EDUCA 2025: Brigády, praxe a tipy, jak se dostat na vrchol

Makro na Educe jede naplno! Nejen že je tradičním partnerem veletrhu, ale zasáhne téměř do všech programů – a ještě vystavovatelům servíruje kávu i občerstvení.

EDUCA 2025: Brigády, praxe a tipy, jak se dostat na vrchol | foto: SFM Liberec s.r.o.

O tom, jak se v makru dělá kariéra a co letos chystají, jsme mluvili s Danielou Hrbkovou, ředitelkou People & Culture a členkou představenstva makro ČR.

Daniela Hrbková

Proč se velkoobchod, jako je makro ČR, prezentuje na veletrhu vzdělávání? V čem vidíte hlavní smysl propojení značky makro ČR s Educou?

Educa je pro nás velmi důležitá platforma. Patří mezi největší veletrhy vzdělávání a pracovních příležitostí v České republice, a proto jsme hrdí, že jsme jejím partnerem už několik let. Každoročně se zde prezentujeme jako dynamický a atraktivní zaměstnavatel. Chceme ukázat, že u nás nejde jen o práci, ale o rozvoj, sdílení zkušeností a rozmanitost. Návštěvníkům veletrhu představujeme naši širokou nabídku pracovních příležitostí i možnosti praxe. A protože věříme v sílu osobního kontaktu, zveme zájemce i studenty na exkurze do našich prodejen, aby na vlastní oči viděli, jak náš byznys funguje.

To je pravda, makro je pravidelným účastníkem EDUCA VISIT, který školním kolektivům umožňuje seznámit se s chodem velkoobchodu v Liberci. Co všechno vidí děti, které k vám přijdou na exkurzi?

Exkurze nejsou jen součástí EDUCA VISIT, kdy k nám chodí hlavně žáci z posledních ročníků základních škol. Studenty středních odborných škol u nás vítáme po celý rok. Provází je přímo ředitel obchodu, který jim ukazuje, jak náš velkoobchod funguje v praxi. Děti mají možnost navnímat prostředí prodejny, poznat zákulisí provozu a trochu i naši firemní kulturu. Pro mnohé z nich to může být inspirace, aby přemýšlely o praxi nebo budoucím zaměstnání právě u nás.

Makro všichni vnímáme spíš jako velkoobchod potravinářského i nepotravinářského zboží a málokdo si možná uvědomí, že je to hlavně silný a stabilní zaměstnavatel Kolik vlastně má makro ČR zaměstnanců a jak široká je škála pracovních pozic?

Na českém trhu působíme už 28 let a zaměstnáváme přibližně 3 500 lidí. Máme třináct prodejen po celé republice, distribuční centrum v Kozomíně a centrálu v Praze, kde pracují týmy z oblasti obchodu, marketingu, financí, people & culture a dalších klíčových oddělení. Nabízíme opravdu rozmanité kariérní možnosti – od provozních rolí až po expertní manažerské pozice, takže u nás najde uplatnění téměř každý. A co je důležité, dáváme příležitost i nováčkům a juniorům, kteří u nás mohou profesně růst.

Právě zmíněná možnost profesního růstu je často rozhodujícím faktorem při výběru zaměstnání, co konkrétně nabízíte?

Růst a vzdělávání našich zaměstnanců je pro nás prioritou a dá se říct, že to podporujeme od prvního dne. Už při nástupu má každý zaměstnanec připravenou vzdělávací cestu na základě dané pozice. Nabízíme produktová školení, tréninky prodejních dovedností i rozvojové programy pro talenty. Chceme, aby se naši lidé mohli posouvat dál – nejen profesně, ale i osobně.

Vedle možnosti vydělat si peníze je často hlavní motivací studentů také nabytí nových pracovních zkušeností, které pak mohou dál zúročit. Poskytujete dlouhodobé brigády a pracovní stáže? Vidíte v tom smysl?

Rozhodně ano. Mladým lidem nabízíme dlouhodobé brigády, které jim umožňují poznat prostředí velkoobchodu už během studia. Nabízíme také pracovní stáže. Novinkou je pilotní projekt v jedné z našich prodejen, kdy studenti skládají svou závěrečnou praktickou zkoušku přímo u nás. Tyto aktivity nám dávají smysl. Věříme, že si tím „vychováváme“ nové kolegy, pomáháme jim v profesním růstu a zároveň jim otevíráme cestu k dlouhodobému uplatnění u nás v makro.

Tématem letošního ročníku EDUCA WEEK jsou také digitální technologie a svět umělé inteligence. Jaký je vztah makro ČR a světa AI a digitálních médií v personální oblasti a vzdělávání?

V oblasti HR a vzdělávání se aktivně věnujeme digitálním dovednostem a novým technologiím. Loni na podzim jsme odstartovali projekt Nejsem DIGI ■ SAURUS, jehož cílem je pomoct zaměstnancům zvýšit efektivitu, lépe pracovat s digitálními nástroji včetně umělé inteligence a posílit týmovou spolupráci. V obchodním týmu také testujeme pilotní využití umělé inteligence například k simulaci rozhovorů se zákazníky nebo k tréninku vedení zpětné vazby. Je to další inovativní způsob, jak posilovat kompetence našich lidí.

Dalším dlouholetým a důležitým partnerem EDUCA WEEK je i liberecká pobočka Úřadu práce ČR. Zkušení kariérní poradci jsou návštěvníkům EDUCA EXPO k dispozici přímo na stánku po celé tři dny konání veletrhu. „Rodičům a žákům i studentům poskytujeme informace a doporučení ke studiu s ohledem na jejich osobní zaměření. Zájemcům o práci nebo těm, kteří uvažují o změně povolání, zase nabízíme poradenství v oblasti rekvalifikace dospělých ve vztahu k digitalizaci, AI a automatizaci a robotizaci ve firmách,“ upřesňuje Kateřina Sadílková, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci. Kandidáty doporučené úřadem práce rádi přivítají i v makru. Synergie tedy funguje nejen mezi školami a firmami, ale i mezi firmami a úřadem práce, který nabízí i zajímavé možnosti rekvalifikace.

EDUCA EXPO se koná v Home Credit Areně v Liberci od čtvrtka 9. do soboty 11. října. Kompletní program atraktivního týdne vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK 2025 najdete na educaweek.cz. Sledujte Educu také na facebooku a instagramu. A přijďte!

EDUCA 2025: Brigády, praxe a tipy, jak se dostat na vrchol

22. září 2025

