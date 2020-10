Láska se nedá měřit - Jan Vojtko a jeho audiokniha Vztahy a mýty

Pamatujete si na chvíli, kdy se odehrál ten rozhodující impuls a vy jste si řekl: „Napíšu knihu o vztazích a mýtech s nimi spojených.“?

Na ten impuls si pamatuji dobře a nepřišel ode mě… Po mém vystoupení na tzv. „Pecha Kucha Night“ v Plané u Mariánských lázní mě oslovil Lukáš Růžička z nakladatelství Paseka, jestli bych pro ně nechtěl napsat knihu právě o vztazích. A já souhlasil... Rovnou na místě jsme se domluvili, že nechceme ani jedna strana psát akademickou odbornou knihu, ale knihu populárně naučnou pro široké publikum. A když jsme se tak bavili, o čem bych měl napsat, mimo jiné jsem Lukášovi řekl, že mě pořád fascinuje, jak mnoho lidí okolo mě – celá řada přátel, ale i klientů z terapií – pořád žije v určitých vztahových mýtech, které se nějak zuby nehty drží v hlavách lidí, i když o nich současná psychologie už odkryla, jak to přesně je… Slovo dalo slovo a do roka a do dne byla kniha na světě.

Jak se vám při nahrávání ve studiu četl vlastní text? Nelákalo vás někdy při čtení u mikrofonu k už předem napsanému něco dodat, řekněme nějaké další upřesnění nebo drobné doplnění?

Jelikož sám učím rétoriku a mám za sebou „dramaťák“, tak se mi text četl skvěle. I proto, že jsem oslovil Irenu Konývkovou, právě učitelku z dramaťáku a ředitelku ZUŠ, z města kde jsem vyrůstal, z Ostrova nad Ohří, která běžně pracuje s herci a moderátory a která se mnou text předem prošla a připravila mě, společně se skvělou Johankou Ožvold, ta audioknihu režírovala. S nimi se nebojíte ničeho a víte, že všechno bude v pořádku, protože ani jedna by nic nekvalitního nepustila. A jestli se mi chtělo něco doplnit? To si pište, že jo! Mám už teď spoustu dovětků i komentářů od kolegů a kolegyň, kteří mi ke knize mnoho věcí řekli, ale není to nic natolik zásadního, abychom vyznění či text měnili. Takové nebylo zadání. Zadání bylo načíst původní knihu. A to si myslím, že se nám povedlo.

Měl jste trému, když jste ve studiu poprvé usedl za mikrofon?

Já se na to neuvěřitelně těšil! Je to další věc, kterou jsem měl to štěstí si vyzkoušet. Mám dojem, že jsem na tenhle úkol byl připravený. Samozřejmě ale, že nevíte, jak vše nakonec bude ve skutečnosti. Pořád jsem čekal, že režisérka zavelí: „Stop! Takhle to nejde!“ Ale nestalo se. I když nahrávání neprobíhalo podle mě tak rychle, jak jsem si původně představoval, nakonec jsme všechno načetli v požadované časové dotaci.

Audiokniha se nazývá Vztahy a mýty - zápolil jste ve svém životě vy sám někdy se vztahovým mýtem, který bylo nutné vnitřně překonat?

To víte, že ano. Dlouho jsem žil v přesvědčení, že pravá láska je jen jedna, maximálně dvě. A urputně jsem se snažil tu svoji první, i když už jsem věděl, že se oba trápíme, za každou cenu udržet. Tohle je mýtus. Pravých lásek můžeme totiž zažít v životě rozhodně víc než jen jednu. Budou jiné, to ano, láska se nedá měřit, zda někoho milujeme víc, nebo míň. Milujeme je jinak, ale ne více, nebo méně. A s tím jde ruku v ruce i mýtus o osudovosti, o tom,. že na vás někde tam v budoucnosti čeká někdo „správný“, prostě ten „pravý či pravá“. Jenomže těmi správnými se teprve stáváme. To, že někomu na první pohled „zavoním“, vůbec neznamená, že to je pojistka na to „být spolu navždy“. Stejně na vztahu musíme oba makat. To první okouzlení je jen počáteční bonus, který ale může vyprchat.

O chirurzích se říká, že svou rodinu a své přátele nikdy neoperují... Obracejí se na vás jako na vztahového terapeuta občas i vám blízcí lidé? Rodina, celoživotní přátelé apod.

Ano, obracejí se, ale už ode mě vědí, že jim nemohu pomoci. Můžu si s nimi o jejich problému promluvit jako syn nebo jako brácha nebo coby kámoš… ale nemůžu s nimi začít žádný terapeutický proces. To je opravdu špatně. Vždycky je odkážu na kolegy či kolegyně a mnoho z nich jejich služby využívá. Takže v případě mně blízkých lidí jsem spíš takový „komunikační uzel“, který doporučuje.

Až budete poslouchat audioknihu Vztahy a mýty, brzy pochopíte, jak těsně jsou zmiňované příběhy a příklady spojeny s naší všední realitou, s tím, co jsme kdysi ve svých vztazích řešili, nebo s čím v současné době zápolíme. Soustředěné vyprávění autora, v němž občas probleskne i jiskra sympatického humoru, určitě stojí za poslech. Je pravděpodobné, že v něm najdete i rady, které vám pomohou.

Jiří Houdek