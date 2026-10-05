Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

EDUCA 2026: Přijímačky bez paniky? Robin Řežábek ukáže jak

Komerční sdělení

Robin Řežábek | foto: SFM Liberec s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Znáte Doučka s Robinem? Po návštěvě EDUCA EXPO se to může změnit. Přímo mezi školami v Home Credit Areně najdete stánek Robina Řežábka, učitele, streamera a motivátora, který se zabývá přípravou na přijímačky i k maturitě. Zkoušky podle něj nejsou jen o tom, co děti umí.

Rozhoduje také strategie, práce s časem, soustředění nebo schopnost zvládnout stres. Jak se chovat jako rodič i jak motivovat a připravit své dítě, se dozvíte přímo od Robina na Educe.

Co chcete návštěvníkům na svém stánku během těch několika minut ukázat – a s čím by měli od vás a z EDUCA EXPO obecně odcházet?

Náš stánek má vyzařovat pohodu, pozitivitu a jakousi odlehčenost. Proto i jeho vizuální podoba je úplně odlišná od těch běžně užívaných a věřím, že návštěvníky na první dobrou zaujme. Chci ukázat, že kolem zkoušek nemusí panovat jen napětí, stres, ale že je to nějaká cesta, na které se učíme, zkoumáme své silné a slabší stránky a vycházíme z ní jako lepší lidé. Člověk se u nás na těch pár minut zastaví a uvědomí si, že opravdu nejde o život. Vzhledem k tomu, že jsem mediálně poměrně známý, přicházejí studenti, mezi nimiž jsou i mí fanoušci. Mají možnost se mě zeptat na cokoli, co potřebují vědět nebo se mi prostě jen jdou svěřit a já je vyslechnu. Pokud se nám letos i v Liberci na EDUCA EXPO povede navodit stejnou atmosféru jako jindy a studenti od nás budou odcházet s pocitem většího nadhledu nad zkouškami a úsměvem na tváři, budu rád.

Přijímačky nejsou jen testem znalostí. Často rozhoduje také strategie, práce s časem, pozorné čtení zadání nebo schopnost zvládnout stres. Kde podle vás děti nejčastěji zbytečně ztrácejí body a dá se „umění zvládnout test“ skutečně natrénovat?

Určitě se dá vše zlepšovat, jak obsah vědomostí, které si do své hlavy ukládáme, tak práci se stresem v krizových situacích. Stále si však musíme uvědomit, že nejsme ze „stejného těsta“. Někdo může být například více úzkostný, někdo méně, někdo má větší vlohy pro technické předměty jako matika, někdo je nadanější jazykově. Umění zvládnout test se skutečně dá natrénovat, jen si nejprve musíme udělat analýzu sebe sama a jasně si stanovit, kde se nám budou body sbírat snadněji a kde je lepší nevěnovat moc času nějaké konkrétní slovní úloze, kde se věčně trápíme. Výhodou přijímaček nebo maturity je, že si můžeme dohledat na oficiálních stránkách Cermatu testy z minulých let, které se osnovou prakticky nemění a rovnou si tak zanalyzovat, u čeho se cítíme komfortně a kde to trochu „dře“. Kdybych však měl zobecnit, kde se nejčastěji chybuje, tak se jedná často o chyby z nepozornosti (nepřečteme si správně zadání) nebo chyby početní (jednáme zbrkle a nedržíme se hesla: „Dvakrát měř, jednou řež.“).

Tisíce dětí a studentů s vámi trénuje na přijímačky i další zkoušky. Co jste postupně pochopil o tom, jak se děti učí, a v čem se váš způsob přípravy liší od klasického doučování?

Učil jsem osobně sedm let, z toho pět let učím na internetu. Za tu dobu se moc nezměnilo a stále se řeší stejná problematika: udržení pozornosti dítěte, které je rozptylováno mnoha okolními vlivy. Doba je čím dál rychlejší, a tak se i výuka musí zefektivňovat. Víte, a to je základní problém školství. Děti se dobou nezhoršily, ale nikdo je needukuje o tom, jak se mají učit, neznají žádné efektivní učební techniky. Proto s nimi prakticky na každém „Doučku“ probírám, čemu mají věnovat kolik času, jak postupovat, když jim něco dlouhodobě nejde, kde si zjišťovat informace, k čemu používat umělou inteligenci... Takže se nebojím ve své výuce věnovat čas nejen psychickému růstu, ale i efektivním metodám učení. A pokud bych měl vyzdvihnout to nejdůležitější, co do svých „Douček“ vkládám, je to určitě energie. Má „Doučka“ jsou zároveň i takovou show, jak rád říkám. Chci žákům a studentům ukázat, že se škola dá brát s nadhledem, a přitom si z ní můžeme mnoho dobrého odnést.

Máte nějakou radu pro rodiče? Přijímačky bývají zkouškou i pro ně, pochybují, zda školu vybrali dobře, zda to jejich dítě všechno zvládne a celá atmosféra se propisuje do výkonu dítěte a fungování celé rodiny. Kdy má podle vás smysl s přípravou začít a jak dítě motivovat, aby se z několika měsíců před zkouškami nestalo období stresu a konfliktů?

