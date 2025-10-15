Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Z malé firmy z Vysočiny, která v devadesátých letech začínala se zateplováním domů foukanou minerální izolací, se stal jeden z nejvýznamnějších českých hráčů v oblasti revitalizací bytových domů, energetických úspor a developmentu. IP Polná sídlící v Polné na Jihlavsku dnes realizuje projekty po celé republice, zaměstnává téměř dvě stovky lidí a přitom si stále drží rodinnou atmosféru a férový přístup. O tom, jak se zrodil úspěch z odhodlání a myšlenky poctivé stavařiny, jsme si povídali s výkonným ředitelem firmy Josefem Nevosadem.
Kdybyste měl příběh IP Polná shrnout do pár vět, jak byste ho popsal?
Na našem příběhu mám rád, že IPéčka vznikla před 30 lety úplně od nuly – jen z nadšení majitelů. Tři lidé, jeden produkt a velká dávka odvahy dělat věci jinak a poctivě. Z malé firmy na Vysočině se stala společnost s celorepublikovým působením, miliardovým obratem a dvěma stovkami zaměstnanců. Od foukané izolace jsme se posunuli ke komplexnímu řešení energetických úspor, výstavbě bytových domů a projektům, které lidem zlepšují kvalitu bydlení. Naše poslání je jednoduché: pomáháme šetřit vaši energii. A to nejen tu fyzickou, ale i tu lidskou – od prvotního kontaktu po realizaci se zákazníci nemusí o nic starat. Žádné nekonečné papírování, běhání po úřadech, vyřizování financování a dotací. Ušetřené stovky hodin práce i starostí.
Vaše práce pomáhá šetřit energii i čas zákazníků. Jaký je to pocit, když víte, že máte konkrétní dopad na tisíce domácností?
Skvělý. Když vám lidé říkají, že díky nám mají podstatně nižší náklady na vytápění a lepší komfort v bytech či domech, víte, že to má smysl. Naším cílem je, aby dostali nejen to, co jsme jim slíbili, ale vždy i něco navíc. Zpětnou vazbu od zákazníků si pravidelně vyhodnocujeme a neustále z ní vycházíme. Pro nás úspěch nekončí dokončením zakázky – úspěch je až spokojený a nadšený zákazník, který nás doporučí dál a vrací se s dalšími projekty. To je pro nás ta největší odměna.
Co je teď z vašeho portfolia nejžádanější?
Máme tři hlavní divize – rodinné domy, bytové domy a development. U rodinných domů je dlouhodobě největší zájem o zateplení foukanou minerální izolací, u bytových domů pak nejen o zateplení fasád, ale také o větší balkony a lodžie, které lidem vytvářejí zcela nový obytný prostor.
Lidé chtějí domy, které jsou energeticky úsporné, zdravé pro život a zároveň dobře vypadají. Jsme nadšení, že můžeme s respektem proměňovat česká sídliště. Výrazně roste také zájem o fotovoltaiku – navrhujeme systémy tak, aby zákazníci využili maximum vyrobené energie nejen ve společných prostorách, ale i ve svých bytech.
A v Praze naplno rozvíjíme development. Už jsme dokončili projekty s více než 400 byty a další tisícovka je ve výstavbě nebo přípravě. I tady přemýšlíme stejně: kvalitní architektura, velké lodžie pro aktivní život, zdravé a udržitelné bydlení díky chladícím stropům, řízenému větrání, fotovoltaice a úsporným systémům vytápění. Chceme tvořit místa, kde se skutečně dá žít.
IP Polná se často zapojuje do projektů se společenským přesahem. Co vás k tomu vede?
Cítíme odpovědnost vůči místu, kde pracujeme a odkud pocházíme. Stavíme stezky, sázíme stromy, vybavujeme dětské domovy. I v developmentu se snažíme vyhledávat místa, která jsou zanedbaná, často jsou tam staré nefunkční objekty či náletové keře a naše projekty mají šanci skutečně ta místa proměnit k lepšímu.
