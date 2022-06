Klasická hudba na netradičních místech, open air se sklenkou v ruce

Podtitulem letošního ročníku jsou „Andělé strážní a návraty domů“.

V semknuté dramaturgii se můžete těšit na patrona festivalu Pavla Šporcla a další skvělé interprety z oblasti klasické hudby. Mezi vrcholy 18. ročníku Hudebního festivalu Znojmo dále patří koncert britské kapely Voces8, jednoho z nejlepších světových vokálních souborů. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers představí na nádvoří zámku v Uherčicích program věnovaný především Jiřímu Traxlerovi. Sopranistka Martina Janková a cembalistka Barbara Maria Willi zakončí festival recitálem složeným z děl českých skladatelů tvořících především ve Vídni v době působení velkého dvorního libretisty a básníka Pietra Metastasia. Nezapomene ale ani na cimbálovou muziku, jazz a crossover programy a také na gastro akce či program pro děti.

Ústřední téma určilo operní představení ve vlastní produkci

Festival má každoročně dobře promyšlenou linku, která prochází celým festivalem. „Když vyhlašujeme dramaturgické téma festivalu, vždy přemýšlíme nad jeho hloubkou, abychom našeho diváka motivovali k zamyšlení. Hudba, kterou vám na festivalu nabízíme, má totiž vždy přesah. Téma každého ročníku určuje operní dílo, které ve vlastní produkci ve Znojmě připravujeme festivalu na míru. Andělé strážní a návraty domů souvisí nejen s festivalem a jeho hudbou, ale i s tím, co se kolem nás děje,“ prozradil Jiří Ludvík, prezident festivalu.

Světová premiéra opery Návrat Tobiáše s Adamem Plachetkou

Jako každoročně v rámci Hudebního festivalu Znojmo nechají pořadatelé vzniknout unikátní operní dílo nastudované premiérově právě pro festival. Letos tomu nebude jinak a těšit se můžete na scénické ztvárnění oratoria Josepha Haydna Návrat Tobiáše.

Dechberoucí starozákonní příběh můžete na vlastní oči sledovat ve Znojmě 15., 16. a 17. července. Dílo vzniká v režii Tomáše Pilaře, který ve Znojmě zpracoval doposud největší operní scénické dílo v historii festivalu – Händelova Saula. V hlavním obsazení se představí sólista Metropolitní opery v New Yorku Adam Plachetka a spolu s ním vítězové a laureáti těch nejprestižnějších hudebních soutěží na světě Theodore Brown, Dagmar Šašková, Shira Patchornik a Lucie Kaňková. O hudbu se postará Czech Ensemble Baroque v čele s osvědčeným manželským duem: dirigentem Romanem Válkem a sbormistryní Terezou Válkovou. „Přípravy jsou v plném proudu. Zatím vše jde jak má a věřím, že výsledek se vám bude líbit. Casting trval třičtvrtě roku a bylo to hodně náročné, ale podařilo se nám něco úžasného,“ přiblížil dirigent Roman Válek.

Na koncertě zahrají také talentovaní muzikanti z Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené

Každoročně se na festivalu konají dva koncerty při svíčkách. Letos to však bude trošku jinak. Svíčky zůstanou zhasnuty a návštěvníci dostanou škrabošky na oči, aby neviděli. Tři nevidomí pianisté z Deylovy konzervatoře budou hrát svůj recitál. Jsou to ti nejtalentovanější a nejlepší žáci, které vybralo klavírní oddělení. Tento koncert má podtitul „Když je hudba anděl strážný“. Těmto lidem hudba umožňuje, aby žili normální krásný život. Festival dává studentům koncertní příležitost a zhasnutím svíček publiku dává možnost vyzkoušet tmu, ve které interpreti běžně žijí.

Mimo tohoto koncertu festival zařazuje také každý rok Koncert malých géniů, tedy vítězů mnoha hudebních soutěží pro mimořádně nadané děti. Jedním z pravidelných koncertů je také koncert laureátů Letní školy barokní hudby v Holešově.

Ke každému koncertu degustace vína

Co by to bylo za akci na Znojemsku bez vína? A právě proto je v ceně každé vstupenky i degustace toho nejlepšího, co Znojemský region nabízí. „V rámci festivalu také vzniká každý rok speciální edice vín, pod tou jsou podepsáni znalci vín. Vzniká tak prověřený a jedinečně pestrý výběr vín od dvaceti čtyř vinařů,“ dodala tisková mluvčí festivalu Petra Štorková.

