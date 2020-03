Máte teď více času? Využijte ho s audioknihami k osobnímu rozvoji

1. Alchymista

Znáte Alchymistu? Jedno z nejslavnějších děl brazilského spisovatele Paula Coelha? Možná jste o tomto titulu už slyšeli, ale nikdy jste se neodhodlali si ho poslechnout. Tak... teď přišla ta správná chvíle.

Příběh začíná putováním mladého pastýře za svým snem. Santiago zdolává jednu překážku za druhou, aby našel štěstí. Setkává se s výsměchem a beznadějí, kdy se již téměř vzdává. Přesto ale pokračuje ve své cestě dál. Najde na konci hledaný poklad? A co se za tím pokladem vlastně skrývá? Je potřeba v životě riskovat, vystoupit ze svého stínu a následovat znamení, která nás přivedou ke štěstí? Má každý z nás svůj „Osobní příběh“, který bychom měli následovat? Tyto otázky si klade hlavní hrdina, ale často si je můžeme pokládat i sami. Možná je právě tento čas vhodný na to, abychom se na chvilku zastavili a zeptali se sami sebe...

„Odvaha neznamená nemít strach – nýbrž schopnost nenechat se jím ochromit.“ Paulo Coelho

2. Malý princ

Pod titulem Malý princ si možná představíte příběh pro děti, přesto je to spíš pohádka pro dospělé. Je to audiokniha, která se dá poslouchat stále dokola a pokaždé v ní najdeme jedno další skryté moudro. I zde nás autor Antoine de Saint-Exupéry nutí zamýšlet se nad životem. S malým princem vede rozhovory o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí... I zde je třeba číst „mezi řádky“ a pomalu odkrývat hluboké myšlenky. Je to ten typ audioknihy, který byste si s sebou chtěli vzít na opuštěný ostrov. Je tu ukrytý neobyčejný příběh, který nás pohladí po duši a donutí přehodnotit životní priority. Udělá z nás lepšího člověka. Možná soucitnějšího. Určitě však jiného.

3. Umění vítězit

Audiokniha Umění vítězit nám ukazuje, jak je v životě důležitá vytrvalost a cílevědomost. Obsahuje osudový příběh zakladatele společnosti Nike Phila Knighta. V současnosti je tato firma symbolem úspěchu a elegance. Koho by ale napadlo, že na její založení si Phil musel půjčit padesát dolarů od svého otce? Jen málokdo by uvěřil, že o několik let později bude tuto značku znát celý svět. Nestalo se to však ze dne na den. Byla k tomu zapotřebí silná víra a nezdolnost.

A to vše, aby nakonec vzniklo něco velkého... Phil Knight může být pro mnohé z nás vzorem, jak zvládnout všechny životní peripetie s grácií a pokorou.

K zamyšlení, motivaci a trochu jinému pohledu na svět vás ale dovede přes 300 titulů, které na stránkách Audioteka.cz najdete do 31. 3. 2020 i s 30% slevou. Je jen na vás, zda sáhnete po literatuře faktu, sci-fi nebo detektivce. Cílem je, abyste zažili příjemné chvíle a aby vás tituly povzbudily a namotivovaly pro zvládání aktuální situace.