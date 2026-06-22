I letos se vrací 32. ročník festivalu Benátská s Impulsem. Jako každý rok, tak i letos zavítá hromada známých českých i zahraničních kapel do libereckého sportovního areálu ve Vesci, kde zahrají na prosluněných travnatých plochách. Festival se uskuteční 23. – 26. 7. 2026 a bude ve znamení velkých návratů.
Čtvrtek ve znamení českých a slovenských hvězd
Už ve čtvrtek se nám představí stálice české a slovenské hudební scény. Festival zahájí oblíbená skupina Mirai a naladí vás na tu správnou letní atmosféru. Poté bude následovat Richard Müller se svými novými i starými hity. Na slovenské vlně se budeme držet i nadále díky vystoupení Petera Nagyho a Indigo. Skutečný vrchol přijde, když vystoupí kapela No Name, která se proslavila hity jako Čím to je, Prvá nebo Večnosť. Večer na hlavní stagi zakončí Horkýže Slíže. V hudebním stanu vás pak letně naladí skupiny Totální nasazení, Doktor P.P. a další.
Pátek za zvuku švédské hudby
Páteční program začne ve velkém stylu. Po letech totiž na festivalová pódia vystoupí švédská hudební legenda Roxette, která se v rámci svého turné vrátí na festivalové podium. Nesmí chybět ani vystoupení oblíbené kapely Chinaski, kterou bude následovat Mňaga a Žďorp, Walda Gang a Turbo. Ve vedlejším stanu mezitím ovládnou pódium Vypsaná Fixa a hudebník Lipo.
Sobotní festivalové finále
V sobotu program graduje vystoupením velikánů Lucie, MIG 21 a festivalových matadorů Wohnout. Pravou letní pohodu a vzpomínky na večery strávené u táboráků připomenou svými písněmi Honza Nedvěd ml. a Příbuzní. Skvělou show plnou hitů slibuje také Michal Hrůza a kapela Hrůzy a idol mladšího publika, zpěvák Sebastian.
Nová festivalová zóna
Hudební festivaly nejsou jen o hudbě, ale i o zážitcích a možnosti odpočinku. V letošním roce vznikne nová festivalová zóna s názvem Kopeček, kde na vás bude čekat 100 metrů dlouhá skluzavka, která slibuje parádní letní zážitek a to pravé osvěžení v dlouhých horkých dnech. Během celého festivalu mohou návštěvníci využít safe boxy, kde si mohou bezpečně uložit batohy nebo bundy a užít si festival zcela bez starostí o své věci.
Máte už lístky koupené? Pokud ne, tak neváhejte. Festival slibuje bohatý program plný nezapomenutelných zážitků!