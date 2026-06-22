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Benátská s Impulsem

Komerční sdělení
Návrat Roxette i oblíbenci české a slovenské hudební scény.

Komerční sdělení

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Benátská s Impulsem!

Benátská s Impulsem! | foto: První festivalová, s.r.o., Ota Bartovský,  MAFRA

Richard Muller
Chinaski
ZBP
Roxette
6 fotografií

I letos se vrací 32. ročník festivalu Benátská s Impulsem. Jako každý rok, tak i letos zavítá hromada známých českých i zahraničních kapel do libereckého sportovního areálu ve Vesci, kde zahrají na prosluněných travnatých plochách. Festival se uskuteční 23. – 26. 7. 2026 a bude ve znamení velkých návratů.

Čtvrtek ve znamení českých a slovenských hvězd

Už ve čtvrtek se nám představí stálice české a slovenské hudební scény. Festival zahájí oblíbená skupina Mirai a naladí vás na tu správnou letní atmosféru. Poté bude následovat Richard Müller se svými novými i starými hity. Na slovenské vlně se budeme držet i nadále díky vystoupení Petera Nagyho a Indigo. Skutečný vrchol přijde, když vystoupí kapela No Name, která se proslavila hity jako Čím to je, Prvá nebo Večnosť. Večer na hlavní stagi zakončí Horkýže Slíže. V hudebním stanu vás pak letně naladí skupiny Totální nasazení, Doktor P.P. a další.

Peter Nagy a Indigo

Pátek za zvuku švédské hudby

Páteční program začne ve velkém stylu. Po letech totiž na festivalová pódia vystoupí švédská hudební legenda Roxette, která se v rámci svého turné vrátí na festivalové podium. Nesmí chybět ani vystoupení oblíbené kapely Chinaski, kterou bude následovat Mňaga a Žďorp, Walda Gang a Turbo. Ve vedlejším stanu mezitím ovládnou pódium Vypsaná Fixa a hudebník Lipo.

Chinaski

Sobotní festivalové finále

V sobotu program graduje vystoupením velikánů Lucie, MIG 21 a festivalových matadorů Wohnout. Pravou letní pohodu a vzpomínky na večery strávené u táboráků připomenou svými písněmi Honza Nedvěd ml. a Příbuzní. Skvělou show plnou hitů slibuje také Michal Hrůza a kapela Hrůzy a idol mladšího publika, zpěvák Sebastian.

Nová festivalová zóna

Hudební festivaly nejsou jen o hudbě, ale i o zážitcích a možnosti odpočinku. V letošním roce vznikne nová festivalová zóna s názvem Kopeček, kde na vás bude čekat 100 metrů dlouhá skluzavka, která slibuje parádní letní zážitek a to pravé osvěžení v dlouhých horkých dnech. Během celého festivalu mohou návštěvníci využít safe boxy, kde si mohou bezpečně uložit batohy nebo bundy a užít si festival zcela bez starostí o své věci.

Benátská s Impulsem!
Benátská s Impulsem!

Máte už lístky koupené? Pokud ne, tak neváhejte. Festival slibuje bohatý program plný nezapomenutelných zážitků!

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