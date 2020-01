Audioknižní okno do budoucnosti. Kam jako lidstvo míříme?

V první knize Sapiens – Úchvatný i úděsný příběh lidstva Harari podniká dechberoucí pouť lidskou historií od prvních krůčků člověka a odkrývá ji postupně až do současnosti přehledně a detailně. Homo Deus jde ještě dál a umožňuje čtenáři/posluchači nahlédnout do okna budoucnosti. Jaké důsledky může mít snaha člověka získat nesmrtelnost? Nebude to novodobá nejvyšší civilizační hodnota? Spojení umělé inteligence s lidským mozkem a vytvoření nadčlověka může mít dalekosáhlé důsledky… Jakou škodu může ještě člověk hrající si na boha napáchat?

Dnes a denně se setkáváme s čím dál užším propojením lidských životů se sociálními sítěmi, s automatizováním odborné práce či genetickým inženýrstvím. Budoucnost je otázkou nejistou, ale už teď můžeme odhadovat, kam se bude ubírat. Kam až tedy zajde Homo Deus?

Harari zasvětil svůj život světovým dějinám a dlouhodobým historickým procesům a jeho díla byla přeložena do čtyřiceti jazyků. Knihy se pyšní obrovským počtem hodnocení na různých světových databázích knih. V recenzích se hemží slova jako mimořádné, šokující nebo měnící pohled na svět. Není se tedy čemu divit, že jejich audioverze na sebe nenechaly dlouho čekat. Homo Deus (stejně jako Sapiens) načetl sympatický Luboš Ondráček, kterého můžete znát třeba ze seriálu Četnické humoresky, a dokonale tak svým hlasem podtrhl Harariho vizi zítřka. Zamyslete se spolu s ním nad budoucností, ale vlastně také nad samotnou přítomností.

