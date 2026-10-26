Deset osobností získalo Poctu hejtmana Libereckého kraje

Jednadvacátý ročník slavnostního večera se uskutečnil ve čtvrtek 22. října v Lidových sadech v Liberci, které Pocty hejtmana hostily poprvé. Letošními laureáty jsou Jitka Doubnerová, Jiří Hauzer, Ctibor Jech, Magdalena Jetelová, Ludvík Košek (in memoriam), Miloslava Melanová, Jaroslav Němeček, Věra Strnadová, Vladimír Svatý (in memoriam) a Rostislav Zárybnický.
„Za čtrnáct let, kdy jsem měl možnost Pocty hejtmana předávat, jsem poznal spoustu zajímavých lidí a vyslechl příběhy, na které dodnes vzpomínám. Často mě překvapovalo, kolik toho dokáže jeden člověk změnit ve svém okolí, a přitom o své práci mluví jako o úplné samozřejmosti. Myslím, že právě takovým lidem je důležité veřejně poděkovat. Letošní Pocty jsou pro mě osobně poslední v roli hejtmana. Jsem rád, že jsme za ty roky mohli připomenout tolik pozoruhodných osobností, a věřím, že tato tradice bude pokračovat. Protože v našem kraji je pořád dost lidí, jejichž práce a příběhy si zaslouží naši pozornost,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Poctu za mimořádný přínos v oblasti sportu převzali za Jizerskou 50, Memoriál Expedice Peru 1970, Martin Koucký a Marek Tesař. Ocenění připomnělo význam závodu pro region i jeho spojení s historií lyžování a horolezectví.
Pocty hejtmana Libereckého kraje se udělují od roku 2006. Za jednadvacet ročníků bylo předáno celkem 150 ocenění za mimořádné zásluhy v oblasti veřejného života, kultury, sportu, vědy a dalších oborů. Od roku 2013 se do nominací zapojuje také veřejnost, která může navrhovat osobnosti spjaté s regionem.
Přehled oceněných za rok 2026
Jitka Doubnerová
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti rozvoje Frýdlantska a práci v neziskovém sektoru
Vizionářka a klíčová hybatelka regionálního a udržitelného rozvoje více než dvacet let svého profesního života zasvětila systematickému rozkvětu Frýdlantska. Stála u vzniku Místní akční skupiny Frýdlantsko a pomáhala obcím, školám, spolkům i podnikatelům uskutečňovat projekty zaměřené na vzdělávání, sociální služby, péči o krajinu a komunitní život. Zájmy venkova a místních komunit prosazovala také na celostátní úrovni, mimo jiné v Národní síti Místních akčních skupin České republiky a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.
Jiří Hauzer
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti komunální politiky a rozvoje obce
Výrazný český sociálně-demokratický politik a zkušený komunální lídr je dlouholetým starostou a předsedou mikroregionu Podralsko. Od roku 1998 stojí v čele Osečné. Za jeho vedení město uskutečnilo řadu investic do infrastruktury včetně výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. V roce 2018 získal titul Nejlepší starosta za volební období 2014–2018 v celostátní soutěži Svazu měst a obcí České republiky.
Ctibor Jech
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v hokeji
Jedna z nejvýznamnějších osobností v historii libereckého hokeje, se kterým spojil svůj život jako hráč, trenér i funkcionář. Podílel se na záchraně klubu v 90. letech, jeho návratu do první ligy a následném postupu Bílých Tygrů do extraligy v roce 2002. Jako dlouholetý generální manažer se zasloužil také o historický mistrovský titul v roce 2016 a další úspěchy libereckého hokeje.
Magdalena Jetelová
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti českého a mezinárodního výtvarného umění
Světově uznávaná sochařka, fotografka a konceptuální umělkyně. Po emigraci do Německa v roce 1985 získala mezinárodní uznání a působila také jako profesorka na uměleckých akademiích. Proslavila se monumentálními instalacemi, prací se světlem a projekty reagujícími na proměny krajiny. Její díla jsou zastoupena ve významných světových sbírkách včetně pařížského Centre Pompidou a newyorského MoMA.
