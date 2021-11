Vychází šestnáctý přírůstek k dobrodružstvím malého poseroutky

Greg Heffley to nemá jednoduché. Doma každou chvíli vyvede nějaký průšvih, holky se na něj zrovna nelepí a ve škole to taky není žádná sláva. I když se často pokouší napravit si mezi ostatními reputaci, většinou to skončí pořádnou katastrofou. Jednou to snad ale vyjít musí!

Velká šance

Další příležitost se mu naskytne v knize pojmenované Deník malého poseroutky 16 – Velká šance. Greg chce tentokrát zazářit v oblasti sportu. Když se mu to nepodaří během školního sportovního dne, zkusí štěstí v basketbalovém mužstvu. A do jednoho se skutečně dostane – samozřejmě do toho nejhoršího. Když se svými spoluhráči zahajuje sezónu, jejich šance na vítězství jsou mizivé. Ale ve sportu se může stát cokoli. Překoná Greg sám sebe, když se míč ocitne v jeho rukou? Nebo svou velkou šanci jen tak zahodí?

Fenomén Jeff Kinney

Deníky malého poseroutky jsou jedinečný úkaz, k dnešnímu dni se jich po celém světě prodalo více než 250 milionů výtisků. Jejich autor Jeff Kinney, vývojář a designér on-line her, se zkrátka nezastaví a píše jeden výborný příběh za druhým. I proto ho časopis Time zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí na světě. Jeho úspěch se ale také odvíjí od toho, že se rád potkává s tisíci svých věrných čtenářů a připravuje pro ně spoustu on-line bonusového obsahu.

Hrdina všedního dne

I v šestnáctém poseroutkovském deníku Velká šance čtenáři najdou všechno, co na Kinneyho knihách milují: vtipné postřehy, trefné popisy každodenních situací i skvělé ilustrace. Právě proto, že Greg není ukázkovým hrdinou, dá se s ním jednoduše ztotožnit. Ne vždy se sice zachová správně, ale přesto mu musíte fandit. Jeho sportovní patálie jsou stejně zábavné jako všechny předchozí – tak ať vám neutečou!