Nový muzikál Taťkové zve na humornou cestu do světa otcovství

Divadlo Lucie Bílé připravuje další velkolepou muzikálovou premiéru. Po úspěchu komediálního hitu Maminy, který si okamžitě získal přízeň diváků, přichází autorská novinka Taťkové. Premiéra se uskuteční 18. září 2025 a slibuje originální spojení situační komedie a živé hudby přímo na jevišti.

Nový muzikál Taťkové zve na humornou cestu do světa otcovství | foto: FANTAZMA, spol. s.r.o.

Za projektem stojí principálka a producentka Lucie Bílá. „Po Maminách jsem cítila, že bych chtěla dát prostor i mužskému pohledu na svět. A tak vznikli Taťkové. Navíc jsme poprvé do inscenace zařadili živou kapelu na scéně – to byl můj dlouholetý sen, který se konečně podařilo uskutečnit,“ říká mnohonásobná zlatá slavice.

Tvůrčí tým je zárukou kvalitní podívané. Libreto a režii připravil dramatik, herec a režisér Antonín Procházka, který je známý svým citem pro situační humor a svižné dialogy. „Taťkové nejsou portrétem konkrétního člověka, ale směsí různých povah. Čerpal jsem z vlastních zkušeností i fantazie a dbal na to, aby každá postava měla charakter a svůj příběh,“ vysvětluje Procházka. Hudbu, kterou pro představení exkluzivně složil Ondřej Brousek, doprovodí originální a hravé texty Ondřeje G. Brzobohatého. Výsledkem je hudebně pestrý muzikál, který pobaví i dojme.

Děj začíná zdánlivě nevinnou rozlučkou se svobodou, která se vymkne kontrole. Starý mládenec Felix a jeho přátelé z otužileckého spolku se setkají v jedné místnosti, kde během jediné noci odhalí své životní příběhy, sny i obavy. Zábavné dialogy a svižné písně střídají dojemné okamžiky, v nichž se mohou najít diváci všech generací.

Hvězdné obsazení muzikálu je samo o sobě lákadlem. V hlavních rolích se představí Václav Kopta, Aleš Háma a Tomáš Savka, které na jevišti doplní Iva Pazderková, Kateřina Pechová, Peter Pecha, Martin Sobotka či Denny Ratajský. Poprvé se na prknech Divadla Lucie Bílé objeví také Zbyněk Fric a Přemysl Pálek.

Taťkové jsou čtvrtou muzikálovou premiérou v historii Divadla Lucie Bílé a potvrzují, že i komorní rodinná scéna v centru Prahy dokáže nabídnout mimořádné muzikálové projekty. Kombinace moderní režie, živé hudby a důrazu na příběh slibuje nezapomenutelný večer.

„Taťkové jsou příběhem o přátelství a humoru. Věřím, že přinesou radost nejen nám všem, kdo na nich pracujeme, ale především divákům,“ dodává Lucie Bílá.

Premiéra se uskuteční 18. září 2025 v pražském Divadle Lucie Bílé. Vstupenky jsou již v prodeji na www.divadloluciebile.cz.

