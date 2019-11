Audioknižní novinky, se kterými si zpříjemníte listopad

Faja

Vstupte do dokonale promyšleného, temného světa Petry Stehlíkové. Faja, druhý díl ze série Naslouchač, kterou bravurně načítá Jitka Ježková, se navrací do míst, kde se na pravdu a naději téměř zapomnělo. Klid ve sklenářských městech je narušen, když se po mnoha generacích znovu objevuje starodávný nápis. Krátká věta, která kdysi byla součástí svobodného sklenářského světa. Ale kdo ji píše na zdi palutulů a sklenářských ghett, když ti, kdo znali její význam, jsou dávno mrtví? Jaký příběh vypráví ta tři slova, na první pohled tak jasná, přesto nepochopitelná? Hlavní hrdinka Ilan bude čelit nebezpečím, aby odhalila význam starobylého odkazu a objevila v něm nové poselství.

Více na www.audioteka.cz, cena: 329 Kč

Ostny a oprátky

Vanda Hybnerová načetla úsporně načrtnuté situace a mikropříběhy z pera dvojnásobného držitele ceny Magnesia Litera, Jiřího Padevěta. Ten vytvořil mozaiku na první pohled absurdních situací odehrávajících se ve zlomových okamžicích dějin dvacátého století. Přesvědčivěji než všechna fakta ukázal, že historie není to, co se popisuje v učebnicích, nýbrž to, co možná právě teď prožíváme, aniž si to uvědomujeme. Ukazuje, že ani ve chvílích, kdy se tvoří dějiny, nepřestávají být jejich aktéři, strůjci nebo oběti obyčejnými lidmi, kteří se potýkají se svými slabostmi, životními stereotypy a představami o budoucnosti.

Více na www.audioteka.cz, cena: 249 Kč

Návrat do Valbone

Rodičům řekli, že jedou do Rumunska, a už se nikdy nevrátili. Ve skutečnosti jeli více na jih, zem se po třech českých studentech slehla před 18 lety v okolí albánské vesnice Teth. Záhadu jejich zmizení nerozluštil nikdo, ani Interpol. Osudy pohřešovaných se staly téměř zapomenutou historií, dokud sestra ztracené studentky Jana nedostala dopis s pasem zmizelé Lenky. Vydává se do Albánie zjistit, co se před lety v horách sestře přihodilo. Román na motivy skutečných událostí napsal Josef Habas Urban, který do albánských hor jel pátrat na vlastní pěst. Interpretace se zhostil Martin Stránský.

Více na www.audioteka.cz, cena: 349 Kč

Federer – Portrét tenisové legendy

Roger Federer bezesporu patří k největším sportovcům jedenadvacátého století. Na světových tenisových kurtech září už dvě dekády a jeho dvacet grandslamových titulů žádný hráč zatím nepřekonal. Nahlédněte prostřednictvím zasvěceného portrétu do života proslulého Švýcara, připomeňte si klíčové momenty jeho cesty na vrchol. Pozoruhodná biografie Federer – Portrét tenisové legendy, kterou napsal Iain Spragg, vychází coby audiokniha v interpretaci Michala Jagelky.

Více na www.audioteka.cz, cena: 199 Kč