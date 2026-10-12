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EDUCA 2026: Máme talenty. Dokážeme si je udržet?

Komerční sdělení
Ondřej Král

Ondřej Král | foto: SFM Liberec s.r.o.

Adam Kalina
Adam Kalina
Adam Kalina
Adam Kalina
6 fotografií

Komerční sdělení

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Dokážeme mladým talentovaným lidem v Libereckém kraji nabídnout prostředí, ve kterém mohou svůj potenciál skutečně rozvíjet? Ředitel podnikatelského inkubátoru Lipo.ink Ondřej Král letos zasedl v porotě EDUCA AWARDS.

Povídali jsme si s ním o talentu, podnikavosti i o tom, co rozhoduje, zda mladý člověk svůj nápad skutečně promění v konkrétní projekt a uspěje.

Co jste jako porotce hledal u nominovaných mladých lidí, kteří už během svých středoškolských studií prokázali svou výjimečnost? Co vás přesvědčilo, že právě ten či onen student má mimořádný potenciál?

Předně je potřeba říct, že v soutěži EDUCA AWARDS nejde primárně o studijní výsledky ani o startupový potenciál, ale především o mimořádnou aktivitu mladých lidí.

Velmi mě potěšilo, že nominovaní studenti pocházejí z celého Libereckého kraje a věnují se nejrůznějším oborům. Stejně tak oceňuji přístup pedagogů, kteří své studenty dobře znají, všímají si jejich aktivit i mimo školní lavice a dokážou jejich úsilí ocenit tím, že je do soutěže nominují. To považuji za jednu z velkých hodnot celého projektu.

A co jsem hledal já? Především nadšení, iniciativu, ochotu pomáhat druhým a také srdce, které do svých aktivit vkládají. Právě to jsou podle mě základní předpoklady podnikavosti. A podnikavostí rozhodně nemyslím jen zakládání firem. Podnikavý člověk je pro mě někdo, kdo se nebojí hledat řešení, sdílí své zkušenosti a chce něco měnit k lepšímu.

Jsem přesvědčený, že talent a schopnosti jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. To, co skutečně rozhoduje, je nadšení, vytrvalost a ochota udělat něco navíc. Pokud toto člověk má, úspěch je nevyhnutelný.

Přes rok vedete podnikatelský inkubátor a setkáváte se s lidmi, kteří přicházejí s vlastními nápady a projekty. Má podle vás Liberecký kraj dost talentovaných a podnikavých mladých lidí?

Určitě ano. V Libereckém kraji máme spoustu talentovaných a podnikavých mladých lidí a je to vidět třeba i na studentských soutěžích, o které je velký zájem. Mladí lidé přicházejí se zajímavými nápady, mají chuť je rozvíjet a zkoušet, jestli mohou fungovat i v praxi.

Podobnou zkušenost máme i v Lipo.ink v našem akceleračním programu Výkop. Přestože není primárně určen studentům, zapojuje se do něj i řada talentovaných mladých lidí. Skvělým příkladem je právě Adam Kalina, který k nám přišel ještě jako středoškolák, rozvíjel u nás svůj startup a dnes spolu sedíme v porotě EDUCA AWARDS.

Adam Kalina

Často se mluví o odchodu mladých lidí do Prahy nebo zahraničí. Je podle vás vůbec správné snažit se jim v odchodu zabránit?

Rozhodně ne. Naopak si myslím, že bychom měli mladé lidi motivovat, aby do zahraničí odjížděli častěji. Poznají jiné trhy, špičkové univerzity, úspěšné firmy a přivezou si zkušenosti, kontakty i nový pohled na svět.

Naším cílem by nemělo být bránit jim v odchodu, ale vytvořit takové prostředí, aby měli důvod se jednou vrátit. Odchod talentovaných lidí bychom neměli vnímat jako ztrátu, ale jako investici do budoucnosti našeho regionu.

Kraj pro to ale musí něco konkrétního udělat. Podporovat spolupráci univerzity s firmami, přitahovat inovativní zaměstnavatele, vytvářet podmínky pro vznik nových firem a aktivně udržovat kontakt s lidmi, kteří odešli studovat nebo pracovat do zahraničí. Zároveň nesmíme zapomínat na dostupné bydlení, kvalitní školy a dobrou dopravní dostupnost. Musíme zkrátka vybudovat region, ze kterého budou mladí lidé rádi odcházet za zkušenostmi, ale ještě raději se do něj vracet.

Obrátili jsme se i na Adama Kalinu. Mladého muže, který rozvíjel své schopnosti právě v libereckém podnikatelském inkubátoru Lipo.ink a dnes jako první Čech studuje na Tetr College of Business, mezinárodní škole s netradičním rotačním modelem studia podnikání, kdy se studenti učí formou reálných projektů.

Adame, je právě vaše cesta příkladem toho, jak by měla podpora talentu v regionu fungovat?

Určitě ano. Momentů, kdy mě region a hlavně Lipo.ink podpořily, byla celá řada. Všechno to začalo propojením Lipo.ink s mojí střední školou v rámci exkurze, kdy jsem inkubátor vůbec poprvé poznal. Po absolvování akceleračního programu Výkop jsem pak od Lipo.ink dostal šanci získat další zkušenosti na mezinárodním startupovém summitu v Arménii. A další vlna podpory, tentokrát v podobě desítek hodin poradenství a propagace, přišla ve chvíli, kdy jsem řešil financování svého zahraničního studia. Takže ano, věřím, že můj příběh je dobrým příkladem toho, jak může podpora mladých lidí v regionu fungovat.

Vidíte svoji budoucnost spojenou s Libercem a Libereckým krajem?

Co se budoucnosti týče, mým cílem v zahraničí je, jak zmínil i Ondra Král, poznat světové trhy a přivézt si zkušenosti, kontakty a nový pohled. Do Česka se ale rozhodně vrátit chci, a svoji budoucnost vidím spojenou i právě s Libercem, ke kterému mám vztah nejsilnější.

Vyhlášení cen druhého ročníku EDUCA AWARDS proběhne na slavnostním večeru ve čtvrtek 15. října. Letošní EDUCA WEEK nabízí pestrý program po celý týden od pondělí 12. do neděle 18. října. Veletrh EDUCA EXPO se v Home Credit Areně koná od čtvrtka 15. do soboty 17. října. Vstup je zdarma. Aktuální dění sledujte na sociálních sítích.

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