EDUCA 2026: Kdo bude řídit autobusy za pár let? Mladí nespěchají

O tom, proč se mladí do dopravy příliš nehrnou a co jim dnes může nabídnout, jsme mluvili s předsedou představenstva ČSAD Liberec Zbyňkem Miklíkem.
Kdyby k vám dnes přišel člověk, který chce řídit autobus, ale má jen běžný řidičský průkaz, co všechno musí absolvovat, než poprvé vyjede s cestujícími? Dokážete mu s cestou k nové profesi pomoci?
Uchazečům o práci řidiče nabízíme možnost dodělat si řidičský průkaz skupiny D a následné zaškolení. V podstatě do tří měsíců může zájemce vyjet na linku. Podmínkou je samozřejmě lékařské doporučení a kladný výsledek psychotestů. Práce řidiče je zajímavá a různorodá, ale také poměrně náročná. Řidič je každý den v kontaktu s cestujícími a reprezentuje naši společnost. Zdaleka tedy nejde jen o to, jak umí řídit. Zaměstnancům se proto snažíme poskytovat podporu po všech stránkách.
V Libereckém kraji připadá podle statistiky zhruba šest uchazečů na jedno volné pracovní místo. Dopravci přesto řidiče dlouhodobě hledají. Proč se nabídka lidí a volná místa v této profesi míjejí?
Dobrá otázka, na kterou hledám odpověď bohužel i já sám. A nehledáme jen řidiče. Poptávka je také po různých dílenských profesích. Řidičům nabízíme výhodné podmínky i náborový příspěvek, včetně možnosti získání potřebného řidičského oprávnění. ČSAD Liberec provozuje dílny ve Stružnici na Českolipsku a v Liberci. Člověk, který k nám nastoupí do dílny, by měl mít základní technické vzdělání, na konkrétní práci ho ale dokážeme zaškolit sami. Totéž platí například o dispečinku. Obecně nehledáme „ideálního člověka“. Hledáme především lidi, kteří mají chuť pracovat.
Jak těžké je získat pro autobusovou dopravu mladé lidi? Má smysl oslovovat je už na středních školách a nabídnout jim praxi nebo postupnou cestu k profesi?
Určitě. Spolupráce se školami se nám osvědčuje, ať už jde o budoucí řidiče, nebo zaměstnance do dílen. Spolupracujeme například se střední školou Na Bojišti v Liberci, která připravuje mechaniky, elektrikáře, elektromechaniky a další potřebné profese, i s dalšími technickými školami. Dnešní mechanik už zdaleka nepracuje jen s klíčem v ruce. Používá diagnostiku, různé softwary a počítačem řízené systémy. Práce v dílně je pro technicky orientované lidi atraktivní a také mnohem čistší než před lety. I když samozřejmě neříkám, že se naši mechanici nikdy neušpiní.
Mladým lidem navíc můžeme nabídnout cestu postupného získávání zkušeností. Než splní podmínky pro řízení linkového autobusu, mohou pracovat v dílnách, pohotovostní službě v terénu nebo třeba na dispečinku. Možností uplatnění je mnohem víc, než si lidé s autobusovou dopravou obvykle spojují.
ČSAD Liberec má 350 zaměstnanců. Jaký je jejich věkový průměr a daří se za volant získávat také ženy?
Velkou většinu našich zaměstnanců tvoří řidiči. Žen řidiček máme v současnosti patnáct. Věkový průměr je poměrně vysoký – 49 let u pracovníků v dílenských provozech a 51 let u řidičů. I proto je pro nás důležité přivádět k dopravě novou generaci.
EDUCA propojuje školy, zaměstnavatele a lidi, kteří se rozhodují o své budoucnosti. ČSAD Liberec se letos zapojuje poprvé, jako vystavovatel i do programu VISIT. Proč by měli mladí o práci v autobusové dopravě vůbec přemýšlet?
Protože je to různorodá práce. Řidiči jsou mezi lidmi, potřebují být komunikativní a flexibilní. Současné autobusy jsou navíc moderní a technologicky vyspělé. Stejně se proměnila práce v dílnách. Už dávno nejde jen o „montérky od šmíru“. Velkou roli dnes hrají moderní technologie, elektronika a sofistikovaná technická řešení.
Do programu VISIT jsme se zapojili právě proto, abychom žákům, kteří se rozhodují o budoucí střední škole a profesi, ukázali, co všechno práce u dopravní společnosti obnáší. Uvidí naše zázemí, dílny, garáže, dispečink i lakovnu a mohou si udělat vlastní obrázek o tom, jak dnešní autobusová doprava skutečně funguje.
Stánek ČSAD Liberec najdete mezi firmami a zaměstnavateli na ochozu Home Credit Areny během veletrhu EDUCA EXPO od čtvrtka 15. do soboty 17. října. Školním kolektivům ČSAD otevře své provozy po registraci v sekci VISIT na educaweek.cz.