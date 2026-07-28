Světové hvězdy rozzáří Novozámecké hudební léto

První z atraktivních koncertů Novozámeckého hudebního léta, které pořádá společnost KINSKÝ Art Media ve spolupráci s Českým královským institutem, se uskuteční již ve čtvrtek 30. července.
Hned první večer láká na reprezentativní romantický program – zahájí jej slavnostní a navýsost optimistická Akademická předehra Johanessa Brahmse, po níž český virtuos Lukáš Vondráček přednese jeden z nejvděčnějších klavírních opusů 19. století – Koncert a moll Roberta Schumanna. Po přestávce se návštěvníci mohou těšit na milovanou 8. symfonii G dur Antonína Dvořáka, zvanou Anglická, kterou skladatel komponoval v lůně přírody na Vysoké. Hostujícím orchestrem je Česká Sinfonietta, kterou založil a stále diriguje charismatický Radek Baborák.
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Koncert v pátek 31. července je již vyprodán – jistě zejména proto, že na jeho program zařadili pořadatelé kromě slavných operních sborů (mj. Smetana, Verdi, Bizet, Borodin) jedno z nejhranějších a nejoblíbenějších děl 20. století, totiž kantátu Carla Orffa Carmina burana.
V ní se sólových pěveckých partů ujmou sopranistka Zuzana Marková, kontratenorista Vojtěch Pelka a barytonista Roman Hoza. Severočeskou filharmonii Teplice a Český filharmonický sbor Brno bude řídit Charles Olivieri-Munroe. Atmosféru koncertu umocní vystoupení dua In Flamenus, které propojuje hudbu s ohňovou performancí.
Skutečným vyvrcholením přehlídky bude jistě závěrečný koncert v sobotu 1. srpna, kdy se festivalovému publiku představí legendární violoncellista Mischa Maisky!
„Je pro mě stále neuvěřitelné, že zahraje u nás doma na zahradě; v omezené kapacitě našeho nádvoří budou mít posluchači světovou hvězdu opravdu na dosah,“ svěřuje se majitel Nového zámku František Kinský.
Po Mozartově předehře k opeře Figarova svatba doprovodí Maiského Karlovarský symfonický orchestr v Haydnově violoncellovém Koncertu C dur. Závěrečným opusem festivalu bude dílo třetího z triumvirátu zakladatelů vídeňského klasicismu – Trojkoncert C dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena. Trio skvělých sólistů tvoří Mischa Maisky a jeho potomci – pianistka Lily Maisky, na housle bude hrát a celý koncert dirigovat Sascha Maisky.
„Tím, že festivalová dramaturgie provázala program koncertu díly tří skladatelů spojených s habsburskou monarchií a vídeňskou hudební tradicí, zároveň připomíná významné jubileum – 500 let od nástupu Habsburků na český trůn a také období, kdy se Vídeň stala jedním z nejvýznamnějších hudebních center Evropy,“ dodal ředitel Českého královského institutu Zdeněk Prázdný.
Neopakovatelné kouzlo open-air festivalu pod širým nebem, letní podvečer v zámeckém parku…; slavné kompozice a vynikající interpreti. To bude atmosféra tří výjimečných koncertů v areálu parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. V místě, kde se historie potkává s přítomností, kultura se zábavou a hudba s úctou posluchačů.
Každý večer se areál parku posluchačům otevře v 18.00 hodin, stejně jako stánky s občerstvením i Toniova zámecká kavárna. Vždy od půl sedmé do 19.15 bude též probíhat autogramiáda majitele zámku a průvodce dokumentárního cyklu České televize Modrá krev Františka Kinského. Z kapacitních a organizačních důvodů jsou ovšem tato setkání určena pouze držitelům vstupenek na dané večerní koncerty.
Pro běžné návštěvníky bude zámecký park po dobu festivalu mimořádně uzavřen.
Parkování je možné na parkovišti přiléhajícím k zámeckému parku. Všechny koncerty začínají v anglickém parku ve 20.00 hodin a budou zároveň přenášeny na velkoplošnou obrazovku.
Poslední volné vstupenky na koncerty 30. 7. a 1. 8. lze zakoupit v síti Ticketportal; všechny další potřebné informace zájemci naleznou na webových stránkách pořadatele: kinskyartmedia.cz/novozamecke-hudebni-leto