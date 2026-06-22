Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Komerční sdělení
Léto na Vysočině i letos patří vodním radovánkám, odpočinku a příjemnému osvěžení. Vodní ráj otevřel svou venkovní část v pátek a zahájil tak už 26. letní sezonu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června | foto: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Lidé se mohou těšit na oblíbené bazény, rozlehlé travnaté plochy, zázemí pro rodiny s dětmi i možnosti aktivního odpočinku.

Vodní ráj patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším místům pro letní osvěžení, relaxaci a rodinnou zábavu na Vysočině. Díky své poloze je dobře dostupný nejen pro obyvatele města a okolních obcí, ale také pro ty, kteří regionem projíždějí například po dálnici D1. Každoročně sem míří desetitisíce lidí za koupáním, odpočinkem i zábavou během horkých letních dnů.

Venkovní část Vodního ráje nabízí čtyři bazény s temperovanou vodou, které jsou určeny pro různé věkové skupiny i typy hostů. Plavci mohou využít plavecký bazén o rozloze 312 m², rodiny a rekreační návštěvy ocení velký rekreační bazén o rozloze 1 313 m². Pro děti je připraven dětský bazén o rozloze 240 m² a pro ty nejmenší také samostatné brouzdaliště o velikosti 77 m². Teplota vody ve venkovních bazénech se pohybuje mezi 24 až 27 °C, což zajišťuje příjemné podmínky ke koupání i ve dnech, kdy počasí není vyloženě tropické.

Součástí venkovní části jsou také rozsáhlé travnaté plochy o rozloze 9 000 m². Nabízejí dostatek prostoru pro opalování, odpočinek ve stínu, piknik s rodinou nebo klidné posezení mezi koupáním. Právě kombinace bazénů, zeleně a velkého odpočinkového prostoru dělá z Vodního ráje místo, kde lze pohodlně strávit celý letní den.

Na své si přijdou také děti, pro které je připraven dětský koutek s houpačkami, pružinovými houpadly a prolézacím hradem. Rodiče tak mohou spojit koupání s další zábavou pro nejmenší. Dospělí mohou kromě plavání využít i venkovní prvky pro aktivní pohyb, například veslařský a eliptický trenažer, posilovací surf nebo masážní stroj. Novinkami v aquaparku bude zastínění dětského hřiště, venkovní posilovny a části travnatých ploch určených k odpočinku. Nově je kolem bazénů rozmístěno 110 lehátek určených k odpočinku a opalování. K dispozici je kromě centrálního kurtu na plážový volejbal i druhý, mobilní kurt.

Venkovní kapacita je až 2 400 osob, díky čemuž nabízí dostatek prostoru i během hlavní letní sezony. Samozřejmostí je občerstvení přímo v místě, bezbariérový přístup a bezplatné Wi-Fi připojení v celém prostoru koupaliště. Díky tomu je Vodní ráj vhodný nejen pro krátké osvěžení po práci, ale i pro celodenní rodinný program.

Kromě venkovní části mohou lidé využívat také krytý areál, který je otevřený celoročně. Ten nabízí možnost koupání a relaxace bez ohledu na počasí i mimo hlavní letní sezonu. Novinkou v kryté části je nová parní kabina, která rozšiřuje možnosti odpočinku a regenerace.

Letošní sezona bude zároveň spojena s další významnou novinkou. Probíhá totiž přístavba kryté části, v rámci které vzniká nový saunový svět. Jeho součástí bude celkem pět nových saun. Jednou z hlavních dominant nového saunového světa se má stát velká panoramatická sauna pro šedesát osob s výhledem na řeku Jihlavu. Nabídne prostor pro saunové ceremoniály a má přinést zážitek i těm, kteří běžně saunování nevyhledávají. Součástí projektu bude také vnitřní a venkovní ochlazovací bazén, venkovní vířivka a venkovní odpočinková „sluneční“ terasa. Otevření saunového světa je plánováno na září tohoto roku.

Provozovatelem Vodního ráje jsou Služby města Jihlavy. Aktuální informace o provozu, otevírací době, cenách vstupného a dostupných službách najdou zájemci na webových stránkách www.vodniraj.cz.

Nejčtenější

Plzeňský kraj spouští projekt Terapie tichem

Komerční sdělení
Postřelí, stolová hora Kozelka

Moderní společnost čelí paradoxu – čím víc jsme propojení technologiemi, tím naléhavěji vyhledáváme místa, kde můžeme být offline. Neustálý spěch a informační přetlak rodí silný trend: touhu po...

Tipy na nejlepší koupání u Prahy: Kam vás v létě MHD jen tak nedoveze?

Komerční sdělení

Letní horka lákají k vodě, ale co dělat, když v metropoli sice auto nepotřebujete, ale vaše vysněné přírodní koupaliště leží mimo dosah pražské integrované dopravy? Zjistili jsme, kde si zaplavete...

Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Komerční sdělení
Koupelna bez zbytečného odpadu: beauty hack, který mění pravidla hry

Ruku na srdce – pořídit si nový designový parfém nebo prémiový krém je pro nás ženy často malým svátkem. Ty nádherné flakony a kelímky zkrátka chceme mít vystavené jako šperk. Jenže co dělat, když...

Pražská energetická síť se promění

Komerční sdělení
EVA POLANSKÁ JE VEDOUCÍ STRATEGIE AM&A PRAŽSKÉ ENERGETIKY.

Další rozvoj fotovoltaiky, větrných elektráren, elektromobility, tepelných čerpadel i bateriových systémů. To vše plánuje Pražská energetika.

Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Komerční sdělení
Proč už v Pardubicích jen „neodkalujeme“. Přechod na řízené proplachy

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. od roku 2017 mění přístup k údržbě vodovodní sítě. Tradiční odkalování založené hlavně na zkušenosti pracovníků postupně nahrazuje řízeným...

Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení
Předání sanitek hasičům

Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé...

22. června 2026

Fajnpark: Zábava pro děti i dospělé

Komerční sdělení
Fajnpark: zábava pro děti i dospělé

Hledáte ideální destinaci pro nezapomenutelný rodinný výlet? Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou je tou správnou volbou a jeho pestrost vás ohromí!

22. června 2026

Fajnpark: Zábava pro děti i dospělé

Komerční sdělení
Fajnpark: zábava pro děti i dospělé

Hledáte ideální destinaci pro nezapomenutelný rodinný výlet? Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou je tou správnou volbou a jeho pestrost vás ohromí!

22. června 2026

Trávíte osm hodin denně vsedě? Vaše žíly trpí

Komerční sdělení

Celý den u počítače, minimum pohybu a letní teploty. Kombinace, která dává žilám pořádně zabrat. Právě na jaře si mnoho lidí začne více všímat pocitu těžkých nohou nebo otoků – prvních příznaků...

22. června 2026

Zahrada Čech slaví 50 let: expozice, koncerty i program ve městě

Komerční sdělení
Zahrada Čech slaví 50. výročí

Tradiční veletrh Zahrada Čech letos píše svou padesátou kapitolu a připravil pro vás ročník plný nezapomenutelných zážitků.

22. června 2026

Kino Metropol oslaví úspěchy v návštěvnosti novým projektorem

Komerční sdělení

Metropol je posledním klasickým kinem v Olomouci s tradicí již od roku 1933. Mezi místními se stále těší veliké oblibě, což dlouhodobě dokazují také statistiky Unie filmových distributorů (UFD),...

22. června 2026

Nejlepší zaměstnanci, nové RTG – nemocnice Plzeňského kraje

Komerční sdělení
Cena Srdce - Navrátil

Nemocnice Plzeňského kraje v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Stodu, Horažďovicích a Plané se neustále snaží zlepšovat kvalitu zdravotní péče pro pacienty i pracovní podmínky pro personál.

22. června 2026

Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Komerční sdělení
Z garáže až na Bahamy: Jak české ruce dobyly svět

Zatímco většina porevolučních podnikatelů snila o rychlém zbohatnutí, v jedné královéhradecké garáži se v roce 1990 začal rodit příběh, který dnes bere dech. Příběh o tom, jak se od svařování...

22. června 2026

Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Komerční sdělení
Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Léto na Vysočině i letos patří vodním radovánkám, odpočinku a příjemnému osvěžení. Vodní ráj otevřel svou venkovní část v pátek a zahájil tak už 26. letní sezonu.

22. června 2026

Unavený manažer: Nová neinvazivní metoda stimuluje mozek

Komerční sdělení
MUDr. Jakub Albrecht aplikuje novou neinvazivní metodu stimulace mozku

Ještě před několika lety zvládal všechno – porady, rozhodování, vysoké pracovní tempo i neustálou odpovědnost. Pak se ale začala objevovat únava, horší soustředění, delší rozhodování a pocit, že...

22. června 2026

Strategické kovy v EU a elektroodpad

Komerční sdělení
Strategické kovy v EU a elektroodpad

Velké spotřebiče jsou důležité kvůli tunám železa, malá elektronika zase kvůli drahým a kritickým prvkům. Když doma odložíme starý telefon, notebook nebo monitor, často máme pocit, že nejde o nic...

22. června 2026

Legendy se vracejí. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla

Komerční sdělení
Legendy se vrací. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla

Legendární autobus ŠKODA 706 RO a ikonická tramvaj T3. Po několika letech náročných renovací představuje Dopravní podnik Ostrava (DPO) dva nově zrekonstruované historické vozy. Renovace vozů proběhla...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.