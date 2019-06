Festival Kafe&Jazz 2019 v areálu Bojiště Trutnov

V rámci této události se můžete těšit na epesní hudební program: Ondřej Havelka and his Melody Makers, The Abs, Ghana Dance Ensemble, Shum Davar, Sirsch, Jay Delver, Cabaret Maňana (dj´s) a další.

Cílem tohoto festivalu je představit veřejnosti rozdílné přístupy v přípravě kávy, trendy v kavárenství a zajímavosti z kavárenského světa, stejně jako pomocí workshopů, přednášek, výstavy a dalšího doprovodného programu návštěvníky vzdělávat.

Vybrané pražírny z různých koutů ČR budou prezentovat svá kávová portfolia a baristický um v rámci řízeného vystoupení na „Coffee stage“, která bude rozdělená na 2 stanoviště: „Brew bar“ a „Espresso bar“.

Bohatý doprovodný program představí vernisáž výstavy s kávovou tématikou od Ateliéru Evy Cello, živou hudební produkci pod širým nebem, filmovou projekci, dokumenty, přednášky, besedy, workshopy a další.

Pečlivě vybrané stánky s občerstvením, antikvariát anebo kávový market slibují dokonalý zážitek. Přijďte nasát pohodu a atmosféru na nevšední kulturní událost, vychutnat si šálek dobré kávy a kvalitní hudební zážitek.

Více informací najdete na: www.kafejazz.cz a www.bojistetrutnov.cz.