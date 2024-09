Dětská léčebna Cvikov léčí s úsměvem děti s respiračními onemocněními

Dětská léčebna Cvikov je unikátní už svou lokalitou, která má výhodné bioklimatické podmínky, ideální pro léčbu respiračních onemocnění. „Traduje se, že léčebna je postavena na místě, kam vane větrným koridorem vzduch od Baltského moře,“ prozradila MUDr. Karla Hentschelová, primářka DL Cvikov.

Profesionální péče v rodinném prostředí

Léčebna disponuje kvalitním vybavením a zkušeným týmem fyzioterapeutů, kteří dětem pomohou zlepšit jejich dýchání, pohyblivost a celkovou kondici. Každé dítě je zde vnímáno jako jedinec a jeho léčebný plán je sestaven na základě jeho vlastních potřeb. Předškolní děti mají denně individuální rehabilitaci, školní děti každý den čeká skupinové cvičení.

Léčebna se snaží o to, aby se děti cítily jako doma. K dispozici je jim útulné ubytování, herna a mnoho dalších aktivit, které nejen jim, ale i jejich doprovodu pomohou ukrátit dlouhou chvíli a navázat nová přátelství. Děti si mohou zahrát hry, sportovat a užívají si společné výlety za dobrodružstvím. Vypravují se tak třeba na Máchovo jezero, do lázeňské obce Oybin v sousedním Německu, kde se nachází romantická zřícenina hradu, do zoo v Liberci, do zoo v resortu Malevil nebo do německého lázeňského střediska Jonsdorf. Děti si užívají také četná divadelní představení, karnevaly i dopravní den. V létě využívají bazény v areálu, v zimě vlek, lyžování, bobování a bruslení. Na nudu tady není čas! Některé ze zmíněných aktivit jsou také přínosné pro zdraví – děti tak zábavnou formou absolvují procedury jako klimaterapie, hydroterapie nebo otužování a zároveň si zlepšují fyzickou kondici.

Dětská léčebna Cvikov používá k léčbě dýchacích potíží řadu metod a procedur. Vedle již zmíněných také muzikoterapii, Vojtovu metodu, cvičení podle Keplové, spirální stabilizaci páteře (SM Systém) podle rehabilitačního centra Smíšek, senzomotorickou stimulaci, akrální koaktivační terapii, funkční dynamickou stabilizaci, měkké techniky, tejpování, léčebné polohy, dechové trenažéry, vyšetření na podoskopu, nácvik inhalace a mnoho dalších. K léčbě slouží také oblíbená sauna a vířivka.

Pobyt v léčebně má skvělé výsledky

„Děti se k nám opakovaně vracejí, po pobytu jsou většinou méně nemocné (alespoň nějakou dobu po návratu), potřebují méně antibiotik, méně léků na dušnost, matky se naučí rehabilitační techniky, které využívají i doma – sloužící hlavně k odhlenění, děti pak potřebují méně léků a doba léčení je kratší,“ říká MUDr. Karla Hentschelová.

Pobyt si chválí například maminka Jana Kuželková: „Se synem jsem jezdila do Dětské léčebny Cvikov opakovaně z důvodu astmatických obtíží. Jelikož má syn ještě navíc fenylketonurii, dědičné metabolické onemocnění a musí dodržovat velmi přísnou nízkobílkovinnou dietu, jezdila jsem s ním jako doprovod a nutriční dohled. V léčebně nám vyšli vždy se vším vstříc, od uskladnění nízkobílkovinných produktů po dodržování denního léčebného režimu. V kuchyni jsme se s nutriční terapeutkou vždy domluvily na nestandardním stravování. Jelikož je syn výborný pianista, bylo mu personálem také umožněno cvičit na klavír. Ve společných prostorech mají k dispozici rovnou dva. Hrou na hudební nástroj a zpěvem jsme zpestřovali pobyt i ostatním pacientům. V léčebně se nám vždy moc líbil přístup veškerého personálu, od pana ředitele, přes lékaře, rehabilitační sestřičky a technické pracovníky.“

Syn paní Kuželkové absolvoval pobyt v léčebně už dvanáctkrát a dnes je ve svých 16 letech plně zdráv a bez medikace. „Dokonce může hrát fotbal a závodně běhat. Loni na podzim uběhl svůj první půlmaraton, to je 21 kilometrů bez dechových obtíží,“ říká pyšná maminka a dodává: „Některé rehabilitační techniky využívám i já, například stabilizačně mobilizační systém při bolesti zad. DL Cvikov bylo naše nejlepší rozhodnutí v životě. Lužické hory jsou naše srdeční záležitost a opakovaně se sem vracíme, ať už do hor, nebo za přáteli z léčebny. Děkujeme za vše a přejeme všem stejně šťastnou volbu a uzdravení.“

I další maminky si péči v DL Cvikov chválí

Dětskou léčebnu Cvikov navštěvuje pravidelně také syn Kariny Šimáňkové: „Přijeli jsme s astmatem, opakovaně nás trápily opálové záněty průdušek. Po pobytu v léčebně se stav rok od roku zlepšuje. Také držení těla se po řízených cvicích na rehabilitacích zlepšilo. S léčebnou jsem maximálně spokojená. Pan ředitel se snaží dělat maximum, a to i na úkor svého volného času. Je také báječné, že je léčebna usazena v přírodě, sestřičky jsou milé a ochotné. Zájezdy do okolí jsou dokonale zorganizovány. Jen je tu nevyzpytatelné počasí, takže si připravte oblečení do všech podmínek a repelent na klíšťata.“

Paní Daniela Marinovová se svým synem, který trpí mentálním postižením, navštívila DL Cvikov už popáté: „Moc se nám tu líbí. Jsme spokojení, jak to jen jde. Měla jsem tu možnost být i v jiné léčebně a tato je top. Vedení i zdravotnický personál pro nás dělá maximum. Pan ředitel dokonce pořádá každý týden výlety, aby nám ten pobyt zpestřil. Co se týká rehabilitací, tak skvělou péči jsem nezažila. Vyhovují, jak jen můžou, dokonce dokážou pracovat s dětmi s nějakým hendikepem. Pokud mohu doporučit, za mě prostě DL Cvikov. Děti se po absolvování ozdravného pobytu hodně zlepšily. Rádi se vracíme.“

Dětská léčebna Cvikov je jedinečným zařízením, které dětem s respiračními onemocněními nabízí komplexní péči a širokou škálu aktivit. Pokud hledáte pro své dítě to nejlepší, Dětská léčebna Cvikov je tou správnou volbou.

Více informací najdete na www.dlcvikov.cz.