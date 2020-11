Milostnej román pro chlapy? Žádnej problém

Co si budeme říkat, lidi občas mívají bláznivý nápady. A ne vždycky to dopadne úplně dobře. Když si ale jednoho dne sednete ke stolu a začnete psát, protože se vám sype milostnej život, z práce vám hrozí vyhazov a poslední nadějí, kterou máte, je, že se vám podaří napsat knihu, která vám zajistí celosvětovej úspěch, to už chce pořádnou dávku odvahy. Nebo šílenství. A kdo ví ... možná to chce někdy od obojího trochu.

Ale co napsat? Další fantasy o dvaceti dílech, kde se stejně všechny hlavní postavy nakonec navzájem pozabíjejí, případně se spolu vyspí, a pak se pozabíjejí, nebo kuchařek, kde bychom se učili vařit z fekálií, těch už tu bylo dost. A co takhle milostnej román pro chlapy? Tak počkat. To je pěkně blbej nápad. Vlastně ne. Počkat. Vždyť to je geniální nápad!

„Zakoupit si můžete E-book i fyzický výtisk.“

Milostnej román, kterej by mohli číst i chlapi. Ale co když to bude na chlapy moc sladký? A když už to náhodou nebude moc sladký, bude to ještě vůbec milostnej román? Možná však právě proto, že ani v životě není nic takový, jak se na první pohled zdá, můžeme si konečně přiznat, že i chlapi mají právo prožít svou LoveStory. A i když nemusíte souhlasit s tím, že by chlapi chtěli vůbec kdy něco takovýho přiznat, natož pak o tom číst, anebo že jde vůbec něco takovýho jako milostnej román pro chlapy napsat, jedno týhle knížce upřít nemůžete. Rozhodně se u ní nebudete nudit.

Protože když se „hodnej kluk“ na*ere a chce to celýmu světu vrátit i s úrokama, šance na to, že se konečně bude něco dít a že to zase neskončí přeslazenou pí*ovinou, kde si všichni akorát tak budou blahem uchcáv*t do kalhot nad tím, jak to pos*aný sluníčko hezky svítí, i když se od něj můžete kure*sky spálit, nebo jak ti ptáci krásně zpívají, i když vám pose*ou celý auto tak, že ty ho*na nesundáte ani špachtlí, se začínají rapidně zvyšovat. Tohle spíš bude připomínat Michaela Douglase ve Volným pádu, když mu odmítnou dát snídani v 11:33. Akorát si za tu snídani dosaďte neopětovanou lásku. Ale jestli čekáte drsnej humor, pořádnou porci vulgarismů a sem tam trouchu sladkejch řečiček, přeci jen je to milostnej román, že jo, tak pro vás máme dobrou zprávu. Všechno tohle totiž v knize najdete! Prostě milostnej román, kterej si nebere servítky.

„Autor se snaží na čtenáře zapůsobit už od prvního okamžiku, což jde vidět i na vzhledu stránek, kde knihu můžete koupit.“

A i když se jedná o milostnej román, kterej primárně cílí na mužské pokolení, máme dobrou zprávu i pro vás, ženy! Konečně se totiž můžete dozvědět, jak o lásce přemýšlí chlapi, doopravdy a bez příkras, a přitom máte jistotu, že zase nebudete dostávat „zaručený“ rady od nějaký frigidní redaktorky módního časopisu, která měla chlapa naposled někdy mezi první a druhou světovou válkou. Prostě čtení pro celou rodinu. Takže kdybyste přemýšleli nad tím, co nadělit sobě nebo svý drahý polovičce k letošním Vánocům pod stromeček, můžete tenhle klenot koupit přímo na stránkách autora http://nectito.cz/. A dokonce si můžete vybrat, jestli se přizpůsobíte digitální době a koupíte si E-book, nebo zůstanete u starý dobrý klasiky a koupíte si fyzickej výtisk, ke kterýmu vám stejně ten E-book přidáme zdarma, protože vás nechceme nechat zamrznout ve středověku. Taky máte možnost koupit si knihu po částech, kdybyste se náhodou báli, že se vám kniha nebude líbit, což se mimochodem nestane. Autora taky můžete podpořit i na facebooku nebo mu můžete dát follow i na instagramu, aby tam konečně měl sledující i někdo jinej než průměrná InstaBitch. Tak směle do čtení!!! Hooowl.

Autor: James Wolf