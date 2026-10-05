EDUCA 2026: Přijímačky bez paniky? Robin Řežábek ukáže jak

Rozhoduje také strategie, práce s časem, soustředění nebo schopnost zvládnout stres. Jak se chovat jako rodič i jak motivovat a připravit své dítě, se dozvíte přímo od Robina na Educe.
Co chcete návštěvníkům na svém stánku během těch několika minut ukázat – a s čím by měli od vás a z EDUCA EXPO obecně odcházet?
Náš stánek má vyzařovat pohodu, pozitivitu a jakousi odlehčenost. Proto i jeho vizuální podoba je úplně odlišná od těch běžně užívaných a věřím, že návštěvníky na první dobrou zaujme. Chci ukázat, že kolem zkoušek nemusí panovat jen napětí, stres, ale že je to nějaká cesta, na které se učíme, zkoumáme své silné a slabší stránky a vycházíme z ní jako lepší lidé. Člověk se u nás na těch pár minut zastaví a uvědomí si, že opravdu nejde o život. Vzhledem k tomu, že jsem mediálně poměrně známý, přicházejí studenti, mezi nimiž jsou i mí fanoušci. Mají možnost se mě zeptat na cokoli, co potřebují vědět nebo se mi prostě jen jdou svěřit a já je vyslechnu. Pokud se nám letos i v Liberci na EDUCA EXPO povede navodit stejnou atmosféru jako jindy a studenti od nás budou odcházet s pocitem většího nadhledu nad zkouškami a úsměvem na tváři, budu rád.
Přijímačky nejsou jen testem znalostí. Často rozhoduje také strategie, práce s časem, pozorné čtení zadání nebo schopnost zvládnout stres. Kde podle vás děti nejčastěji zbytečně ztrácejí body a dá se „umění zvládnout test“ skutečně natrénovat?
Určitě se dá vše zlepšovat, jak obsah vědomostí, které si do své hlavy ukládáme, tak práci se stresem v krizových situacích. Stále si však musíme uvědomit, že nejsme ze „stejného těsta“. Někdo může být například více úzkostný, někdo méně, někdo má větší vlohy pro technické předměty jako matika, někdo je nadanější jazykově. Umění zvládnout test se skutečně dá natrénovat, jen si nejprve musíme udělat analýzu sebe sama a jasně si stanovit, kde se nám budou body sbírat snadněji a kde je lepší nevěnovat moc času nějaké konkrétní slovní úloze, kde se věčně trápíme. Výhodou přijímaček nebo maturity je, že si můžeme dohledat na oficiálních stránkách Cermatu testy z minulých let, které se osnovou prakticky nemění a rovnou si tak zanalyzovat, u čeho se cítíme komfortně a kde to trochu „dře“. Kdybych však měl zobecnit, kde se nejčastěji chybuje, tak se jedná často o chyby z nepozornosti (nepřečteme si správně zadání) nebo chyby početní (jednáme zbrkle a nedržíme se hesla: „Dvakrát měř, jednou řež.“).
Tisíce dětí a studentů s vámi trénuje na přijímačky i další zkoušky. Co jste postupně pochopil o tom, jak se děti učí, a v čem se váš způsob přípravy liší od klasického doučování?
Učil jsem osobně sedm let, z toho pět let učím na internetu. Za tu dobu se moc nezměnilo a stále se řeší stejná problematika: udržení pozornosti dítěte, které je rozptylováno mnoha okolními vlivy. Doba je čím dál rychlejší, a tak se i výuka musí zefektivňovat. Víte, a to je základní problém školství. Děti se dobou nezhoršily, ale nikdo je needukuje o tom, jak se mají učit, neznají žádné efektivní učební techniky. Proto s nimi prakticky na každém „Doučku“ probírám, čemu mají věnovat kolik času, jak postupovat, když jim něco dlouhodobě nejde, kde si zjišťovat informace, k čemu používat umělou inteligenci... Takže se nebojím ve své výuce věnovat čas nejen psychickému růstu, ale i efektivním metodám učení. A pokud bych měl vyzdvihnout to nejdůležitější, co do svých „Douček“ vkládám, je to určitě energie. Má „Doučka“ jsou zároveň i takovou show, jak rád říkám. Chci žákům a studentům ukázat, že se škola dá brát s nadhledem, a přitom si z ní můžeme mnoho dobrého odnést.
Máte nějakou radu pro rodiče? Přijímačky bývají zkouškou i pro ně, pochybují, zda školu vybrali dobře, zda to jejich dítě všechno zvládne a celá atmosféra se propisuje do výkonu dítěte a fungování celé rodiny. Kdy má podle vás smysl s přípravou začít a jak dítě motivovat, aby se z několika měsíců před zkouškami nestalo období stresu a konfliktů?
Rád každou přednášku nebo odpověď na tyto dotazy začínám větou: „Plujme spolu na jedné lodi.“ Ono to vlastně všechno dobře dopadne, když spojíme síly a poplujeme na jedné lodičce za cílem. Už jen ta podpora, projevení zájmu, důvěry ve vaše dítě je hlavní a klíčový bod pro dosažení úspěchu. Děti nejvíce prožívají, jestli se jim na dané škole bude líbit a najdou si tam nové kamarády. Rodiče nejvíce prožívají, zda je daná škola dostatečně vhodná nebo prestižní. Pak se tyhle pohledy v rodině „kříží“ a přestáváme si s dítětem rozumět. Je v pořádku, že každý máme svůj pohled, ale základem harmonie rodiny je komunikace. Zkusme konstruktivně diskutovat o budoucnosti, snažit se pochopit pohledy toho druhého a hledat společně řešení. Čím více spolu budeme komunikovat, tím více si budeme rozumět a z cesty ke zkouškám se nemusí stát jen několikaměsíční horror, ale uvědomělá cesta k hledání sebe sama a nalezení další smysluplné cesty.
EDUCA EXPO je vrcholem celotýdenního programu největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech EDUCA WEEK. Home Credit Arenu zaplní od čtvrtka 15. do soboty 17. října desítky středních škol a učilišť z Libereckého kraje, ale také jazykovky a další vzdělávací instituce a spolu s nimi i prestižní firmy se stovkami atraktivních pracovních příležitostí. Právě propojení mezi školami a zaměstnavateli je jedním z nejcennějších atributů veletrhu, který by rozhodně neměl uniknout nikomu, kdo na sobě pracuje, chce kvalitně studovat a získat atraktivní práci. Vstup je zdarma.
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