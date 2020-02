Matouš Ruml brzy vdechne život dalšímu dílu audioknihy Hraničářův učeň

Nejen mezi teenagery je série Hraničářův učeň v současnosti na špičce obliby. Audiokniha je pak skvělým prostředkem, jak mít své oblíbené hrdiny neustále u sebe v mobilním telefonu a nemuset tak v batohu nosit knižní vydání čítající až 500 stran.

Na příběh Hraničáře jsme se zeptali i interpreta celé série Matouše Rumla.

Jak se ti pracuje na sérii Hraničářův učeň?

Je skvělá a moc se mi líbí. Už od malička jsem měl rád fantasy, takže i proto. Knihu doslova hltám a velmi mne baví. Díky ní v sobě znovu objevuji dětskou hravost a vybavují se mi vzpomínky na to, kdy jsme jako malí běhali po lese, bojovali s dřevěnými meči a hráli si na Dračí doupě.

Komu bys knihu doporučil?

Každému. Zejména milovníky fantasy, například Harryho Pottera nebo Pána prstenů, potěší Hraničář bez pochyby.

Čím podle tebe hlavní hrdina tolik oslovuje mládež?

Will má podobné problémy jako současní teenageři. Jeho příběh tak dodává mladým posluchačům odvahu nebát se velkých výzev a věřit v sebe. Mládež se s Willem dokáže ztotožnit a přivlastnit si jeho pocity. Bavíme se o světě fantasy, děj se odehrává v jiné době, proto jsou problémy současné mládeže v knize zastoupeny imaginárně. Jsou však jasně pojmenované a jazyk vyprávění je pro dnešní generaci naprosto srozumitelný. I to je důvod, proč se každý chce hned zaposlouchat do dalšího dílu.

Příběh Willa, který vyrůstá bez rodičů, začíná na hradě Redmont. Ten slouží jako opatrovna pro osiřelé děti. Ač je chlapec chytrý a fyzicky zdatný, jeho životní sen se rozpadne v okamžiku, kdy se hlásí do bojové školy, kam však pro svůj malý vzrůst není přijat. Ještě dříve, než Willa naprosto pohltí pocity ztráty nadějí a osobního selhání, přijímá nabídku mistra Halta a začíná se u něj učit hraničářskému řemeslu, ve kterém nečekaně vynikne. Mistr navíc ovládá magickou schopnost neviditelně se pohybovat a Will jde neomylně v jeho šlépějích.

Chystaná audiokniha Halt v nebezpečí tentokrát zavede Willa do Araluenu, kde je mistr Halt napaden Tennysonovým vojákem. Jak se ukáže, zbraň, kterou byl zraněn, je záměrně nakažena neznámým jedem. Ten Halta postupně zabíjí a podání špatné protilátky by znamenalo jeho okamžitou smrt.

Zajímavostí příběhu autora Johna Flanagana je, že středověké fantasy odkazuje na současná místa Evropy. Mocné ostrovní království Araluen tedy není ničím jiným než Anglií. Audiokniha nás dále zavede do Skandie. Její obyvatelé jsou zdatnými mořeplavci a všechny indicie ukazují na to, že se autor nechal v případě tohoto místa inspirovat Norskem.