Každoročně také děláme akce, které mají trvalou hodnotu – třeba budování stezek kolem Polné na Jihlavsku, kde sídlí naše firma. Například letos na podzim jsme v rámci celofiremního teambuildingu postavili lávku, zpevnili cestu pro kola i pěší, vysázeli lipovou alej, udělali posezení u rybníka. To jsou věci, které tu zůstanou desítky let. Zapojení zaměstnanců mě těší asi nejvíc – třeba letos jsme společně přispěli na dvě rehabilitační tříkolky pro děti se zdravotním postižením. A v rámci projektu Chceme pomáhat naši kolegové sami přinášejí tipy na projekty, které firma i jednotliví zaměstnanci podporují.
Získali jste ocenění Férový zaměstnavatel i Český lídr. Co pro vás tyto tituly znamenají?
Je to potvrzení, že jdeme správným směrem. Český lídr ukazuje, že i firma z pětitisícového města může mít celorepublikový dosah – ročně například opravíme domy se čtyřmi až pěti tisíci byty po celé zemi. A ocenění Férový zaměstnavatel si také velmi vážíme. Udržet přátelskou a zároveň dynamickou atmosféru mezi 180 lidmi není samozřejmost. Chci, aby sem lidé chodili rádi – nejen kvůli výplatě, ale kvůli smysluplné práci a kolegům, se kterými je baví spolupracovat. Třetinu života strávíme v práci, tak ať je to místo, kde se cítíme dobře.
Jak podporujete lidi v rozvoji a vzdělávání?
Podle mě se člověk nejvíc naučí na zajímavém projektu. Nováčky vítá naše interní AKADEMIE, kde se seznámí s fungováním firmy, a zkušený mentor je připraví na práci v terénu ještě předtím, než nastoupí do týmu. Podporujeme i individuální vzdělávání – když někoho zaujme školení nebo trénink, který mu dává smysl, rádi mu dáme prostor i podporu. A co se týče vedoucích pozic, snažíme se dávat příležitost především našim lidem. Ti totiž nejlépe znají firemní kulturu a hodnoty firmy.
Jaký typ člověka k vám zapadne – a kdo naopak ne?
Technické dovednosti se dají naučit, charakter a přístup jen těžko. Hledáme férové lidi, kteří komunikují otevřeně, jsou týmoví a mají chuť něco dokázat. Kdo chce růst a posouvat se, má u nás dveře otevřené. Firma se neustále rozšiřuje a aktuálně hledáme hned několik nových kolegů. Klíčový je pro nás pozitivní přístup – chceme lidi, kteří aktivně hledají cestu, ne důvody, proč něco nejde. Kdo hledá jen jistotu bez zájmu o výsledek, u nás šťastný nebude.
Co vás po tolika letech v byznysu pořád žene dopředu?
Tahle práce mě pořád baví. Každý den přináší nové projekty, nápady a příležitosti. Když vidím, že firma roste, a přitom drží svoji kulturu, je to obrovská motivace. Máme chuť zkoušet nové věci, posouvat se a nezůstat stát – a právě to mi dodává energii pokračovat.
A jaké máte vize do budoucna?
Každé tři roky otevíráme novou divizi nebo produkt – stala se z toho už naše tradice. Teď v Praze připravujeme do prodeje devět developerských projektů s téměř tisícovkou bytů a s nadsázkou říkáme, že si „stavíme celou Polnou“ (úsměv). Zároveň pracujeme na vlastním nemovitostním fondu, který by umožnil investovat do našich projektů mimo jiné i zaměstnancům. A také sledujeme moderní technologie a umělou inteligenci – chceme ji využívat chytře, ale tak, aby se neztratila osobní komunikace. Ta je pro nás klíčová, stejně jako poctivá práce, která po nás zůstane.
O firmě IP Polná
Společnost IP Polná působí na českém trhu od roku 1995. Specializuje se na revitalizace bytových domů a zateplování rodinných domů, dále na výstavbu nových bytových projektů v Praze a moderní technologie pro zdravé a úsporné bydlení.
Ročně realizuje stovky projektů po celé republice. Firma se pyšní oceněními Férový zaměstnavatel a Český lídr, zaměstnává téměř 200 lidí a její sídlo se nachází v Polné na Vysočině.
IP Polná se neustále rozvíjí a otevírá nové projekty napříč Českem. I proto aktivně hledá nové kolegy, kteří chtějí dělat věci poctivě, mít za sebou viditelný výsledek, být součástí férového týmu a podílet se na projektech, které zůstanou desítky let.
Více informací najdete na: www.ippolna.cz.