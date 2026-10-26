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Deset osobností získalo Poctu hejtmana Libereckého kraje

Komerční sdělení
Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností

Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností | foto: Liberecký kraj

Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností
Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností
Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností
Poctu hejtmana Libereckého kraje získalo deset osobností
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Komerční sdělení

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Deset osobností, jejichž práce a životní příběhy zanechaly stopu v Libereckém kraji, získalo Poctu hejtmana za rok 2026. Poprvé ji převzali také zástupci sportovní akce - Jizerské 50, Memoriálu Expedice Peru 1970. Zvláštní poděkování hejtmana a ocenění sv. Zdislavy obdržela Tereza Sasková.

Jednadvacátý ročník slavnostního večera se uskutečnil ve čtvrtek 22. října v Lidových sadech v Liberci, které Pocty hejtmana hostily poprvé. Letošními laureáty jsou Jitka Doubnerová, Jiří Hauzer, Ctibor Jech, Magdalena Jetelová, Ludvík Košek (in memoriam), Miloslava Melanová, Jaroslav Němeček, Věra Strnadová, Vladimír Svatý (in memoriam) a Rostislav Zárybnický.

„Za čtrnáct let, kdy jsem měl možnost Pocty hejtmana předávat, jsem poznal spoustu zajímavých lidí a vyslechl příběhy, na které dodnes vzpomínám. Často mě překvapovalo, kolik toho dokáže jeden člověk změnit ve svém okolí, a přitom o své práci mluví jako o úplné samozřejmosti. Myslím, že právě takovým lidem je důležité veřejně poděkovat. Letošní Pocty jsou pro mě osobně poslední v roli hejtmana. Jsem rád, že jsme za ty roky mohli připomenout tolik pozoruhodných osobností, a věřím, že tato tradice bude pokračovat. Protože v našem kraji je pořád dost lidí, jejichž práce a příběhy si zaslouží naši pozornost,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Poctu za mimořádný přínos v oblasti sportu převzali za Jizerskou 50, Memoriál Expedice Peru 1970, Martin Koucký a Marek Tesař. Ocenění připomnělo význam závodu pro region i jeho spojení s historií lyžování a horolezectví.

Pocty hejtmana Libereckého kraje se udělují od roku 2006. Za jednadvacet ročníků bylo předáno celkem 150 ocenění za mimořádné zásluhy v oblasti veřejného života, kultury, sportu, vědy a dalších oborů. Od roku 2013 se do nominací zapojuje také veřejnost, která může navrhovat osobnosti spjaté s regionem.

Přehled oceněných za rok 2026

Jitka Doubnerová

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti rozvoje Frýdlantska a práci v neziskovém sektoru

Vizionářka a klíčová hybatelka regionálního a udržitelného rozvoje více než dvacet let svého profesního života zasvětila systematickému rozkvětu Frýdlantska. Stála u vzniku Místní akční skupiny Frýdlantsko a pomáhala obcím, školám, spolkům i podnikatelům uskutečňovat projekty zaměřené na vzdělávání, sociální služby, péči o krajinu a komunitní život. Zájmy venkova a místních komunit prosazovala také na celostátní úrovni, mimo jiné v Národní síti Místních akčních skupin České republiky a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.

Jitka Doubnerová

Jiří Hauzer

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti komunální politiky a rozvoje obce

Výrazný český sociálně-demokratický politik a zkušený komunální lídr je dlouholetým starostou a předsedou mikroregionu Podralsko. Od roku 1998 stojí v čele Osečné. Za jeho vedení město uskutečnilo řadu investic do infrastruktury včetně výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. V roce 2018 získal titul Nejlepší starosta za volební období 2014–2018 v celostátní soutěži Svazu měst a obcí České republiky.

Jiří Hauzer

Ctibor Jech

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v hokeji

Jedna z nejvýznamnějších osobností v historii libereckého hokeje, se kterým spojil svůj život jako hráč, trenér i funkcionář. Podílel se na záchraně klubu v 90. letech, jeho návratu do první ligy a následném postupu Bílých Tygrů do extraligy v roce 2002. Jako dlouholetý generální manažer se zasloužil také o historický mistrovský titul v roce 2016 a další úspěchy libereckého hokeje.

