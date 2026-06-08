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Benátská s Impulsem rozjede slovenský čtvrtek!

Komerční sdělení
Vůně léta, teplo a skvělá hudební atmosféra, která vás okamžitě pohltí. Oblíbený hudební festival Benátská se vrací i v letošním roce a nabídne skvělý program a nezapomenutelné zážitky.

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Peter NAGY a INDIGO | foto: První festivalová, s.r.o.

I letos potvrzuje Benátská své místo mezi nejvýraznějšími letními akcemi. Jeden z vrcholů celého programu přitom přijde hned na samém začátku. Velkolepý slovenský čtvrtek přinese na sever Čech obrovskou energii, emoce i připomínku nehasnoucí síly slovenské hudební scény.

Pečlivě sestavený hudební program nabízí návštěvníkům mimořádně pestrou hudební paletu žánrů a zážitků. Slovenská hudba má u českého publika výsadní postavení a těší se velké oblíbenosti. Nejde jen o pouhý okrajový zájem, ale o plnohodnotnou součást, která zdůrazňuje blízkost obou národů. Kdo by neznal nestárnoucí písně, které formovaly několik generací?

Na pódiu se vystřídá špička slovenské hudební scény v čele s kapelou No Name. Následovat je bude Richard Müller se svými hity včetně nesmrtelného songu Baroko. Nebude chybět nestárnoucí Peter Nagy & Indigo nebo oblíbená punk-rocková kapela Horkýže Slíže.

Richard Müller
Horkýže slíže
No Name sirka

Pro řadu kapel má festival i nostalgickou hodnotu. Je to místo, které jim pomáhalo budovat jejich kariéru. „Je to už nejaký piatok, čo sme na Benátskej hrali po prvýkrát. Hrali sme v stane a snažili sme sa zaujať každý pár očí a uší, ktorý sa na nás ako na mladú neznámu kapelu zo Slovenska pozeral… Po našom koncerte sme s malým srdcom a s veľkým očakávaním sledovali veľké kapely, ako hrali na hlavnom pódiu. Dnes, keď sme súčasťou Benátskej na hlavnom pódiu už aj my, je úžasné spomínať na to, ako nám práve Benátska pomohla dostať sa do áčkovej ligy slovenských a českých kapiel. Tešíme sa, keď si zahráme na severe na legendárnej Benátskej!!!“ vyjádřil frontman kapely, Igor Timko.

Benátská s Impulsem! opět dokazuje, že není jen o hudbě, ale především o společných zážitcích. Tak si nezapomeňte koupit lístky, ať nepřijdete o tento nezapomenutelný start léta.

https://www.benatska.cz/benatska-s-impulsem-laka-na-ctvrtecni-slovensky-vecer/

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