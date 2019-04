„Cestuji křižovatkami života a osud si určuji sám“

Všechno to začalo, když Davidovi bylo 33 let. Celý svůj život snil o tom, že se vydá na cestu okolo světa a v jeden moment to prostě udělal. V práci podal výpověď, naplánoval si první dvě destinace a zbytek nechal v rukou osudu. „Jsem spíš spontánní typ, takže když jsem odjížděl, oznámil jsem, že budu pryč rok až dva,“ říká o přípravě na svou cestu David. První destinace byla jasná – Norské fjordy. Po Norsku následovaly Filipíny, Austrálie, Nový Zéland, Jihovýchodní Asie, Jižní i Severní Amerika a Afrika.

Životní filozofie

„Určuji si osud sám a myslím si, že každý z nás může být v životě spokojený. Je jen potřeba svému snu věnovat dostatek energie. To se snažím lidem předat,“ vysvětluje David, proč po své první cestě kolem světa mimo jiné také začal přednášet. Nejprve to byly čistě cestovatelské přednášky, ale po čase to už nebylo o tom vycestovat do zahraničí, ale vycestovat ven z komfortní zóny.

Příběhů má víc než dost, přednáší na cestovatelských festivalech a školách, dělá přednášky pro seniory a dostal se i do ženské věznice. „Byl to opravdu silný zážitek. Bavili jsme se o životních cílech a okamžicích, které jsou klíčové pro naši budoucnost. Každá cesta má nějaký začátek. Je to ten nejdůležitější moment, kterého je zároveň nejtěžší docílit.“

I když procestoval spoustu koutů světa, David je v současnosti zaměstnán v reklamní agentuře a má ženu a domek za Prahou. Na další cesty už vyjíždí se svou ženou a nic mu nebrání v tom, aby ve svých dobrodružstvích pokračoval.

Neměl jsem na to dost peněz

David na cestování neměl vyděláno. V každé zemi používal stejnou taktiku – nejprve cestoval, aby poznal danou zemi a její obyvatele, a když začaly docházet peníze, našel si práci a žil jako místní. Během cesty, která trvala 20 měsíců, měl různá zaměstnání od práce v restauraci přes malování parkovišť až po učení angličtiny či lovení ryb. Když pak měl dost peněz na letenku do další země, odletěl a vše začalo nanovo.

„V některých zemích jsem měl známé, a tak jsem měl třeba domluvenou práci přes ně, jinde jsem byl sám a musel jsem se o sebe postarat. Krize za celých 20 měsíců přišla asi jen jednou, když mi v Austrálii došly úplně všechny peníze a já neměl práci,“ vypráví David a hned dodává: „Jsem ale bojovník a tohle nebyl důvod vrátit se domů, věděl jsem, že se prostě jen musím víc snažit a přesně takhle jsem si našel práci v restauraci, která mi spolu s brigádami během chvíle vydělala dost peněz na cestu na Nový Zéland.“

Městečko v Tennessee

V srpnu 2018 se David vracel z pokračování cesty kolem světa, na kterou tentokrát vyrazil společně se svou ženou. Kromě velkých cest ale sem tam podnikne i menší výlety. „Nedávno jsem měl možnost udělat si výlet do Tennessee a poznat jedno z důležitých míst pro historii whiskey – Lynchburg. Celé město na mě působilo dojmem, že srší energií a touhou jít si za svým snem. Ocitl jsem se mezi dřevěnými sloupy palírny whiskey Jack Daniel’s, která zásobuje celou planetu, a uvědomil si, že lidská vůle je mocný nástroj. Představoval jsem si, že jsem odvahu pro své cesty našel stejně jako Jasper „Jack“ Daniel a vybavil se mi ten den, kdy jsem seděl v kanceláři a připravoval se na to dát výpověď.“

„Nevěděl jsem tehdy jak daleko se dostanu, ale byl jsem pevně rozhodnut to zkusit a poznávat svět, dokud mě to bude bavit,“ vypráví o svém výletu do Lynchburgu. „Snad neskončím stejně jako Jack, který údajně jednoho dne v práci kvůli něčemu vzteky nakopl sejf, zranil si palec a na následky zranění zemřel,“ směje se David.

„Tennessee je stát plný lidí, kteří jsou vděční za to, co mají, a žijí život naplno. Nashville je centrum zábavy, kde vás country hudba zvedá ze židle, i když to nemusí být váš oblíbený žánr. Většina stolů okolo tanečního parketu je navíc vyrobena ze starých sudů na whiskey, protože Jack Daniel’s své sudy vždy použije jen jednou,“ popisuje David. „V samotném Lynchburgu navíc panuje suchý zákon, takže jediné místo, kde jde flašku Jack Daniel’s koupit, je gift shop v samotné palírně.“

David Šrámek sice už byl po celém světě, ale jeho dobrodružstvím zdaleka není konec. „Každá cesta je nová šance poznat něco jiného a vnitřně se vzdělávat a růst. Cestování mě hned tak neomrzí,“ říká David s úsměvem na tváři.