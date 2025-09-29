EDUCA 2025: Zkušenosti nabrané ze stáží jsou k nezaplacení

Tomáš Čech se zúčastní Educonference na EDUCA WEEK v Liberci a my jsme si s ním povídali o úspěchu, o životě i o práci.
Váš příběh je vlastně americký sen. Začínal jste jako vysokoškolák v garáži a díky pilné práci máte teď firmu, která našla a zaplnila díru na trhu, má osobitý marketing a tah na branku. Angry Beards znají mladí i zralejší muži i ženy. Vy jste uspěl, vydělal peníze a teď jste udělal to, co spousta lidí neumí. V nejlepším jste přestal a předal jste vedení firmy. Jak těžké to bylo rozhodnutí?
Těžší než začít. Mám staženou prd*** a jsem daleko od toho, abych si řekl, povedlo se. Přestože rozhodnutí nebylo ze dne na den, připravovali jsme se na můj odchod řadu měsíců, s některými parťáky i roky. Plnil jsem ve firmě spoustu rolí a je potřeba dát všemu čas. Čas, aby parťáci zaplnili vzniklý prostor a dali firmě nový biorytmus.
Když se vrátíme do doby, kdy jste trávil svůj život výhradně ve firmě, tedy mezi roky 2017-2025, byly momenty, kdy jste chtěl všechno opustit?
Jasně a kdyby šla firma vyměnit na trhu za tři kouzelný fazole, udělal bych to. Naštěstí není tak jednoduchý firmu opustit. Řešení fuck upů (průšvihů, pozn. red.) bylo v zásadě náplní mých dnů, aspoň poslední roky. Tak jak to ostatně funguje u vrcholových pozic ve správně nastavených firmách. Co se nevyřeší ve struktuře níž, probublá nahoru a řeší pár decision makerů (osob s rozhodovací pravomocí, pozn. red.). Mnohokrát jsem měl pocit, že je konec světa. Jako fénix jsem večer shořel, ale ráno vyšlo slunko, já vstal z popela a šlo se dál. Je strašně důležitý mít okolo sebe šikovný srdcaře a nebýt na vše sám.
Co, kromě srdcařů kolem sebe, považujete v podnikání za nejdůležitější?
Začít. Marně budu já nebo kdokoli jiný hledat univerzální klíč do konkrétních dveří. Nad tímhle nemá smysl moc přemýšlet, připravovat se. Je super znát sebe, své silné stránky, na těch vše odpíchnout a za běhu se učit.
Vaše firma rostla poměrně rychle. Za běhu a v mladém věku jste se učil být šéfem. Jak to šlo? Měl jste nějakého mentora? A považujete mentoring za přínos pro začínající podnikatele?
Šlo to jak psovi pastva. Hodně jsem toužil po mentorovi, panu Třískovi, který by tu byl, když mi bylo ouvej. S jednoduchým řešením a pěkným moudrem k tomu. Tak ale asi svět nefunguje. Setkal jsem se a spolupracoval s velkým množstvím lidí. Pokouším se od každého pochytit to dobré a toho špatného se vyvarovat. Taky hodně poslouchám rozhovory, biografie podnikatelů, ze kterých se snažím inspirovat a osvojit si spoustu věcí. Mít někoho zkušeného, s kým se můžu příležitostně poradit, je k nezaplacení. Ale faktem je, že na konci dne za vás rozhodnutí a práci s ním spojenou nikdo jiný než vy, neudělá.
Na LinkedIn jste napsal, že máte zájem stát se stážistou. To je i téma letošního ročníku EDUCA WEEK - pomoct hledat studentům uplatnění právě prostřednictvím stáží. Co si myslíte o stážích?
Stáže mi přijdou boží. Praxí se, aspoň já, nejvíc učím. Šikovný stážista může proplouvat odděleními, firmou, brát rozmanité úkoly. Bez velkých očekávání, odpovědnosti, ale taky odměny. To ale jen na první pohled. Zkušenosti nabrané ze stáží jsou totiž k nezaplacení. A taky můžou vést k navázání serióznějších obchodních vztahů. Odstartovat kariéru. A o to jde!
A kam míříte vy osobně? Jaká stáž by se vám líbila?
Prošel jsem si nějaké firmy a pár mě jich ještě čeká. S několika z nich posouvám vztahy dál a bavíme se o pozicích advisory boardu (poradní sbor bez rozhodovací pravomoci, pozn.red.) Uvažuji o dlouhodobějších projektech, které mi umožní proniknout hlouběji do businessu. Hlavně se ale chci věnovat pohybu, to mě baví nejvíc, a to jsem od důchodu chtěl. Jako Forrest jsem začal běhat a je to „čistá fantázia“. Tělo si chrochtá blahem a hlava taky. Jsem v životní formě a vidím obrovský prostor pro zlepšování. Čeká mě dlouhá cesta, tak to abych už obul boty a vyběhl.
