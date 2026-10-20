EDUCA 2026: Dvacet let propojujeme vzdělávání s budoucností kraje

O tom, jak se z tradičního veletrhu stala významná platforma propojující školy, firmy a mladé talenty, jsme hovořili s ředitelem EDUCY Lukášem Přindou z pořádající společnosti SFM Liberec, s. r. o.
Před dvaceti lety byla EDUCA veletrhem škol. Dnes propojuje celý kraj. Co stojí za jejím úspěchem?
Především to, že se nám podařilo naplnit myšlenku, s níž EDUCU dlouhodobě rozvíjíme. Ukazovat mladým lidem, že v Libereckém kraji mohou získat kvalitní vzdělání, zajímavou práci a budovat úspěšnou kariéru. EDUCA už dávno není jen veletrhem, na kterém se školy a firmy představují na výstavních stáncích. Je místem, kde se setkává vzdělávání s praxí, nové technologie s talentem a kde vznikají příležitosti ke spolupráci. I letos se nám podařilo pokořit hranici 30 tisíc návštěvníků všech veletržních programů. Samotným EXPEM prošlo v hlavních veletržních dnech průměrně šest tisíc návštěvníků denně. To jsou čísla, která potvrzují, že EDUCA má své pevné místo v našem regionu.
Hodně zdůrazňujete spolupráci škol a zaměstnavatelů. V čem je podle vás její největší přínos?
Máme v kraji kvalitní školy a řadu mimořádně úspěšných top firem, které obstojí i v mezinárodní konkurenci. Naším úkolem je pomáhat tyto dva světy propojovat. Firmy dnes nehledají jen zaměstnance, ale také budoucí kolegy, kterým mohou nabídnout praxi, stáže a profesní růst. Školy zase potřebují reagovat na technologické změny a skutečné požadavky pracovního trhu. Právě v tom vidím největší přidanou hodnotu veletrhu. Spolupráce s Libereckým krajem, Úřadem práce a dalšími partnery nám navíc umožňuje nabídnout komplexní kariérní poradenství. Chceme, aby si mladí lidé uvědomili, že za zajímavými studijními či pracovními příležitostmi nemusejí nutně odcházet za hranice regionu.
Letošní program nabídl řadu projektů zaměřených na technologie, kreativitu a osobní rozvoj. Co vás nejvíce zaujalo?
Velký smysl vidím v projektech, do kterých se mladí lidé aktivně zapojují. Krok k budoucnosti pomáhá žákům zorientovat se ve výběru dalšího vzdělávání. Inovační kemp Re-power Your Future zase ukazuje středoškolákům, jak důležité jsou kreativita, týmová spolupráce a schopnost hledat řešení. Výborným příkladem je také FabLab kamion, mobilní technologická učebna, která přivezla moderní technologie přímo do centra Liberce. Nechyběla témata umělé inteligence nebo vodíkových technologií. Chceme ukazovat, že technické vzdělávání není jen o teorii, ale především o tvořivosti, inovacích a možnostech, které přináší budoucnost.
EDUCA už také dávno překročila hranice Liberce. Jak se osvědčuje rozšiřování programu do dalších měst kraje?
To je směr, ve kterém chceme pokračovat. EDUCA KIDS letos propojila programy v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, Hrádku nad Nisou a České Lípě. Díky spolupráci místních institucí nabízíme dětem a rodinám vzdělávání prostřednictvím zážitků, objevování a zábavy. Mimořádný zájem letos zaznamenal také program EDUCA VISIT. Do něj se zapojilo rekordních jedenáct firem, které připravily 33 exkurzí. Žáci tak mohli poznávat skutečné pracovní prostředí, technologie i konkrétní profese přímo v provozech. Právě tyto osobní zkušenosti mohou při rozhodování o budoucím povolání sehrát zásadní roli.
Podruhé jste letos udělovali také EDUCA AWARDS. Co vám tato iniciativa ukázala o mladé generaci?
Že máme v kraji neuvěřitelně talentované mladé lidi, o kterých bychom měli vědět mnohem víc. Letos jsme vybírali z devatenácti nominovaných studentů a každý jejich příběh byl inspirativní. EDUCA AWARDS nejsou jen oceněním výsledků. Chceme talentům otevřít dveře, dodat jim sebevědomí a ukázat ostatním, že má smysl jít za vlastními nápady. Právě v těchto mladých lidech vidím budoucnost našeho regionu.
Dvacetiletá historie je úctyhodná. Kam chcete EDUCU posouvat v dalších letech?
Chceme dál rozvíjet to, co nás odlišuje – propojení vzdělávání, zaměstnavatelů, moderních technologií a inspirativních osobností. Posilovat praktické programy, podporovat talenty a přivádět do kraje nové podněty. EDUCA musí držet krok s tím, jak se mění svět práce i vzdělávání. Pokud se nám podaří mladé lidi motivovat, aby svůj potenciál rozvíjeli právě tady, pak naše práce dává smysl. A letošní jubilejní ročník nás utvrdil v tom, že jdeme správnou cestou.