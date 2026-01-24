Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Celosvětově úspěšná queer hokejová romance Spalující rivalita (Heated Rivalry) míří k českým čtenářům v digitální podobě. E-kniha globálního bestselleru, který trhá rekordy v zahraničí, je v Česku dostupná výhradně prostřednictvím ZonerPress.cz.

Bestseller Spalující rivalita digitálně, ekniha jen na ZonerPress.cz

Román Spalující rivalita se zařadil mezi tituly, které výrazně ovlivnily současnou podobu romantické literatury. Díky propojení sportovního prostředí s intimním příběhem dvou hlavních hrdinů si získal silnou čtenářskou základnu napříč kontinenty a stal se jedním z nejcitovanějších queer románů posledních let.

Bestseller ze série Game Changers od kanadské spisovatelky Rachel Reid se stal populární také díky televizní adaptaci na platformě HBO Max nebo Crave. Seriál ovládl sociální sítě, žebříčky sledovanosti a vyvolala rozsáhlé mediální ohlasy po celém světě. V Česku si musíme ještě počkat, na tuzemském HBO Max se objeví 6. února.

Exkluzivní digitální vydání pro české čtenáře

V České republice je titul dostupný v elektronické podobě pouze prostřednictvím ZonerPress.cz. Ekniha je nabízena ve standardních formátech (PDF, ePUB a mobi) pro čtečky, tablety i mobilní zařízení a umožňuje okamžité čtení po zakoupení.

Digitální vydání knihy Spalující rivalita tak zpřístupňuje jeden z nejdiskutovanějších romantických románů posledních let i čtenářům, kteří dávají přednost elektronickému čtení nebo hledají rychlý a pohodlný přístup k aktuálním světovým bestsellerům. Vydavatelem českého tištěného vydání románu Spalující rivalita je rovněž nakladatelství Zoner Press, který již oznámil i vydání dalších dílů této série.

Vydavatelství Zoner Press

Vdavatelství Zoner Press je významné české nakladatelství se sídlem v Brně, které vzniklo v roce 2004. Je nejvýznamnějším vydavatelem fotografické literatury v ČR. Vydávají jak technické příručky k ovládání fotoaparátů a softwaru, tak i autorské publikace světových špiček (např. Bryan Peterson, Scott Kelby, Michael Freeman). Velmi populární je edice „Naučte se kreslit…“, která pokrývá vše od klasické kresby pravou hemisférou až po moderní techniky. Patří k průkopníkům japonské mangy u nás. Vydávají ji v autentickém formátu (zprava doleva) a zaměřují se na různé žánry včetně fantasy a hororu. Zoner Press v posledních letech taky vydal úspěšné tituly z detektivního a thrillerového žánru.

