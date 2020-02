Knihy, které to konečně dotáhly i do audia

Na své si přijdou i posluchači thrillerů či osobního rozvoje.

Detektivu Davidovi Rakerovi před osmi lety zemřela manželka. Jeho život teď plyne poklidným tempem. Avšak jen do chvíle, kdy se na scéně objeví žena bez dokladů totožnosti, vypadající jako detektivova zesnulá choť. Záhadná dáma navíc zná úplně všechny detaily z jejich společného života. Je to opravdu ona? Kde byla celých osm let, pokud nezemřela? Kniha o lásce a ztrátě posouvá posluchače nenápadnými nitkami k pochybám, zda detektiv nepodléhá jen svým bludným představám. Psychologický thriller Žena mého života namluvil jako novinku pro Audiotéku známý český herec Igor Bareš. Román pochází z pera britského spisovatele Tima Weavera, který má za sebou praxi zkušeného novináře.

Silné společenské audio drama pohybující se na hranici reality a fikce a pojednávající o životních křižovatkách a těžkých rozhodnutích. To je Mona. Děj se odehrává v neurčité době zasazen kamsi do válkou sužovaného islámského světa. Hrdinka pracuje jako zdravotní sestra a jednoho dne se ocitá v osidlech dilematu. Poeticky vedeným vnitřním dialogem a morálním bilancováním postav se postupně odhaluje milostné vzplanutí mezi Monou a jedním z vojáků. Je možné se zamilovat ve chvíli, kdy kolem umírají lidé a on je navíc o poznání mladší? Co když je to vše jen únik před válečnou hrůzou kolem, nebo dokonce před sebou samým? Román kritikou uznávané česko-bulharské autorky Biancy Bellové určitě zaujme hlavně ženské publikum. Hlas audioknize propůjčila herečka oblíbeného Dejvického divadla Lenka Krobotová.

Spisovatel Arthur C. Clarke kdysi řekl, že cesta bez překážek nikam nevede. Pravý opak nám dnes tvrdí autor knihy Šíleně jednoduché, Ken Segall. Mezi audioknihami z kategorie osobního rozvoje se jedná o novinku a tou šíleně jednoduchou věcí není nic menšího než úspěch společnosti Apple. Dozvíte se například, že zaměření se na jednoduchost je nejmocnější silou v obchodování. V audioknize se hovoří o deseti principech fungování firmy Apple, které ji přivedly ke slávě. Sám Ken Segall pracoval pro společnost jako kreativní ředitel reklamních kampaní. Začněte myslet jednoduše a buďte díky tomu úspěšní jako Stveve Jobs. Knihu pro vás namluvil dabingový režisér Luboš Ondráček.

Fanoušci knižní řady historických románů Quintus Licinius Cato budou mít radost z dalšího, již sedmého, audio pokračování nazvaného Orel v písku. Knižní série se odehrává na území římské říše v době druhé vojenské invaze do Británie a začíná v roce 42 našeho letopočtu. Hrdiny jsou dva římští vojáci, Quintus Licinius Cato a Lucius Cornelius Macro. V sedmém pokračování „Orlí řady“ oba bojují ve východních provinciích jako stoupenci císaře Tiberia Claudia. „Je to čtivé a dobrodružné, prostě velká paráda.“ Tak popisují Orla v písku posluchači. Otec knižní řady Simon Scarrow již od dětství hodně cestoval do nejrůznějších koutů světa, kde poznal nespočet kultur. Tato zkušenost jej v dospělosti inspirovala k vysokoškolskému studiu historie, kterou později na vysoké škole i vyučoval. Jeho specializací byly samozřejmě římské dějiny. Také sedmé audio vydání knihy namluvil Marek Holý.

Nejen tyto novinky si můžete rovnou poslechnout v mobilních aplikacích Audiotéka nebo je vyzkoušet prostřednictvím kapitol zdarma.