TANEC PRAHA na dotek hvězd světového formátu!

Mezinárodní festival tance a pohybového divadla se letos koná ve dvou etapách, v červnu a září. Laskavě humorné dílo Silvie Gribaudi s názvem Graces ho zahájí v divadle PONEC. Diváci mohou inscenaci vidět 2., 3. a 4. června. Ikona současné řecké choreografie Dimitris Papaioannou uvede své dílo Transverse Orientation na Nové scéně Národního divadla ve spolupráci s Laternou magikou. TANEC PRAHA má tu čest uvést tuto jedinečnou podívanou hned po světové premiéře, a to 15., 16. a 17. června. Letní etapa festivalu se bude konat v Praze a dalších 21 obcích ČR a potrvá do 1. července.

„Věříme, že po období lockdownu publikum prahne po silných uměleckých zážitcích. TANEC PRAHA 2021 takové zážitky slibuje, s novým mottem „na dotek vašich smyslů“ nabídne exkluzivní Události sezony v létě i na podzim, k tomu turné domácích umělců po regionech a v neposlední řadě jejich zapojení do řady mezinárodních projektů,“ říká Yvona Kreuzmannová, zakladatelka a ředitelka Tance Praha, z. ú., a pokračuje: „Neseme obrovská rizika spojená s nejistotou, zda bude vývoj situace příznivý, zda bude zvýšena kapacita indoor představení nad 50 %, zda nenastanou problémy s příjezdem zahraničních umělců, ale jsme přesvědčeni, že to stojí za to. Historicky první hostování Dimitrise Papaioannou nás v červnu svými nesmazatelnými obrazy, imaginací a odvahou jistě naladí na jinou notu, stejně jako skvělá energie a inteligentní humor Silvie Gribaudi.“

Dva týdny po Openingu se Silvií Gribaudi čeká diváky ikona řecké současné choreografie Dimitris Papaioannou. Patří ke světové špičce v oboru, sám původně výtvarník, ve svém silně vizuálním fyzickém díle klade otázky o podstatě člověka a směřování naší civilizace.

„Dimitris Papaioannou patří k nejprogresivnějším a nejnápaditějším současným choreografům a mne velmi těší, že se můžeme podílet na jeho vůbec prvním vystoupení v Praze a v České republice, diváci se mají rozhodně na co těšit,“ doplňuje Radim Vizváry, umělecký šéf Laterny magiky, a dodává: „Spolupráci s festivalem TANEC PRAHA považuji za jeden z mnoha kroků k tomu, aby se Laterna magika stala platformou otevřenou novým kontaktům a partnerstvím.“

Zahraniční umělce v letní etapě festivalu doplní italský duet HARLEKING,který je mrazivou satirickou interpretací postavy Harlekýna zkoumající do hloubky témata historické spojitosti mezi komunikací, násilím a mocí na bázi klasické komedie dell’arte.

Pestré spektrum domácí tvorby si užijí hojně diváci v regionech, ale také na půdě hlavního města v řadě projektů našich umělců zapojených do evropské spolupráce (Dancing Museums, Be SpectACTive, Big Pulse Dance Alliance). V neposlední řadě také v originálním site-specific projektu „Žižkov v pohybu“ či nové adaptaci děl POCKETART pro venkovní prostor.

Chybět nebudou ani dvě premiéry v koprodukci festivalu TANEC PRAHA 2021 (Tereza Ondrová & Francesca Foscarini a Marie Gourdain & coll.) i další program zahrnující celoměsíční výstavu v Zámku Troja GHMP k vyústění projektu Dancing Museums, s nímž souvisí i Silent Mob zapojené české umělkyně Terezy Ondrové. Řada těchto projektů pracuje s aktivními diváky, tzn. zapojuje i laické publikum různých věkových kategorií. Dalším takovým dílem je Nibiru III – LOUD RING maďarských umělců pracujících s místními teenagery. Stejnou věkovou skupinu si vybrala právě Marie Gourdain pro zářijovou premiéru Ikarus.

Zapojení diváků zažijeme i v otevřené zkoušce k premiéře pro rok 2022 Viktora Černického PRIMA. Také další festivalová koprodukce Silvie Gribaudi s Terezou Ondrovou Insectum in Prague je díky složité covidové době posunuta na rok 2022, ale nahlédneme alespoň do procesu tvorby.

Uplynulý rok přinesl celou řadu přesunů a jedním z nich je očekávané představení Williama Forsytha A Quiet Evening of Dance, které vzniklo ve spolupráci se Sadler’s Wells London Production. Festivalu se podařilo zajistit jeho uvedení v podzimním termínu, 11. září ve spolupráci s Hudebním divadlem Karlín.

Více informací na:

www.tanecpraha.cz

https://www.facebook.com/tanecpraha

https://www.instagram.com/tanecpraha

Trailery k Událostem sezony letní etapy:

Dimitris Papaioannou Transverse Orientation: https://vimeo.com/500021788

Silvia Gribaudi GRACES: https://vimeo.com/319207882