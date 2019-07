VŠPJ: Malá škola s velkými možnostmi

„Jsme pyšní i na to, že v letošním roce dokončili své studium první absolventi studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Jsou to šikovní, schopní mladí technici, na které máme výbornou zpětnou vazbu z firem, ve kterých naši studenti absolvovali své odborné praxe,“ uvedl garant tohoto studijního programu doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. „Protože všichni tito absolventi již nalezli své zaměstnání, přejeme jim, ale samozřejmě také všem dalším absolventům, úspěšný start do jejich profesního života,“ dodává doc. Horák.

Katedra technických studií VŠPJ má již podanou žádost o akreditaci dalšího bakalářského studijního programu Aplikované strojírenství, který rozšíří portfolio nabídky technických oborů, po nichž je v současné době velká poptávka.

Současně s navyšováním počtu studijních programů se Vysoká škola polytechnická Jihlava snaží i o zvyšování kvality výukové infrastruktury v podobě špičkově vybavených laboratoří.

Další novinkou, kterou VŠPJ připravila, je nový web pro uchazeče o studium s veškerými informacemi o vyučovaných oborech, na které se ještě můžete stihnout přihlásit. Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení přijímáme pouze do 21. 8. 2019, a to elektronicky ve třech jednoduchých krocích. Poplatek za podání přihlášky lze také nově platit hned deseti různými způsoby!

V letošním roce výrazně vzrostl zájem o studium technických oborů, rostoucí tendence je vidět i u oboru Všeobecná sestra. Studovat tady můžete mimo zmiňovaných technických programů i obory a programy zdravotnické, ekonomické a zdravotně sociální. Součástí všech studijních oborů je dlouhodobá povinná praxe, která má podpořit dobré pracovní uplatnění absolventů na trhu práce.

Díky menšímu počtu studentů a partnerství VŠPJ se 63 zahraničními školami mají studenti v rámci programu Erasmus+ téměř stoprocentní šanci, že se dostanou na svou zvolenou školu v zahraničí.

O tuto možnost je ze strany studentů VŠPJ v posledních letech zvýšený zájem. Jihlavští vysokoškoláci se dokonce nebojí zvolit si pro svoji zahraniční zkušenost i pro někoho exotické země, jako je například Island nebo Turecko.