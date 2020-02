Tipy na vaši první audioknihu! Poslechněte si ji levněji od Audiotéky

Více zde: Poslouchej

V sobotu 14. března to budou dva roky, co náš svět opustil jeden z nejznámějších vědců, profesor univerzity v Cambridge a světoznámý fyzik, Stephen William Hawking. Jeho práce však zůstává nesmrtelná a jeho dílo si přirozeně zasloužilo i audioknižní zpracování. Ve Stručné historii času najdete odpověď třeba na otázku, zda je možné cestovat časem, nebo co se stane astronautovi v černé díře. To vše ve čtenářsky přívětivé populárně naučné formě. Světový bestseller byl přeložen do více než čtyřiceti jazyků. Pro Audiotéku ji načetl oblíbený dabér Filip Švarc.

Ne každá fantasy kniha se dočká po svém vydání tolika zasloužených reedicí jako Zaklínač. Proto Audiotéka přizvala k výrobě audio verze řadu známých herců. Jmenujme například Jiřího Dvořáka, Jiřího Plachého nebo Miroslava Táborského, díky nimž Zaklínač v audio formátu rozpoutá ve vaší hlavě divadlo představ a nedovolí vám přestat poslouchat.

Pokud jste spíše na thrillery, nabízí se audio román Dana Browna Počátek, který je posluchači přijímán s nadšením. Zavádí hlavního hrdinu profesora Langdona do španělského Bilbaa na konferenci, během níž má dojít k odhalení objevu, který navždy změní tvář vědy. Během slavnostního večera ale dochází k nečekaným událostem, profesor Langdon je pronásledován nepřáteli do Barcelony, kde záhadně mizí. Romány Dana Browna vycházejí v 56 jazycích a sám autor byl v roce 2005 magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě.

Lehkost a humor. Tak by se dal popsat audio hit Čtyři dohody, který v podání Jaroslava Duška nabízí vtipný pohled na život i motivaci k osobní svobodě. Při poslechu se člověku do žil doslova vlévají pozitivní emoce, což není náhoda. V knize se totiž pracuje s psychologickou metodou transakční analýzy, která se zabývá oblastí materiálního, sociálního a individuálního programování a také tématy nezávislosti, spontánnosti a sebepoznání. Dejte na rady starých Toltéků a nechejte se s audio bestsellerem Čtyři dohody obklopit myšlenkami, které vám přinesou radost.

Z výrazných audioknižních hitů v žánru osobního rozvoje jsme pro vás vybrali stále oblíbené Mansonovo Důmyslné umění, jak mít všechno u pr**le. Titul učí posluchače podmanivou formou přijmout nezvratné situace v životě. Jak říká sám autor: „Pokud něco stojí za hovno, tak si to přiznejme a naučme se s tím žít.” Knihu skvěle namluvil David Prachař.

