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Barrandov Studio otevřelo dva nové moderní ateliéry. Celkem jich má 18

Komerční sdělení
Budova nových ateliérů Barrandov Studia a.s. včetně parkovacích míst

Budova nových ateliérů Barrandov Studia a.s. včetně parkovacích míst | foto: ČTK

Přípravy na slavnostní otevření ateliérů
Přípravy na slavnostní otevření ateliérů
Nové ateliéry 11 a 12 Barrandov Studia a.s.
Začátek slavnostního otevírání nových ateliérů Barrandov Studia a.s.
7 fotografií

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Dva nové ateliéry v pátek 26.6. slavnostně otevřelo Barrandov Studio a.s. Páteční brunch s přestřižením slavnostní pásky oslavil několikaletý investiční projekt, který studiu přináší dva nové ateliéry č. 11 a č. 12.

Pásku přestřihli generální ředitel a předseda představenstva Petr Tichý, režisér David Ondříček a herečka Antonie Martinec Formanová.

Pásku přestřihli herečka Antonie Martinec Formanová, generální ředitel a předseda představenstva Petr Tichý a režisér David Ondříček (zleva)

„Cena této investice byla ve výši 210 mil. Kč a po předchozích investicích, jako byly například nová budova kostymérny a rekvizitárny, rekonstrukce budovy bývalých filmových laboratoří nebo výstavby nové haly pro dílenský provoz se jedná tak o další plánovaný rozvoj celého barrandovského areálu,“ řekl Petr Tichý.

Každý z těchto nových zvukotěsných ateliérů nabízí přes 1 200 m² natáčecí plochy a výšku 12,3 metru – dostatek prostoru pro velké dekorace i náročné natáčení. Po celém obvodu vedou ocelové lávky s výtahem s nosností 2 000 kg, takže technika se dostává do výšky bez námahy. Betonová podlaha unese zatížení až 1 000 kg/m², tedy i ty nejmasivnější dekorace a scénické stavby. Ateliéry jsou vybaveny odtahy pro kouřové efekty, dýmovnice i krby přímo na place a vzduchotechnika zajistí rychlou výměnu vzduchu. Součástí areálu je moderní zázemí o ploše 1 000 m² s maskérnami, kostymérnami, cateringem i produkčními kancelářemi, vše klimatizované. Nechybí parkoviště ani nabíječky pro elektromobily

Přípravy na slavnostní otevření ateliérů

„Poptávka po filmovém zázemí na Barrandově rozhodně neklesá. O nové ateliéry byl zájem ještě dřív, než se stihly postavit. První nájemci využijí ateliéry již v červenci a jedná se jak o reklamní projekt, tak i velký zahraniční seriál, který, přestože jde o mezinárodní produkci, bude českému divákovi velmi blízký.

Doufám také, že i přes současnou velmi komplikovanou situaci, kdy Státní fond audiovize dočasně pozastavil příjem nových žádostí o zápis do systému filmových pobídek pro rok 2026, se nám podaří udržet kontinuální zájem zahraničních filmařů o Českou republiku,“ doplňuje Tichý.

Otevření nových ateliérů je součástí širší investiční strategie studia. Dalším plánovaným krokem je rekonstrukce tzv. nových hal – ateliérů č. 5, 6 a 7. Aby studio mohlo tuto rekonstrukci realizovat bez významného přerušení provozu, bylo nezbytné kapacity předem rozšířit. Nové ateliéry č. 11 a 12 tento prostor přesně vytvářejí.

„Jen za posledních 10 let Barrandov Studio a.s. za pomoci majoritního akcionáře Moravia Steel a.s. proinvestovalo v areálu více jak 1 mld. korun, a i v následujících letech nás pak čekají další významné investice. Jen rekonstrukce tří ateliérů, které byly vystaveny v období druhé světové války (tzv. Nové haly) bude stát okolo 180 mil. Kč.“

S otevřením ateliérů č. 11 a 12 disponuje Barrandov Studio celkem 18 ateliéry – 14 v barrandovském areálu a 4 v Hostivaři. Celková ateliérová plocha v barrandovském areálu dosahuje 10 900 m², k dispozici je rovněž rozsáhlý pozemek o rozloze 160 000 m² vhodný pro stavbu velkých dekorací, kde Barrandov Studio zároveň pronajímají postavené středověké městečko a rozsáhlou pařížskou ulici. Studio také nabízí zázemí o ploše 60 000 m². Hostivařské ateliéry pak přidávají dalších 2 176 m² výrobního a produkčního prostoru.

Nové ateliéry 11 a 12 Barrandov Studia a.s.

O Barrandov Studio a.s.

Barrandov Studio a.s. je jedním z nejvýznamnějších filmových studií v Evropě s téměř již stoletou tradicí. Areál na Barrandově nabízí nejen 14 ateliérů, ale také rozsáhlý pozemek pro výstavbu velkých dekorací, špičkovou stavbu filmových dekorací, technické zázemí, velkou sbírku kostýmního a rekvizitního fundusu a také dabingová studia. Součástí studia jsou i čtyři ateliéry v Hostivaři, které jsou dlouhodobě pronajaty pro české televizní projekty. Barrandov Studio dlouhodobě přitahuje především přední světové seriálové a filmové produkce.

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