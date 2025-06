VYSOČINA ENERGY mění domácnosti v energeticky chytrá místa

Jeden ze zakladatelů, Ondřej Bureš, který podnik vede s Matějem Trávníčkem, v rozhovoru přibližuje cestu od prvních elektroinstalací až po vývoj vlastní aplikace Enwee pro řízení domácností.

Jaké byly vaše začátky a proč právě obnovitelné zdroje?

V odvětví energetiky se pohybuji už od střední školy. Elektřina a IT technologie mě přitahovaly už jako studenta základní školy, tedy v době, kdy začínaly první počítače. Tehdy jako malého zvědavého kluka mě úplně nezajímalo hraní her, ale spíše jak počítač funguje. Asi si dokážete živě představit, jak byli rodiče vyděšení, když mě po návratu z práce našli nad jejich prvním počítačem, který jsem téměř celý rozebral, abych zjistil, jak jednotlivé části pracují (úsměv). Tato vášeň byla hlavním důvodem, proč jsem si pro své středoškolské studium vybral právě elektrotechniku. Obor, ve kterém je každý rok vidět velký posun vpřed díky inovacím a novým technologiím. Chytrými telefony počínaje přes automatizaci domácností až k robotizaci průmyslových procesů. Elektřina je v dnešní době neodmyslitelnou součástí našich životů, a právě proto mě tak baví. Na obnovitelných zdrojích mě fascinuje jejich všudypřítomnost, která je zcela zdarma. Sluneční paprsky, dopadající na střechy rodinných domů nebo průmyslových hal, můžeme přeměnit na energii velmi snadno a rychle. Využití větru, který často supluje sluneční energii, v době jejího nedostatku, je v menším měřítku zatím složitější, ale i přesto se snažíme sami pracovat na hledání vhodné kombinace pro propojení obou obnovitelných zdrojů.

Ondřej Bureš (na snímku), který je společně s Matějem Trávníčkem spoluzakladatelem VYSOČINA ENERGY, byl nadšenec do energetiky už od studentských let.

Když se ohlédnete zpět – co bylo nejtěžší při rozjezdu firmy Vysočina Energy s.r.o. - FVElektrárna.cz?

Samotný začátek firmy nebyl nikterak složitý, neboť firma vychází z mateřské firmy Elektro Bureš s.r.o., která se zabývá elektroinstalacemi od roku 2018. Každopádně asi nejtěžší zkouškou pro nás byl rok 2022, kdy začala energetická krize a druhý solární „BOOM“ v České republice. Tehdy vystřelila strmě poptávka po fotovoltaických elektrárnách, kterou nebyla stávající nabídka z řad instalačních firem i výrobců technologií schopna pokrýt, proto ceny komponentů vystřelily nahoru a na materiál byly dlouhé čekací lhůty. Tehdy nám téměř nepřetržitě zvonil telefon a e-mailová schránka byla zahlcena poptávkami. Tyto chvíle beru jako největší zkoušku, se kterou jsem se za dobu své 15leté podnikatelské činnosti setkal, a myslím, že jsme se tehdy s kolegou rozhodli správně vydat se cestou kvality namísto kvantity. Stanovili jsme si své kapacity, které pro nás byly závazné i za cenu, že jsme značnou část zákazníků museli odmítnout, neboť jsme jim nechtěli slibovat nereálné termíny.

Jedním z povedených projektů VYSOČINA ENERGY je tento resort nalézající v srdci Žďárských vrchů. I zde je vidět, že zařídit si fotovoltaiku může znamenat esteticky laděné řešení.

Jak se proměnila technologie během posledních pár let?

Jak už jsem zmínil na začátku, přeměna slunečních paprsků na elektrickou energii je velmi jednoduchá a myslím, že v dnešní době i poměrně snadno dostupná. Větší oříšek vidím v uchování vyrobené energie, správnému využití v místě instalace nebo v chytrém ovládání domácnosti pro maximalizaci vlastní spotřeby. Toto jsou pro nás základní otázky, které si klademe při navržení nového fotovoltaického zdroje. Nejčastější problém rodinných domů i průmyslových objektů je ten, že sluneční svit nikdy přesně nekopíruje křivku jejich spotřeby. Pro narovnání této křivky se nejčastěji používají bateriová úložiště k akumulaci nadvýroby fotovoltaických panelů, kterou zákazník nespotřebuje, a naopak vykryje spotřebu v době, kdy sluneční svit klesne a nestačí spotřebu pokrýt. Díky tomu se maximalizuje vlastní spotřeba. Na druhou stranu jsou bateriová úložiště stále velmi drahá a samotnou investici do fotovoltaické elektrárny výrazně prodraží. Právě proto je vhodné dimenzovat kapacitu bateriového úložiště jen do přijatelné úrovně a spíše efektivně pracovat se spotřebiči, které mohou energii využít v době, kdy Slunce svítí. Nejlepším příkladem jsou bojlery, tepelná čerpadla, klimatizace, filtrace bazénů nebo vířivky, které dokážeme snadno ovládat díky naší aplikaci Enwee.

Jak vaše aplikace funguje a v čem se odlišuje od konkurence?

