Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

- kurátoři: Jan Mlčoch, Petr Šálek
- digitalizace: Petr Šálek, Martina Chadimová, Markéta Šíblová, Tereza Janoušková a další
- grafika: Lexa Jaroš
U příležitosti dvojitého jubilea světově známého fotografa Josefa Sudka (1896–1976) připravila Galerie Kinský ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM) výstavu nazvanou FOTOGRAF Josef Sudek.
Výstava ukazuje Josefa Sudka z obou stran objektivu a provází návštěvníky jak Sudkovou tvorbou, tak jeho pohnutým životem. Hlavní část tvoří 75 unikátních digitálních tisků snímků z pozůstalosti Josefa Sudka. Díky mimořádným dotacím Národního plánu obnovy se podařilo UPM zdigitalizovat přes tisíc Sudkových negativů a řadu z nich tím prakticky zachránit před úplným zničením. „Pro tuto výstavu jsme mohli vybrat jen zlomek scanů negativů. Díky některým z nich můžeme vůbec poprvé vidět i fotografie, které Sudek nikdy nevykopíroval a nevystavil. To výstavu činí opravdu jedinečnou a unikátní,“ říká Jan Mlčoch, kurátor sbírky fotografie UPM a kurátor výstavy.
Další část výstavy se zaměřuje na samotnou osobnost fotografa Josefa Sudka. Kurátor Petr Šálek zde představuje na tři desítky Sudkových portrétů od fotografů Václava Chocholy, Miloně Novotného a Miroslava Peterky. Snímky doplňuje série portrétů grafika Václava Sivka, který byl za druhé světové války Sudkovým učedníkem. Součástí expozice jsou i ukázky historického vybavení fotografického ateliéru jako připomenutí techniky, kterou Josef Sudek používal. „Jsem rád, že se prostřednictvím portrétů, na nichž je Josef Sudek před objektivem, daří nahlédnout do jeho světa a života. Děkuji všem, kteří laskavě poskytli materiály ze soukromých sbírek. A těší mě, že díky mnohaletému přátelství s Františkem Kinským může být tato výstava právě v těchto jedinečných prostorách,“ Petr Šálek.
Výstava probíhá v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, jehož majitel František Kinský prezentaci Sudkova díla s nadšením vítá. „Jsem velmi hrdý, že výstavu jednoho z největších fotografů 20. století můžeme představit právě v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí,“ říká a přidává osobní vzpomínku: „Jako student jsem chodil do školy ve Zborovské ulici, tedy kousek od Sudkova ateliéru na pražském Újezdě. Vídal jsem nenápadného, trochu ošuntělého, ale zajímavého a laskavého člověka. Potom se mi dostala do rukou úžasná kniha fotografií Prahy. Bylo pro mě velkým překvapením, že jejím autorem je právě ten muž, kterého jsem potkával cestou do školy.“
UPM pečuje o výjimečný odkaz Josefa Sudka zahrnující přibližně 20 tisíc pozitivů a více než 27 tisíc negativů. „Vážíme si každé příležitosti, kdy můžeme opět alespoň zlomek tohoto bohatství prezentovat veřejnosti,“ dodává ředitel Uměleckoprůmyslového musea v Praze Radim Vondráček.
Výstava v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí bude přístupná veřejnosti od 22. května do 1. listopadu 2026, do konce září s výjimkami denně kromě pondělí, od října pouze o víkendech.
