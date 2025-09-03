Nový muzikál Taťkové zve na humornou cestu do světa otcovství

Za projektem stojí principálka a producentka Lucie Bílá. „Po Maminách jsem cítila, že bych chtěla dát prostor i mužskému pohledu na svět. A tak vznikli Taťkové. Navíc jsme poprvé do inscenace zařadili živou kapelu na scéně – to byl můj dlouholetý sen, který se konečně podařilo uskutečnit,“ říká mnohonásobná zlatá slavice.
Tvůrčí tým je zárukou kvalitní podívané. Libreto a režii připravil dramatik, herec a režisér Antonín Procházka, který je známý svým citem pro situační humor a svižné dialogy. „Taťkové nejsou portrétem konkrétního člověka, ale směsí různých povah. Čerpal jsem z vlastních zkušeností i fantazie a dbal na to, aby každá postava měla charakter a svůj příběh,“ vysvětluje Procházka. Hudbu, kterou pro představení exkluzivně složil Ondřej Brousek, doprovodí originální a hravé texty Ondřeje G. Brzobohatého. Výsledkem je hudebně pestrý muzikál, který pobaví i dojme.
Děj začíná zdánlivě nevinnou rozlučkou se svobodou, která se vymkne kontrole. Starý mládenec Felix a jeho přátelé z otužileckého spolku se setkají v jedné místnosti, kde během jediné noci odhalí své životní příběhy, sny i obavy. Zábavné dialogy a svižné písně střídají dojemné okamžiky, v nichž se mohou najít diváci všech generací.
Hvězdné obsazení muzikálu je samo o sobě lákadlem. V hlavních rolích se představí Václav Kopta, Aleš Háma a Tomáš Savka, které na jevišti doplní Iva Pazderková, Kateřina Pechová, Peter Pecha, Martin Sobotka či Denny Ratajský. Poprvé se na prknech Divadla Lucie Bílé objeví také Zbyněk Fric a Přemysl Pálek.
Taťkové jsou čtvrtou muzikálovou premiérou v historii Divadla Lucie Bílé a potvrzují, že i komorní rodinná scéna v centru Prahy dokáže nabídnout mimořádné muzikálové projekty. Kombinace moderní režie, živé hudby a důrazu na příběh slibuje nezapomenutelný večer.
„Taťkové jsou příběhem o přátelství a humoru. Věřím, že přinesou radost nejen nám všem, kdo na nich pracujeme, ale především divákům,“ dodává Lucie Bílá.
Premiéra se uskuteční 18. září 2025 v pražském Divadle Lucie Bílé. Vstupenky jsou již v prodeji na www.divadloluciebile.cz.