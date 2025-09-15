EDUCA 2025: Pro zahraniční zkušenost nemusíte létat tisíce kilometrů

Proč je EDUCA zajímavá pro německé firmy a co mohou našim studentům nabídnout, se ptáme Jiřího Zahradníka, vedoucího týmu Kompetenčního centra Česko saské průmyslové a obchodní komory v Žitavě.
Členství v německých komorách je pro firmy i živnostníky ze zákona povinné, naše IHK Dresden (Průmyslová a obchodní komora Drážďany) má cca 105 tisíc členů a pokrývá území zhruba od Drážďan až po polskou hranici. Zákon nám ukládá plnit úkoly, které na nás klade stát, k asi nejznámějším v tomto ohledu náleží celý proces zajištění tzv. duálního vzdělávání. Mezi naše dobrovolné aktivity patří např. naše zmíněné Kompetenční centrum Česko, které se zaměřuje na spolupráci s českými podnikatelskými subjekty a školami. České a saské firmy přes nás navazují spolupráce nebo nacházejí nové zákazníky. Školám pak nabízíme možnost vykonání praxí v sousední zemi. A to jak přímo u nás v IHK nebo v jiných firmách v příhraničí. Některé školy z Libereckého a Ústeckého kraje tuto možnost využívají a funguje to k oboustranné spokojenosti.
Co je hlavním cílem spolupráce IHK Dresden a veletrhu EDUCA EXPO?
Naše delegace má dvě roviny. Jednu naši, komorovou, kdy na saské straně (spolu)pořádáme každoročně dva veletrhy vzdělávání a práce, a na Educe, která patří k vyhlášeným akcím svého druhu v Čechách, chceme mimo jiné nasbírat inspiraci do budoucna. A taky zjistit, jak tak velký veletrh funguje u sousedů. Ta druhá rovina je daná oboustrannou chutí propojit Educu a saské firmy. Ty mají jednak zájem navázat kontakt s českými školami, a také chtějí na vlastní oči vidět, jak to vypadá na místě a zda se vyplatí v příštím roce přijet třeba i vystavovat a aktivně oslovovat české zájemce o práci v Německu.
Výhodou našeho regionu je relativně krátká dojezdová vzdálenost a slušné dopravní spojení. Máte přehled o tom, kolik lidí z Libereckého kraje dojíždí do Saska za prací?
Statistiky k dispozici samozřejmě máme – podle posledních čísel v celém Sasku pracuje 11 990 občanů z ČR. V okrese Görlitz je to 1 064, v okrese Bautzen 859. Mnohem víc českých občanů pak pracuje v hranicích s Karlovarským krajem. Zajímavým jevem je ale také opačný směr, ze Žitavy proudí do ČR nejvíce pendlerů z celého Německa. To je ale dané tím, že tam bydlí poměrně početná česká menšina, která dojíždí do Hrádku a Liberce za prací.
Dá se říct, o jaké profese je v německých firmách největší zájem?
O všechny profese – bez přehánění. Ovšem musím podotknout, že velice důležitá je znalost německého jazyka. U některých profesí je dokonce zákonem vyžadovaná, u jiných ne. Ale bez znalosti němčiny je získání práce až nemožné.
Studenty často láká zahraniční zkušenost, ale může pro ně z různých důvodů být složité vyjet na několik měsíců do ciziny. Česko-německé příhraničí má pro české studenty i absolventy své nesporné výhody. Mají saské firmy zájem o stážisty z Libereckého kraje?
Mají a poměrně velký. Čeští studenti přinášejí navíc do firmy i jiný pohled. I když nás dělí třeba jen třeba deset, dvacet kilometrů, jsou tu jisté kulturní rozdíly i rozdíly v přístupu k řešení problému. Je několik saských firem, které spolupracují nebo v minulosti spolupracovaly s českými vysokými školami. V Libereckém kraji konkrétně s TUL. Co se středoškoláků týče, v loňském školním roce praxi na německé straně absolvovalo několik žáků Technického lycea při SPŠSE a VOŠ u firmy BWZ, která s nimi byla spokojena.
Jednou z německých firem, která na EDUCA EXPO rozbalí svůj stánek už letos, je personální agentura ze Saska ADZ Personal GmbH z Freitalu. Jejího recruitera Evžena Mikovce jsme se zeptali, na co se mohou návštěvníci těšit.
Na veletrhu EDUCA WEEK bychom rádi ADZ Personal GmbH představili jako silného partnera pro toho, kdo přemýšlí o svém uplatnění v Německu. Návštěvníkům nabídneme komplexní informace o aktuálních náladách na trhu práce, odpovíme na dotazy ohledně pracovních podmínek a na své si přijdou i zájemci o otestování úrovně své jazykové vybavenosti. Naším cílem je veřejnosti ukázat, že práce v Německu může být dostupná každému a cesta k ní je snazší, než by se mohlo zdát.
EDUCA EXPO se koná v Home Credit Areně v Liberci od čtvrtka 9. do soboty 11. října. Kompletní program atraktivního týdne vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK 2025 najdete na educaweek.cz. Sledujte Educu také na facebooku a instagramu. A přijďte!