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Světové hvězdy rozzáří Novozámecké hudební léto

Komerční sdělení

a | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Anglický park Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, sídle rodu Kinských, se na přelomu července a srpna naplní nádhernou hudbou. V rámci třídenní přehlídky se na festivalovém pódiu představí řada vynikající interpretů v čele se světově proslulými umělci, violoncellistou Mischou Maiskym a klavíristou Lukášem Vondráčkem.

První z atraktivních koncertů Novozámeckého hudebního léta, které pořádá společnost KINSKÝ Art Media ve spolupráci s Českým královským institutem, se uskuteční již ve čtvrtek 30. července.

Hned první večer láká na reprezentativní romantický program – zahájí jej slavnostní a navýsost optimistická Akademická předehra Johanessa Brahmse, po níž český virtuos Lukáš Vondráček přednese jeden z nejvděčnějších klavírních opusů 19. století – Koncert a moll Roberta Schumanna. Po přestávce se návštěvníci mohou těšit na milovanou 8. symfonii G dur Antonína Dvořáka, zvanou Anglická, kterou skladatel komponoval v lůně přírody na Vysoké. Hostujícím orchestrem je Česká Sinfonietta, kterou založil a stále diriguje charismatický Radek Baborák.

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Koncert v pátek 31. července je již vyprodán – jistě zejména proto, že na jeho program zařadili pořadatelé kromě slavných operních sborů (mj. Smetana, Verdi, Bizet, Borodin) jedno z nejhranějších a nejoblíbenějších děl 20. století, totiž kantátu Carla Orffa Carmina burana.

V ní se sólových pěveckých partů ujmou sopranistka Zuzana Marková, kontratenorista Vojtěch Pelka a barytonista Roman Hoza. Severočeskou filharmonii Teplice a Český filharmonický sbor Brno bude řídit Charles Olivieri-Munroe. Atmosféru koncertu umocní vystoupení dua In Flamenus, které propojuje hudbu s ohňovou performancí.

Skutečným vyvrcholením přehlídky bude jistě závěrečný koncert v sobotu 1. srpna, kdy se festivalovému publiku představí legendární violoncellista Mischa Maisky!

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„Je pro mě stále neuvěřitelné, že zahraje u nás doma na zahradě; v omezené kapacitě našeho nádvoří budou mít posluchači světovou hvězdu opravdu na dosah,“ svěřuje se majitel Nového zámku František Kinský.

Po Mozartově předehře k opeře Figarova svatba doprovodí Maiského Karlovarský symfonický orchestr v Haydnově violoncellovém Koncertu C dur. Závěrečným opusem festivalu bude dílo třetího z triumvirátu zakladatelů vídeňského klasicismu – Trojkoncert C dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena. Trio skvělých sólistů tvoří Mischa Maisky a jeho potomci – pianistka Lily Maisky, na housle bude hrát a celý koncert dirigovat Sascha Maisky.

„Tím, že festivalová dramaturgie provázala program koncertu díly tří skladatelů spojených s habsburskou monarchií a vídeňskou hudební tradicí, zároveň připomíná významné jubileum – 500 let od nástupu Habsburků na český trůn a také období, kdy se Vídeň stala jedním z nejvýznamnějších hudebních center Evropy,“ dodal ředitel Českého královského institutu Zdeněk Prázdný.

a | foto: ČTK

Neopakovatelné kouzlo open-air festivalu pod širým nebem, letní podvečer v zámeckém parku…; slavné kompozice a vynikající interpreti. To bude atmosféra tří výjimečných koncertů v areálu parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. V místě, kde se historie potkává s přítomností, kultura se zábavou a hudba s úctou posluchačů.

Každý večer se areál parku posluchačům otevře v 18.00 hodin, stejně jako stánky s občerstvením i Toniova zámecká kavárna. Vždy od půl sedmé do 19.15 bude též probíhat autogramiáda majitele zámku a průvodce dokumentárního cyklu České televize Modrá krev Františka Kinského. Z kapacitních a organizačních důvodů jsou ovšem tato setkání určena pouze držitelům vstupenek na dané večerní koncerty.

Pro běžné návštěvníky bude zámecký park po dobu festivalu mimořádně uzavřen.

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Parkování je možné na parkovišti přiléhajícím k zámeckému parku. Všechny koncerty začínají v anglickém parku ve 20.00 hodin a budou zároveň přenášeny na velkoplošnou obrazovku.

Poslední volné vstupenky na koncerty 30. 7. a 1. 8. lze zakoupit v síti Ticketportal; všechny další potřebné informace zájemci naleznou na webových stránkách pořadatele: kinskyartmedia.cz/novozamecke-hudebni-leto

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