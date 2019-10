Audioknihy, se kterými si zpříjemníte podzim

Vyberte si podzimních tipů od Audiotéky

Oceněné Hodiny z olova

Hodiny z olova jsou rozsáhlým a mnohovrstevným románem, který si vysloužil prestižní ocenění Magnesia Litera. Více než 30hodinovou audioknihu autorky Radky Denemarkové načetli Luboš Ondráček a Šárka Vondrová. Text čerpá primárně z autorčiných zkušeností, které získala během několika pobytů v Číně. Autorka v románu analyzuje současný stav nejlidnatější země světa a ukazuje, jak ovlivňuje celosvětovou politiku i morálku. Na osudu několika rodin odlišných generací z evropských zemí i sociálních vrstev zároveň vykresluje krizi evropské civilizace.

Drsňák Lars

Daniel Gris rozčeřil české detektivní vody v loňském roce, kdy v knize Říkají mi Lars představil velmi osobitého detektiva. Za tento počin získal cenu spisovatele Jiřího Marka, určenou pro nejlepší detektivku roku 2018. Letos se s Larsem potkáváme podruhé v audioknize Lars láme kosti. Neortodoxní soukromé očko, milovník bourbonu a řízné muziky, kterému propůjčil hlas Martin Zahálka, tentokrát dostane tu nejpodivnější zakázku, jakou si kdy uměl představit. Tuší, že se bude muset vypořádat nejen s nebezpečným protivníkem, ale také s prostředím, v němž se cítí jako rockový slon v porcelánu.

Gobi poušť v mé duši

Světový horolezec a dobyvatel nejvyšších vrcholků Země Reinhold Messner se ve svých šedesáti letech vypravil sám a bez logistické podpory napříč pouští Gobi. Cestu zahájil v květnu 2004 na východním okraji pouště a za pomoci kočovných pastevců postupoval na západ až do Ulánbátaru. Jaké to je procházet se nehostinnou a monotónní pouští, nad čím Messner přemýšlel a kdy si sáhl na dno svých sil? To vám povypráví Martin Stránský.

