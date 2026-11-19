Obraz z roku 1922 vstupuje do dražby s vyvolávací cenou osm milionů korun. Pochází z významné pražské sbírky a podle majitele Arthouse Hejtmánek Tomáše Hejtmánka patří k nejvýraznějším Procházkovým obrazům, které se dosud na trhu s uměním objevily.
Procházkovy obrazy se na aukcích opakovaně draží za více než deset milionů korun a nejdražší z nich přesáhl šestadvacet milionů.
Vosk, písek a pigment
Poprsí ženy vzniklo v Procházkově osobitém pozdním kubismu, který zobrazovaný motiv rozkládá do geometrických plošek. Neobvyklá je ale především technika.
„Malíř ho vytvořil enkaustikou, malířskou technikou používanou umělci už ve starověku,“ vysvětluje Tomáš Hejtmánek, majitel Arthouse Hejtmánek. „Portrét namalovaný barevnými pigmenty smíchanými s pískem a včelím voskem vyniká zářivou barevností i ojedinělou plasticitou. Ženská tvář má navíc poněkud šibalský výraz, a celé dílo tak působí neobvykle veselým, až rozverným dojmem.“
Design Havlovy éry
Václav Havel by letos oslavil devadesáté narozeniny a Pražský hrad mu spolu s Designblokem věnoval výstavu Design pro Václava Havla. Aukce rok uzavírá souborem děl autorů spjatých s jeho obdobím.
Dražit se bude nábytek a sklo Bořka Šípka, Havlova dvorního architekta a designéra, a pět děl Olbrama Zoubka. Prezidentovo období připomíná také velkoformátový černobílý Portrét Václava Havla z roku 1993 od fotografa Tona Stana.
Od gotiky po svařované dráty
Na jednom konci nabídky stojí soubor sedmi gotických plastik, na druhém dva a půl metru vysoká socha Ritalin Tomáše Roubala, vzniklá svařováním drátů, která se zabývá závislostí člověka na digitálních sítích.
Z devatenáctého století vyniká Krajina s mlýnem před bouří (1845) Bedřicha Havránka a velkoformátová Horská krajina Julia Mařáka ze 70. let 19. století. Nejstarším květinovým zátiším je nizozemské barokní dílo ze 17. století z okruhu malířky Marie van Oosterwijck.
Z designu je raritou kubistický soubor čtyř židlí a dvou křesel navržený Josefem Gočárem, který byl součástí mobiliáře pražské funkcionalistické vily na Babě. Silně je zastoupeno i české art deco a funkcionalistický nábytek Jindřicha Halabaly.
Od Špály po Koláře
Z české moderny se bude dražit Kytice Václava Špály z autorova ceněného modrého období, pět obrazů Aléna Diviše a Podzimní kytice Oldřicha Blažíčka. Sochařství zastupují tři díla Jana Štursy, bronz Po lázni Břetislava Bendy a dvě práce Hany Wichterlové.
Generaci šedesátých až devadesátých let připomínají Olga Karlíková, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek a čtyři díla Jiřího Koláře. Sklo reprezentuje reliéf Figura dvojice Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, grafiku šest barevných litografií Adolfa Borna. Pět děl má v aukci Ota Janeček, tři práce Milada Marešová.
Aukce zahrnuje přes 260 položek: obrazy, sochy, starožitnosti, nábytek, sklo a designové předměty.
Kdy a kde
Předaukční výstava, na níž si lze všechna dražená díla prohlédnout, je otevřena od 19. listopadu do 2. prosince 2026 v sídle Arthouse Hejtmánek, Goetheho 17/2, Praha 6. Aukce se koná 3. prosince od 18 hodin.
Kompletní katalog najdete na arthousehejtmanek.cz.