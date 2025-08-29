Začátky byly krušné, říká spolumajitel SaunaBaru Milan Voráček

„A také to, že máme oba rádi zdravý životní styl spojený se zážitky, čistotou a pohodlím,“ popisuje Milan Voráček.
Jak vznikl nápad otevřít SaunaBar v Jihlavě?
Vznikl postupně a odráží kombinaci osobní potřeby, odborných zkušeností a inspirace z aktivního saunování. V Jihlavě do té doby nebylo žádné kvalitní místo pro saunování. Existující možnosti jako městská nebo sportovní centra nabízela značně omezenou úroveň služeb. Inspirovali jsme se tím, co v krajském městě chybělo – komfortní a profesionální saunové centrum podle našich představ, avšak v rámci omezeného rozpočtu. Inspiraci jsme čerpali z tradičních wellness zařízení v Rakousku a Německu, kde mají sauny dlouhou tradici a vysokou kvalitu. Rovněž nás ovlivnilo pravidelné navštěvování wellness centra Saunia v Praze. Konečné rozhodnutí spustit realizaci přišlo po několika letech. Spolu s kamarádem Láďou Krejčím jsme začali hledat v Jihlavě vhodné místo, které by mělo dobré napojení na městskou infrastrukturu (parkování, MHD). Nakonec jsme vybrali lokalitu v obchodním centru OC Březinky, kde 1. prosince 2015 začalo budování SaunaBaru.
Měli jste tehdy s podnikáním nějaké zkušenosti a proč jste si zvolili právě oblast zdraví a wellness?
Popravdě úplně ne. Spousta věcí pro nás byla nová. Rozdělili jsme si funkce, řečeno IT slovníkem, na software (odbavovací systém, personalistika, fakturace atd.) a hardware (opravy, nákupy nových zařízení a další). Pochopitelně důležité věci ohledně financování řešíme společně. Jinak právě oblast zdraví a wellness je pro nás hnacím motorem, protože neustále přibývá vyznavačů tohoto odvětví a my jsme rádi, že můžeme přispět nemalou porcí. Výsledkem toho jsou stovky našich stálých a věřím, že i spokojených klientů.
Co jste si říkali, když jste viděli první spokojené zákazníky?
Ty začátky byly pro nás celkem krušné. Chodily k nám denně řádově jednotky návštěvníků. Navíc jsme museli pracovat na recepci svépomocí. To, co jsme vydělali, padlo na provoz a některé měsíce, hlavně mimo sezonu, jsme dopláceli z vlastní kapsy. Když už se nám to zhruba po třech letech začalo slibně rozjíždět, tak přišel covid a opět jsme se dostali na pokraj propasti. Naštěstí jsme přežili i díky našim stálým zákazníkům, kteří si kupovali vouchery a dobíjeli kredity i v době uzavření. Takže to vypadá, že v dubnu příštího roku oslavíme 10 let (usmívá se).
V čem vidíte největší výhody saunování?
Pravidelné saunování stimuluje imunitní systém, zvyšuje odolnost organismu proti infekcím a přispívá k prevenci nemocí. Pomáhá odbourávat stres, uklidňuje mysl a přináší hluboké uvolnění. V dnešní uspěchané době je to jeden z mála prostorů, kde člověk může „vypnout hlavu“. Díky hlubokému uvolnění a prohřátí organismu má sauna pozitivní vliv i na kvalitu spánku. Pocením se z těla vyplavují toxiny, pokožka se čistí a regeneruje. Při pravidelném saunování je pleť zdravější a vitálnější.
Lidé u vás najdou hned několik „ohříváren“, ale pořádáte i rituály…
Ano. Rituály neboli saunové ceremoniály u nás provozujeme. Máme k dispozici pět ceremoniářů, kteří se u nás střídají. Každý má svůj osobitý styl a přináší neotřelé prvky, což je pro naše klienty velmi příjemné. Tyto ceremoniály probíhají ve velké finské sauně. Jinak máme ještě k dispozici malou finskou a bio saunu.
Co byste řekli někomu, kdo nikdy v sauně nebyl a váhá s návštěvou?
Určitě, pokud nemáte nějaké závažné zdravotní problémy, je dobré to alespoň zkusit. Začínat by se mělo na nižších lavicích, kde je menší teplota. U nás je personál připraven poradit a odpovědět na jakékoli dotazy. Pokud je to vaše první návštěva, klidně to řekněte a obsluha vás navede na ideální způsob, jak začít. Není to soutěž, ale každý si najde svůj rytmus. Sauna není jen horko. Je to rituál odpočinku, zpomalení a vnitřní rovnováhy – ideální pro dnešní uspěchaný svět. SaunaBar v Jihlavě je navržen tak, aby se v něm člověk cítil přirozeně – čisté prostředí, tlumená hudba, tlumené světlo, relax zóna, kvalitní občerstvení. Není to „retro sauna z osmdesátek“, ale moderní wellness zážitek.
Letošní počasí saunování v první půlce prázdnin celkem nahrávalo, nebylo typicky teplé léto. Nebo jak to vnímáte vy?
Ano, to je pravda. Počasí, hlavně v letních měsících má na návštěvnost velký vliv. My se držíme osvědčeného modelu, kdy máme sice omezenou provozní dobu, ale pravidelný saunař si k nám cestu vždy najde a my jsme za to moc rádi. Léto je pro nás období, kdy se snažíme mimo otevírací dobu udělat práci, na kterou v sezoně nemáme čas. Snad se to zatím daří a zákazníci budou i nadále u nás spokojeni a třeba i mile překvapeni (úsměv).