Ctibor Jech

Magdalena Jetelová

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti českého a mezinárodního výtvarného umění

Světově uznávaná sochařka, fotografka a konceptuální umělkyně. Po emigraci do Německa v roce 1985 získala mezinárodní uznání a působila také jako profesorka na uměleckých akademiích. Proslavila se monumentálními instalacemi, prací se světlem a projekty reagujícími na proměny krajiny. Její díla jsou zastoupena ve významných světových sbírkách včetně pařížského Centre Pompidou a newyorského MoMA.

Magdalena Jetelová

Ludvík Košek (in memoriam)

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti boje za svobodu a leteckého zahraničního odboje za druhé světové války

Československý válečný letec sloužil za druhé světové války u 311. československé bombardovací perutě britského Královského letectva. Absolvoval 72 operačních letů a byl čtyřnásobným držitelem Československého válečného kříže 1939. Zahynul 13. července 1944 při návratu z protiponorkového hlídkového letu nad Lamanšským průlivem spolu s dalšími osmi členy posádky.

Ludvík Košek

Miloslava Melanová

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti historického bádání a pedagogiky

Historička, archivářka a pedagožka spojená se Severočeským muzeem a Technickou univerzitou v Liberci, kde spoluzakládala katedru historie. Věnovala se výzkumu regionálních dějin, zejména historie Liberce, textilního průmyslu a česko–slovenských vztahů. Vychovala generace budoucích učitelů dějepisu a významně se podílela na přípravě kolektivní monografie o dějinách Liberce.

Miloslava Melanová

Jaroslav Němeček

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti ilustrace a tvorby komiksu

Autor legendárního komiksu Čtyřlístek, jehož první příběhy vznikly v roce 1969 na chalupě v Doksech. Dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi provázejí již několik generací čtenářů. Svět Čtyřlístku zasadil do krajiny Doks, Máchova jezera a hradu Bezděz. Podílel se také na vzniku Muzea Čtyřlístku a naučné stezky v Doksech. Vedle své životní komiksové tvorby se autor věnoval také ilustraci dětských časopisů a umělecké keramice, svá díla vystavoval po celé Evropě. Jeho práce je více než půl století spjata s regionem.

Jaroslav Němeček

Věra Strnadová

Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti odborné, legislativní a metodické práce při komunikaci s lidmi se sluchovým postižením

Dlouhodobě se zasazuje o odstraňování komunikačních bariér a zlepšování podmínek pro neslyšící a nedoslýchavé. Spoluzakládala Českou unii neslyšících, podílela se na legislativním ukotvení práv neslyšících a rozvoji simultánního přepisu mluvené řeči. Své zkušenosti předává také na mezinárodní úrovni. Za svou práci získala mimo jiné Cenu Olgy Havlové.

Věra Strnadová

Vladimír Svatý (in memoriam)

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti textilního strojírenství

Světově významný vynálezce a konstruktér, který zásadně ovlivnil vývoj moderních tkacích strojů. Proslavil se zejména vynálezem tryskového stavu a následně hydraulického tkacího stroje. Ve Výzkumném ústavu textilních strojů v Liberci působil od roku 1951 až do své smrti v roce 1986. Za svůj život podal 139 přihlášek vynálezů. Navzdory profesním úspěchům čelil perzekuci komunistického režimu.

Vladimír Svatý

Rostislav Zárybnický

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti českého výtvarného umění

Malíř, kreslíř a ilustrátor, představitel české nové figurace. Od roku 1968 je jeho život a tvorba spjata s Libereckým krajem. Ve svém díle se věnuje především člověku, mezilidským vztahům a lidské existenci. Jeho práce jsou zastoupeny mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze a Galerie Lázně Liberec.

Rostislav Zárybnický

Jizerská 50 Memoriál Expedice Peru 1970

Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti sportu

Jeden z nejvýznamnějších českých dálkových běžeckých závodů na lyžích, jehož historie sahá do roku 1968. Z původního závodu libereckých horolezců se stala mezinárodně uznávaná sportovní událost, která každoročně přivádí do Jizerských hor tisíce závodníků. Současně uchovává památku členů horolezecké expedice Peru 1970. V únoru 2027 se uskuteční její jubilejní 60. ročník.

Jizerská 50

Tereza Sasková

Zvláštní ocenění sv. Zdislavy za záchranu lidského života

Dvanáctiletá dívka z Liberce zachránila život svému dědečkovi, když včas rozpoznala vážnost jeho zdravotního stavu a přivolala záchrannou službu. Přestože se ocitla v mimořádně náročné situaci, zachovala klid a správně zareagovala. Díky její pohotovosti se dědečkovi dostalo včasné lékařské pomoci.

Tereza Sasková

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