Rád každou přednášku nebo odpověď na tyto dotazy začínám větou: „Plujme spolu na jedné lodi.“ Ono to vlastně všechno dobře dopadne, když spojíme síly a poplujeme na jedné lodičce za cílem. Už jen ta podpora, projevení zájmu, důvěry ve vaše dítě je hlavní a klíčový bod pro dosažení úspěchu. Děti nejvíce prožívají, jestli se jim na dané škole bude líbit a najdou si tam nové kamarády. Rodiče nejvíce prožívají, zda je daná škola dostatečně vhodná nebo prestižní. Pak se tyhle pohledy v rodině „kříží“ a přestáváme si s dítětem rozumět. Je v pořádku, že každý máme svůj pohled, ale základem harmonie rodiny je komunikace. Zkusme konstruktivně diskutovat o budoucnosti, snažit se pochopit pohledy toho druhého a hledat společně řešení. Čím více spolu budeme komunikovat, tím více si budeme rozumět a z cesty ke zkouškám se nemusí stát jen několikaměsíční horror, ale uvědomělá cesta k hledání sebe sama a nalezení další smysluplné cesty.

Robin Řežábek

EDUCA EXPO je vrcholem celotýdenního programu největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech EDUCA WEEK. Home Credit Arenu zaplní od čtvrtka 15. do soboty 17. října desítky středních škol a učilišť z Libereckého kraje, ale také jazykovky a další vzdělávací instituce a spolu s nimi i prestižní firmy se stovkami atraktivních pracovních příležitostí. Právě propojení mezi školami a zaměstnavateli je jedním z nejcennějších atributů veletrhu, který by rozhodně neměl uniknout nikomu, kdo na sobě pracuje, chce kvalitně studovat a získat atraktivní práci. Vstup je zdarma.

Sledujte sociální sítě a také www.educaweek.cz, ať vám neunikne žádná novinka a zajímavá akce.

Nejčtenější

Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Komerční sdělení
Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Zvládnou řezání, broušení i začišťování. Úhlová bruska je nářadí, které na stavbě ani v dílně dlouho neleží. Řeže ocelové profily a trubky, brousí svary, odstraňuje rez a staré nátěry, začistí povrch...

Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Komerční sdělení
Jak vypadala svatba našich prababiček? Musela být nevěsta v bílém?

Bílé šaty nebyly vždy samozřejmostí. Nová výstava odhalí proměny svatebních tradic.

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení
Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

Srdce nebolí vždy. Den srdce připomíná význam prevence

Komerční sdělení

Právě na dnešní den každoročně připadá Světový den srdce, který upozorňuje na význam prevence kardiovaskulárních onemocnění. Ta patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na světě. Co může pro své srdce...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...

5. října 2026

Modernizace jako štít proti drahému teplu

Komerční sdělení
Karel Sajvera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem

Udržet stabilní cenu tepla a teplé vody už dávno není jen otázkou nákupu paliva, ale především otázkou modernizace technologií. Staré rozvody znamenají ztráty a následně i vyšší účty pro domácnosti.

5. října 2026

Zahrada bez zbytečné práce. 7 věcí, o které se nemusíte starat

Komerční sdělení

Lavičku schovat před zimou, plot natřít, shnilý záhon vyměnit. Zahrada dokáže zaměstnat víc než druhá práce. Přitom existují řešení, která jednou postavíte a dál téměř neřešíte. Český Traplast™...

5. října 2026

EDUCA 2026: Přijímačky bez paniky? Robin Řežábek ukáže jak

Komerční sdělení
Robin Řežábek

Znáte Doučka s Robinem? Po návštěvě EDUCA EXPO se to může změnit. Přímo mezi školami v Home Credit Areně najdete stánek Robina Řežábka, učitele, streamera a motivátora, který se zabývá přípravou na...

5. října 2026

Tábor realizuje výstavbu vodovodu a kanalizace ve Stoklasné Lhotě

Komerční sdělení
Stoklasná Lhota

V září 2025 byla ve Stoklasné Lhotě zahájena výstavba vodovodu, kanalizace, vodojemu a čistírny odpadních vod. Rok od zahájení realizace jsou již dokončeny hlavní vodovodní řady a kanalizační...

5. října 2026

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

5. října 2026

Ve čtvrtém plzeňském obvodě přibydou v následujících letech strážníci

Komerční sdělení
Městští policisté dohlížejí na veřejný pořádek

Plzeňská Čtyřka je řadu let jedna z nejbezpečnějších částí Plzně. Podle policejních statistik je také letos v počtu trestných činů za všemi velkými obvody a současně třetí částí z celé Plzně s...

5. října 2026

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

EXKLUZIVNÍ PRŮZKUM: Kam by měla Praha investovat své peníze

Praha stojí před rozhodnutím, kam v příštích letech nasměrovat své investice. Za nejdůležitější považují Pražané především výstavbu nových bytů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu mezi obyvateli...

5. října 2026

Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Komerční sdělení
Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Meningokoková infekce může začít příznaky připomínajícími běžnou virózu, během několika hodin se ale může rozvinout v život ohrožující stav.

5. října 2026

Praha jako nikdy nedopsaná kniha

Komerční sdělení
Do zákoutí Židovského Města nechal Gustav Meyrink padat přízračný Golemův stín

Prahu můžete během víkendového výletu proměnit v pár stovek fotografií v mobilu, ale můžete ji také prožít. Zkuste se vydat po Praze a objevovat příběhy ze slavných knih. Není náhodou, že Praha patří...

5. října 2026

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Komerční sdělení
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Výkonný ředitel Banky biologického materiálu

Prevence nejsou jen prohlídky. Potřebujeme změnit postoj v myšlení, tak aby lidé dělali vše proto, aby vůbec onemocnění nevzniklo a zachovali si své zdraví co nejdéle!

5. října 2026

Nový autobusák nabídne příjemnější prostředí i parkování

Komerční sdělení
Nové autobusové nádraží nabídne příjemnější prostředí i parkovací místa.

Nová nástupiště kladenského „autobusáku“ už slouží cestujícím. Nástupní ostrůvky jsou osazeny digitálními označníky, čtyřmi zastávkovými přístřešky, lavičkami i desítkou stromů. Práce pokračují ve...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.