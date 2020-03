Audioknižní novinky, se kterými vám dny rychle utečou

Audiotéka vám přináší 4 tipy na audio novinky, které vašim dnům dodají zajímavou zápletku i trochu toho poznání, ale nepřišpendlí vás na celé dny k televizi.

1. Popravčí

Detektivní thriller s velmi propracovaným dějem nás zavede do losangeleského kostela, kde leží mrtvé, bezhlavé tělo kněze. Šlo o rituální vraždu nebo je za tím něco zcela jiného? Tyto otázky si klade detektiv, který případ vyšetřuje. Objevují se další oběti. Co je však spojuje? Všechny zemřely způsobem, který je děsil ze všeho nejvíc. Vrah je však stále zde... Je posedlý a nebezpečný... A především ví, co vás k smrti vyděsí...

Tato audiokniha vás překvapí napínavými pasážemi a neočekávaným koncem. Čtivé, svěží, akční, propletené... toto jsou adjektiva, díky kterým je Popravčí tou pravou trefou do černého.

2. V rouše beránčím

Šťastná a spokojená rodina. Milující rodiče a jejich děti. Alespoň na oko. Střih. Vražda. Otec na Štědrý den usmrtí celou rodinu včetně sebe. Následně přichází finský novinář, který píše článek o rodinných vraždách. Postupně objevuje, že nic není tak, jak se zdálo. Nic není náhoda. Odhalí věci, které měly být navždy pohřbeny.

Při finském thrilleru V rouše beránčím přestanete dýchat, uslyšíte, jak vám od napětí bije srdce. Každou minutou se tlak stupňuje. Je to ten typ audioknihy, který vás zcela pohltí. Chytí a nepustí. Až do poslední sekundy.

3. Stalingrad

Stalingrad je pokračováním úspěšné série Bratrstvo krve. Zavede vás na válečnou frontu, kde německá armáda sklízí jeden úspěch za druhým. Je to pouhá náhoda? Ne, není. V řadách nacistů jsou speciální vojáci, kteří jsou téměř nezničitelní. Téměř. Díky krvi. Hodně moc krve. A ve válce, tam teče doslova proudem...

4. Černá labuť

Černou labuť bychom zařadili do populárně naučné literatury. Audiokniha se zaměřuje na nepředvídatelné události, které zasáhly celé lidstvo. Teroristický útok z 11. září 2001, globální finanční a ekonomická krize v roce 2008, fenomenální úspěch společnosti Google...

Tento titul nás nabádá k tomu, abychom si sami před sebou přiznali, jak málo vlastně o světě víme. Jak moc nás stále dokáže překvapit. Je to audiokniha, kterou by si měl poslechnout každý, koho zajímá dění ve společnosti. Protože společnost jsme my všichni. Lidstvo. Jednotlivec.

Tyto a mnoho dalších novinek naleznete na stránkách Audiotéky. Stačí si najít to svoje... napínavé, nebo oddychové, reálné, nebo fantasy, současné, nebo historické...