Aplikace Enwee je unikátní v tom, že kombinuje náš vlastní zdrojový kód pro ovládání chytrých prvků značky Blebox, kterých jsme v České republice oficiálním distributorem (www.blebox-cz.cz). Tyto prvky nám umožňují doplnit automatizaci do běžných rodinných domů a firem bez nutnosti tahat nové kabely či předělání elektroinstalace domu. Mimo tyto výhody je předností třetinová cena ve srovnání s konkurenčními produkty pro automatizaci. Jednotky jsme schopni schovat pod vypínač, zásuvku či spotřebič. Veškerá komunikace probíhá na šifrované wifi síti, umožňující přenos signálu ke spotřebiči odkudkoli na světě, s připojením k wifi. Aplikace poté snadno dokáže provázat fotovoltaickou elektrárnu s domácností a řídit ji dle nastavených priorit. Pro snadné pochopení lze jako příklad použít domácnost nakupující elektřinu na spotovém trhu. Na základě výkonu, orientace a sklonu panelů dokážeme predikovat výrobu FVE dle předpovědi počasí a podle toho vyhodnotit, zda FVE vyrobí dostatek elektřiny pro pokrytí denní spotřeby domácnosti. Pokud predikce výroby vyhodnotí, že FVE nedokáže vyrobit dostatek energie pro pokrytí spotřeby domu, systém automaticky nabije bateriové úložiště za nejnižší cenu na spotovém trhu, aby domácnost dokázala svou spotřebu pokrýt a zároveň překlenout hodiny, kdy je cena na spotovém trhu nejvyšší. Opačně, pokud je energie dostatek, lze automaticky spínat topnou spirálu v bojleru a ohřát jej v době slunečního svitu. Lze sepnout tepelné čerpadlo či elektrické podlahové topení, aby předehřálo dům na vyšší teplotu a nespínalo večer, kdy je spotřeba vykrývána baterií. Pokud teplota v domě vzroste, zatáhne automaticky žaluzie a sepne klimatizaci pro udržování přijatelné pokojové teploty a mnoho dalších možností.

FVElektrárna.cz se zabývá „fotovoltaikami z Vysočiny“. Nově navíc pod taktovkou majitelů společnosti VYSOČINA ENERGY, jež ji spravuje, vznikla aplikace Enwee, která domácnostem dokáže včas sepnout klimatizaci, když je potřeba. Umí ale i další vychytávky.

Jak se za poslední roky změnilo vnímání solární energie u běžných domácností?

V době velkých výkyvů na trhu s elektřinou vidím velký posun od maximalistických instalací, kdy bylo hlavním zadáním pokrýt maximum střechy bez ohledu na vlastní spotřebu, k větší míře využitelnosti vyrobené energie v místě instalace. K tomuto vnímání se jako firma snažíme přiklánět od začátku. To, co si vyrobím a spotřebuji, je největší amortizace investice, kterou jsem do fotovoltaické elektrárny vložil. Spoléhat se na třetí stranu v podobě obchodníků s elektřinou nebo distribuční soustavu, kde se poplatky budou postupem let neustále navyšovat, není dobrým řešením.

Dáváte důraz na osobní přístup. Co to konkrétně znamená, co může zákazník očekávat?

S našimi zákazníky komunikuje od prvního jednání až po finální zaškolení stejný člověk. Jednak je tato komunikace příjemnější pro zákazníka, neboť jedná jen s jednou osobou, ale největší přidaná hodnota je v přenosu informací od zákazníka k našim technikům. Nedochází tak ke komunikačním šumům. Mimo jiné nabízíme komplexní služby v podobě záručního i pozáručního servisu. Pracujeme s vlastním speciálním dronem s termokamerou, který dokáže odhalit skrytou vadu fotovoltaického panelu či přehřívající se spoj, který by mohl být budoucím ohniskem požáru. Vzhledem k tomu, že v letech 2022 a 2023 vzniklo obrovské množství fotovoltaických elektráren instalovaných mnohdy neodbornými montážníky, snažíme se pomáhat i zákazníkům, jejichž dodavatel zkrachoval nebo nebyli s jeho prací spokojeni.

Zákazníci vás často doporučují dál – co je podle vás tím „tajemstvím“, proč se k vám lidé vracejí?

Přímé doporučení bereme jako nejlepší reklamu, a proto se snažíme našim zákazníkům vycházet vždy maximálně vstříc. Vše pečlivě vysvětlit, aby před samotným objednáním realizace věděli co nejvíce informaci, co je potká během samotné realizace, ale i po dobu užívání fotovoltaické elektrárny. Naším cílem není vždy za každou cenu prodat fotovoltaickou elektrárnu a zároveň nikdy zákazníky nepřemlouváme. Pokud instalace pro danou nemovitost dává smysl, vždy nám to řeknou čísla. Pokud čísla nevycházejí a instalace by nedávala ekonomický smysl, montáž nedoporučujeme. Doporučení si velmi vážíme, neboť nám dává sílu se neustále inovovat na poli obnovitelných zdrojů a elektrotechniky. Díky tomu se můžeme těšit z úspěchů, kterých jsme dosáhli.

Co vás na vaší práci dnes baví nejvíc?

Nejvíce mě baví její variabilita a všestrannost. Každý projekt je originál a výzva. Baví mě pomáhat lidem šetřit jejich finanční prostředky. Jsem rád, že naší prací přispíváme k lepšímu životnímu prostředí, což se ostatně snažíme i naším fungováním. Spotřeba naší provozovny je ze 70 % pokryta z fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště. Využíváme dva plně elektrické vozy MG ZS, které z 90 % jezdí jen na zelenou elektřinu z našich fotovoltaických elektráren. Naše podnikání je nejen naše živobytí, ale hlavně zelený životní styl, šetrný k naší planetě.