Vysočina fest se blíží, v prodeji jsou jednodenní vstupenky

Od 1. června byl zahájen i prodej jednodenních vstupenek. Ty pořadatelé nabízí v předprodeji za 590 korun, na místě je pak koupíte za 650 korun. V předprodeji jsou samozřejmě nadále i třídenní vstupenky.

To nejlepší z české a slovenské hudební scény se bude opět střídat na třech pódiích. Už čtvrteční odpolední rozjezd nabídne vysokou kvalitu. Program na stage II. rozjede stále populárnější Lenny a chvíli po ní na stage I. už bude diváky zvedat ze „sedadel“ Vašo Patejdl, kterého postupně vystřídají Tomáš Klus, Chinaski a Mandrage. Na druhé stage to bude třeba Iné kafe či Xindl X. Na stage III. bude čtvrteční hvězdou Pekař.

Nabitý čtvrtek vystřídá stejně nabitý pátek. Začíná se opět ve tři čtvrtě na čtyři na stage II., kde to rozjede idol teenegerů Sebastian. Hlavní stage otevře v pátek opravdová superstar Miro Žbirka. Po něm se mohou diváci těšit na Mig 21 a finále obstarají Monkey Business. Na dvojce bude Desmod střídat Mirai a Mirai zase Jelen. Opravdu těžká nálož. Na stage III. to zase bude Debbi nebo Ego.

Vysočina fest vyvrcholí v sobotu 6. července, a to doslova a do písmene. Na stage I. zahájí program hvězda hvězd Václav Neckář, ale to nebude všechno, vystřídá ho o dvě generace mladší zpěvák Marek Ztracený. Po něm bude hlavní pódium patřit undergroundu v podání Pražského Výběru. David Koller, který přijde po něm, je už dnes také legendou. Večer pak zakončí punkrockové Rybičky 48.

Druhá stage bude v sobotu hodně rocková – UDG, Doga, Harlej, Vypsaná fixa a tuto společnost doplní Mňága a Žďorp. Třetí stage bude odpoledne patřit dětskému dni, ale pak už přijdou na řadu mladí a úspěšní Like-it, další kapela z regionu Poetika a sobotní hvězdou na této stage bude zcela jistě Majk Spirit.

Samozřejmě, že jsme nezapomněli na soutěž autorských kapel, o kterých stále můžete hlasovat na webových stránkách festivalu. Nejlepší z nich pak uvidíte a hlavně uslyšíte v programu festivalu.

Více informací nejen k samotnému programu festivalu, ale také k dopravě, parkování a k ubytování se dozvíte na www.vysocinafest.cz. Zde najdete i nejaktuálnější informace k festivalu, k předprodeji vstupenek a vše, co vás o Vysočina festu 2019 zajímá.