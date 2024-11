Ceny Paměti národa opět vzdají hold pěti statečným lidem

Letošními laureáty jsou Marta Neužilová a Pavel Záleský z České republiky, Ladislav Szalay a Karol Dubovan ze Slovenska a Olha Heiko z Ukrajiny. Slavnostní předání Cen Paměti národa 2024 se uskuteční 17. listopadu od 20 hodin v Národním divadle. Celý večer bude možné sledovat v přímém přenosu na ČT2 a na vlnách Českého rozhlasu Plus.

Ceny Paměti národa obdrželo od roku 2010 již 66 osobností. Mezi laureáty najdeme válečné veterány, politické vězně, odbojáře, přeživší holocaustu, perzekvované spisovatele, představitele undergroundu, skauty, příslušníky církve a mnoho dalších. I letos budou mít diváci během galavečera v Národním divadle možnost poznat příběhy těchto hrdinů. Uvidí krátké medailony, které o laureátech natočili režiséři Viktor Portel, Dominik Dolejší a Kristian Grupač. Jak se již stalo tradicí, všichni ocenění si vyberou svou oblíbenou píseň, kterou v divadle uslyší v podání Orchestru Paměti národa a Orchestru Ježkovy stopy pod taktovkou Matěje Kroupy a vybraných zpěváků a zpěvaček. Večerem budou provázet Daniela Brzobohatá a Michael Szatmary.

„Každý rok nám většina laureátů říká, abychom jim cenu neudělovali, protože prý neudělali nic výjimečného. Tvrdí, že jejich příběh není ničím zvláštní. Ale když si přečteme jejich osudy v archivu Paměti národa, je jasné, že tomu tak není. Zapojení do odboje, doručování balíčků a necenzurované korespondence vězňům, ukrývání židovských přátel a riskování života celé rodiny, podíl na disentu, podepsání Charty 77, šíření samizdatových materiálů nebo protesty za nezávislost Ukrajiny a veřejný odpor proti sovětskému režimu, i když to znamenalo roky věznění a odloučení od blízkých — to všechno jsou příběhy hrdinství, které si zaslouží naši úctu a připomínání,“ vysvětluje ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa Mikuláš Kroupa.

Laureáty vybírají lidé, kteří v Post Bellum natáčejí a zpracovávají pamětnické příběhy. K námětům se pak v anketě mohou vyjádřit stovky našich podporovatelů z Klubu přátel Paměti národa a Kolegia Paměti národa. Výběr oceněných je tak výsledkem spolupráce dokumentaristů, badatelů i zainteresované veřejnosti a zdaleka se neomezuje jen na české pamětníky. Již řadu let udílíme ceny i laureátům ze Slovenska, v posledních třech letech oceňujeme i hrdiny z Ukrajiny. Díky široké mezinárodní síti se nám tak stále daří nacházet příběhy výjimečných osobností, které inspirují a promlouvají k současnosti.

Pořadatelem akce Ceny Paměti národa je organizace Post Bellum, spolupořadateli jsou Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, Český rozhlas a Ukrajinská veřejnoprávní vysílací společnost Suspilne. Generálním partnerem je bpd partners. Partnery projektu jsou Národní divadlo, Radana a Jiří Waldovi, MHMP, Národní Pokladnice, Pražská energetika (PRE), White & Case, Perfect Catering by Filip Sajler, Aramark. AV Media, Reportér, Billboardy pomáhají, Hermitage Hotel Prague, Art Hotel, Ochranný svaz autorský, Kytky od Pepy, Macron Software, Quantcom, Městská část Praha 1 a Petr Nechanický.

Více informací na webu www.cenypametinaroda.cz.

