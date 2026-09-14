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EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně

Komerční sdělení
Paní Panošová

Paní Panošová | foto: SFM Liberec s.r.o.

EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně
EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně
EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně
EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně
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Komerční sdělení

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Technické vzdělávání už dávno neznamená jen montérky, dílnu a práci rukama. Střední průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou dnes vedle tradičních řemesel, jako jsou elektrikář, automechanik či zámečník nabízí obory zaměřené na robotiku, mechatroniku, CNC stroje nebo 3D technologie.

O tom, jak se mění zájem mladých lidí o techniku, co od absolventů očekávají firmy jsme si povídali s ředitelkou školy Dagmar Panošovou. + foto p. Panošová

Technické firmy dlouhodobě volají po kvalifikovaných lidech. Mění se také zájem uchazečů o studium na SPŠT v Jablonci v posledních letech? A jsou rozdíly v poptávce po jednotlivých oborech?

Obecně zájem žáků o technické obory není tak velký, jak bychom si přáli, a silně ho ovlivňuje i názor rodičů. V posledních letech roste zájem o maturitní i učební elektroobory. Naopak skomírají strojní obory, hlavně ty učební. Byť je ze strany partnerských firem obrovský zájem, obory jako nástrojař, obráběč kovů nebo strojní mechanik – zámečník, dnes mladé příliš netáhnou. Elektrotechnika „frčí“, protože pojmy jako elektromobilita, fotovoltaika jsou témata, o kterých se mluví každý den. O tom, co přesně dělá nástrojař, ale ví jen málokdo. Vítáme proto každou možnost propagace ze strany zřizovatelů, státu i samotných firem. Technické školy nemají stejné možnosti propagace jako komerční subjekty, i když se prezentujeme, a Educa je toho důkazem. Situaci podle mě nepomáhá ani tlak rodičů a části veřejné debaty na další navyšování míst ve všeobecném vzdělávání.

Jak moc ta obecně vžitá představa, že technický nebo učební obor znamená hlavně manuální práci a umazané ruce, odpovídá realitě? Co se dnes studenti SPŠT skutečně učí a s jakými technologiemi pracují?

EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně

Technicky vzdělaný člověk samozřejmě potřebuje teorii i praktické dovednosti, ale dnešní technická škola už rozhodně není jen o práci v dílně. V maturitních oborech strojírenství se zaměřením na 3D technologie a elektrotechnika – mechatronika připravujeme žáky hlavně na pozice technologů, konstruktérů, projektantů, kde se nepředpokládá permanentní praktické zapojení do výroby na dílně. Učí se dva cizí jazyky, pracují s grafickými programy, tvoří výkresovou dokumentaci nebo programují PLC.

Další maturitní obory propojují teorii s praxí. Absolventi oborů mechanik seřizovač CNC a mechanik elektrotechnik skládají na konci třetího ročníku závěrečné zkoušky a pak pokračují k maturitě. Učí se ovládat, seřizovat a programovat obráběcí CNC stroje či linky a roboty. Také učební obory pracují s moderními stroji, elektrickými panely nebo novými modely automobilů. Žáci u nás pracují manuálně i se strojním vybavením, dílna ale dnes vypadá úplně jinak než před dvaceti lety. Srdečně zvu všechny zájemce, aby využili dne otevřených dveří a přišli se přesvědčit, jak se dnes učí.

Velkým argumentem pro technické vzdělání bývá uplatnění absolventů. Jak blízko je dnes výuka na SPŠT skutečné praxi? Co od vašich absolventů zaměstnavatelé očekávají a mají studenti po škole skutečně jistotu, že najdou v regionu práci?

EDUCA 2026: Rodiče nechtějí, aby se děti umazaly v dílně

Naši absolventi nacházejí uplatnění prakticky ve všech typech technických firem – od strojírenských přes elektro, plastikářské, po servisy i dílny. Spolupracujeme přibližně s dvěma stovkami firem z blízkého i vzdálenějšího okolí. Žáci chodí na celoroční praxe, povinné měsíční stáže a během studia navštěvují firmy také v rámci exkurzí.

Díky modernímu Centru odborného vzdělávání máme velmi dobré vybavení, ale velké firmy budou mít ve specializovaných technologiích vždy před školou náskok. Od absolventů proto očekávají odborný základ, pracovní návyky a chuť do práce. Na specializovaná zařízení si je pak zaškolí již sami. V tuto chvíli poptávka firem po našich absolventech převyšuje jejich počet. Každý, kdo chce pracovat v oboru, práci najde.

Na veletrhu EDUCA budete stát před žáky základních škol a jejich rodiči, kteří právě řeší výběr střední školy. Kdybyste měla možnost nabídnout pouze jeden argument dítěti nebo rodiči, který o technickém vzdělání zatím pochybuje, jaký by to byl?

Veletrhu EDUCA EXPO se účastníme každý rok a vždy se snažíme, aby náš stánek byl atraktivní. Vozíme interaktivní výukové panely, které si návštěvníci mohou sami intuitivně vyzkoušet a kromě učitelů jsou na stánku i žáci z vyšších ročníků. Ti dokážou školu i jednotlivé obory představit autenticky a způsobem, který je žákům základních škol bližší. Těm, kteří váhají, zda zvolit technický obor, bych doporučila obejít si na EDUCE také stánky firem a podívat se, koho hledají. Velmi často to jsou lidé do konstrukce, technologie či výroby. I nástupní finanční ohodnocení čerstvých technických absolventů, bývá podle našich zkušeností velmi zajímavé. A to je jistě ten nejpádnější důvod dát se na technický obor.

EDUCA EXPO se v liberecké Home Credit Areně koná od čtvrtka 15. do soboty 17. října. Kompletní informace naleznete na webu educaweek.cz i sociálních sítích.

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