Vodní ráj otevřel letní část. Sezona začala v pátek 19. června

Lidé se mohou těšit na oblíbené bazény, rozlehlé travnaté plochy, zázemí pro rodiny s dětmi i možnosti aktivního odpočinku.
Vodní ráj patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším místům pro letní osvěžení, relaxaci a rodinnou zábavu na Vysočině. Díky své poloze je dobře dostupný nejen pro obyvatele města a okolních obcí, ale také pro ty, kteří regionem projíždějí například po dálnici D1. Každoročně sem míří desetitisíce lidí za koupáním, odpočinkem i zábavou během horkých letních dnů.
Venkovní část Vodního ráje nabízí čtyři bazény s temperovanou vodou, které jsou určeny pro různé věkové skupiny i typy hostů. Plavci mohou využít plavecký bazén o rozloze 312 m², rodiny a rekreační návštěvy ocení velký rekreační bazén o rozloze 1 313 m². Pro děti je připraven dětský bazén o rozloze 240 m² a pro ty nejmenší také samostatné brouzdaliště o velikosti 77 m². Teplota vody ve venkovních bazénech se pohybuje mezi 24 až 27 °C, což zajišťuje příjemné podmínky ke koupání i ve dnech, kdy počasí není vyloženě tropické.
Součástí venkovní části jsou také rozsáhlé travnaté plochy o rozloze 9 000 m². Nabízejí dostatek prostoru pro opalování, odpočinek ve stínu, piknik s rodinou nebo klidné posezení mezi koupáním. Právě kombinace bazénů, zeleně a velkého odpočinkového prostoru dělá z Vodního ráje místo, kde lze pohodlně strávit celý letní den.
Na své si přijdou také děti, pro které je připraven dětský koutek s houpačkami, pružinovými houpadly a prolézacím hradem. Rodiče tak mohou spojit koupání s další zábavou pro nejmenší. Dospělí mohou kromě plavání využít i venkovní prvky pro aktivní pohyb, například veslařský a eliptický trenažer, posilovací surf nebo masážní stroj. Novinkami v aquaparku bude zastínění dětského hřiště, venkovní posilovny a části travnatých ploch určených k odpočinku. Nově je kolem bazénů rozmístěno 110 lehátek určených k odpočinku a opalování. K dispozici je kromě centrálního kurtu na plážový volejbal i druhý, mobilní kurt.
Venkovní kapacita je až 2 400 osob, díky čemuž nabízí dostatek prostoru i během hlavní letní sezony. Samozřejmostí je občerstvení přímo v místě, bezbariérový přístup a bezplatné Wi-Fi připojení v celém prostoru koupaliště. Díky tomu je Vodní ráj vhodný nejen pro krátké osvěžení po práci, ale i pro celodenní rodinný program.
Kromě venkovní části mohou lidé využívat také krytý areál, který je otevřený celoročně. Ten nabízí možnost koupání a relaxace bez ohledu na počasí i mimo hlavní letní sezonu. Novinkou v kryté části je nová parní kabina, která rozšiřuje možnosti odpočinku a regenerace.
Letošní sezona bude zároveň spojena s další významnou novinkou. Probíhá totiž přístavba kryté části, v rámci které vzniká nový saunový svět. Jeho součástí bude celkem pět nových saun. Jednou z hlavních dominant nového saunového světa se má stát velká panoramatická sauna pro šedesát osob s výhledem na řeku Jihlavu. Nabídne prostor pro saunové ceremoniály a má přinést zážitek i těm, kteří běžně saunování nevyhledávají. Součástí projektu bude také vnitřní a venkovní ochlazovací bazén, venkovní vířivka a venkovní odpočinková „sluneční“ terasa. Otevření saunového světa je plánováno na září tohoto roku.
Provozovatelem Vodního ráje jsou Služby města Jihlavy. Aktuální informace o provozu, otevírací době, cenách vstupného a dostupných službách najdou zájemci na webových stránkách www.vodniraj.cz.