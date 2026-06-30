Barrandov Studio otevřelo dva nové moderní ateliéry. Celkem jich má 18

Pásku přestřihli generální ředitel a předseda představenstva Petr Tichý, režisér David Ondříček a herečka Antonie Martinec Formanová.
„Cena této investice byla ve výši 210 mil. Kč a po předchozích investicích, jako byly například nová budova kostymérny a rekvizitárny, rekonstrukce budovy bývalých filmových laboratoří nebo výstavby nové haly pro dílenský provoz se jedná tak o další plánovaný rozvoj celého barrandovského areálu,“ řekl Petr Tichý.
Každý z těchto nových zvukotěsných ateliérů nabízí přes 1 200 m² natáčecí plochy a výšku 12,3 metru – dostatek prostoru pro velké dekorace i náročné natáčení. Po celém obvodu vedou ocelové lávky s výtahem s nosností 2 000 kg, takže technika se dostává do výšky bez námahy. Betonová podlaha unese zatížení až 1 000 kg/m², tedy i ty nejmasivnější dekorace a scénické stavby. Ateliéry jsou vybaveny odtahy pro kouřové efekty, dýmovnice i krby přímo na place a vzduchotechnika zajistí rychlou výměnu vzduchu. Součástí areálu je moderní zázemí o ploše 1 000 m² s maskérnami, kostymérnami, cateringem i produkčními kancelářemi, vše klimatizované. Nechybí parkoviště ani nabíječky pro elektromobily
„Poptávka po filmovém zázemí na Barrandově rozhodně neklesá. O nové ateliéry byl zájem ještě dřív, než se stihly postavit. První nájemci využijí ateliéry již v červenci a jedná se jak o reklamní projekt, tak i velký zahraniční seriál, který, přestože jde o mezinárodní produkci, bude českému divákovi velmi blízký.
Doufám také, že i přes současnou velmi komplikovanou situaci, kdy Státní fond audiovize dočasně pozastavil příjem nových žádostí o zápis do systému filmových pobídek pro rok 2026, se nám podaří udržet kontinuální zájem zahraničních filmařů o Českou republiku,“ doplňuje Tichý.
Otevření nových ateliérů je součástí širší investiční strategie studia. Dalším plánovaným krokem je rekonstrukce tzv. nových hal – ateliérů č. 5, 6 a 7. Aby studio mohlo tuto rekonstrukci realizovat bez významného přerušení provozu, bylo nezbytné kapacity předem rozšířit. Nové ateliéry č. 11 a 12 tento prostor přesně vytvářejí.
„Jen za posledních 10 let Barrandov Studio a.s. za pomoci majoritního akcionáře Moravia Steel a.s. proinvestovalo v areálu více jak 1 mld. korun, a i v následujících letech nás pak čekají další významné investice. Jen rekonstrukce tří ateliérů, které byly vystaveny v období druhé světové války (tzv. Nové haly) bude stát okolo 180 mil. Kč.“
S otevřením ateliérů č. 11 a 12 disponuje Barrandov Studio celkem 18 ateliéry – 14 v barrandovském areálu a 4 v Hostivaři. Celková ateliérová plocha v barrandovském areálu dosahuje 10 900 m², k dispozici je rovněž rozsáhlý pozemek o rozloze 160 000 m² vhodný pro stavbu velkých dekorací, kde Barrandov Studio zároveň pronajímají postavené středověké městečko a rozsáhlou pařížskou ulici. Studio také nabízí zázemí o ploše 60 000 m². Hostivařské ateliéry pak přidávají dalších 2 176 m² výrobního a produkčního prostoru.
O Barrandov Studio a.s.
Barrandov Studio a.s. je jedním z nejvýznamnějších filmových studií v Evropě s téměř již stoletou tradicí. Areál na Barrandově nabízí nejen 14 ateliérů, ale také rozsáhlý pozemek pro výstavbu velkých dekorací, špičkovou stavbu filmových dekorací, technické zázemí, velkou sbírku kostýmního a rekvizitního fundusu a také dabingová studia. Součástí studia jsou i čtyři ateliéry v Hostivaři, které jsou dlouhodobě pronajaty pro české televizní projekty. Barrandov Studio dlouhodobě přitahuje především přední světové seriálové a filmové produkce.