Ludvík Košek (in memoriam)
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti boje za svobodu a leteckého zahraničního odboje za druhé světové války
Československý válečný letec sloužil za druhé světové války u 311. československé bombardovací perutě britského Královského letectva. Absolvoval 72 operačních letů a byl čtyřnásobným držitelem Československého válečného kříže 1939. Zahynul 13. července 1944 při návratu z protiponorkového hlídkového letu nad Lamanšským průlivem spolu s dalšími osmi členy posádky.
Miloslava Melanová
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti historického bádání a pedagogiky
Historička, archivářka a pedagožka spojená se Severočeským muzeem a Technickou univerzitou v Liberci, kde spoluzakládala katedru historie. Věnovala se výzkumu regionálních dějin, zejména historie Liberce, textilního průmyslu a česko–slovenských vztahů. Vychovala generace budoucích učitelů dějepisu a významně se podílela na přípravě kolektivní monografie o dějinách Liberce.
Jaroslav Němeček
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti ilustrace a tvorby komiksu
Autor legendárního komiksu Čtyřlístek, jehož první příběhy vznikly v roce 1969 na chalupě v Doksech. Dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi provázejí již několik generací čtenářů. Svět Čtyřlístku zasadil do krajiny Doks, Máchova jezera a hradu Bezděz. Podílel se také na vzniku Muzea Čtyřlístku a naučné stezky v Doksech. Vedle své životní komiksové tvorby se autor věnoval také ilustraci dětských časopisů a umělecké keramice, svá díla vystavoval po celé Evropě. Jeho práce je více než půl století spjata s regionem.
Věra Strnadová
Pocta hejtmana za celoživotní přínos v oblasti odborné, legislativní a metodické práce při komunikaci s lidmi se sluchovým postižením
Dlouhodobě se zasazuje o odstraňování komunikačních bariér a zlepšování podmínek pro neslyšící a nedoslýchavé. Spoluzakládala Českou unii neslyšících, podílela se na legislativním ukotvení práv neslyšících a rozvoji simultánního přepisu mluvené řeči. Své zkušenosti předává také na mezinárodní úrovni. Za svou práci získala mimo jiné Cenu Olgy Havlové.
Vladimír Svatý (in memoriam)
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti textilního strojírenství
Světově významný vynálezce a konstruktér, který zásadně ovlivnil vývoj moderních tkacích strojů. Proslavil se zejména vynálezem tryskového stavu a následně hydraulického tkacího stroje. Ve Výzkumném ústavu textilních strojů v Liberci působil od roku 1951 až do své smrti v roce 1986. Za svůj život podal 139 přihlášek vynálezů. Navzdory profesním úspěchům čelil perzekuci komunistického režimu.
Rostislav Zárybnický
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti českého výtvarného umění
Malíř, kreslíř a ilustrátor, představitel české nové figurace. Od roku 1968 je jeho život a tvorba spjata s Libereckým krajem. Ve svém díle se věnuje především člověku, mezilidským vztahům a lidské existenci. Jeho práce jsou zastoupeny mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze a Galerie Lázně Liberec.
Jizerská 50 Memoriál Expedice Peru 1970
Pocta hejtmana za mimořádný přínos v oblasti sportu
Jeden z nejvýznamnějších českých dálkových běžeckých závodů na lyžích, jehož historie sahá do roku 1968. Z původního závodu libereckých horolezců se stala mezinárodně uznávaná sportovní událost, která každoročně přivádí do Jizerských hor tisíce závodníků. Současně uchovává památku členů horolezecké expedice Peru 1970. V únoru 2027 se uskuteční její jubilejní 60. ročník.
Tereza Sasková
Zvláštní ocenění sv. Zdislavy za záchranu lidského života
Dvanáctiletá dívka z Liberce zachránila život svému dědečkovi, když včas rozpoznala vážnost jeho zdravotního stavu a přivolala záchrannou službu. Přestože se ocitla v mimořádně náročné situaci, zachovala klid a správně zareagovala. Díky její pohotovosti se dědečkovi dostalo včasné lékařské pomoci.