradí vítěze

Ke slavnostnímu předávání cen dojde ve čtvrtek na Galavečeru EDUCA AWARDS v liberecké Home Credit Areně. Během večera, který organizátoři pojali jako prestižní talkshow, zazní příběhy talentovaných studentů i rozhovor s Ronym Pleslem a dalšími hosty. Večerem bude provázet Linda Bartošová. „Těším se, že uvidím vítěze a budou takoví, jaké jsme si je vysnili... a ještě lepší,“ usmívá se Plesl. „Liberecký kraj má velké množství kvalitních škol. Jejich vysoká úroveň je dána dlouhou tradicí, ale i výbornými učiteli, kteří se do regionu vracejí. Bylo vidět i na nominovaných, že jim na tradici i regionu záleží, to je nadějné,“ zamýšlí se na závěr jeden z výjimečných talentů našeho kraje Rony Plesl.

Kompletní program atraktivního týdne vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK 2025 najdete na educaweek.cz. Sledujte Educu také na facebooku a instagramu. A přijďte!

