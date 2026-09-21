Úspěšné zastoupení Bosch Jihlava na Jihlavském půlmaratonu

Sport, týmový duch a chuť překonat sami sebe. Přesně v tomto duchu se nesl letošní Jihlavský půlmaraton, do kterého se zapojili také zaměstnanci jihlavského Bosche. Na start 11. ročníku, který se uskutečnil 6. září 2026
v areálu Český mlýn, se postavilo 65 běžců a běžkyň z Bosche. Nechyběli zkušení závodníci, nadšení amatéři, rodiny s dětmi ani bývalí zaměstnanci.
Ideální počasí přálo běžcům
Letošní ročník nabídnul běžcům téměř ideální podmínky. Mírné počasí a příjemná atmosféra pomohly k řadě skvělých výkonů – mezi nimi nechyběly ani ty v barvách Bosche. Velkou radost přinesla především ženská 4členná štafeta jihlavského Bosche ve složení Hana Prokůpková, Veronika Procházková, Ivana Zajíčková a Markéta Dominová. Ta stejně jako loni dokázala svou kategorii ovládnout a obhájila první místo. Dařilo se ale také jednotlivcům. V hlavním závodě se mezi nejlepší ve svých kategoriích probojovali: Bohumil Petruška (MUŽI A) - 5. místo, Ivo Hruška (MUŽI B) - 5. místo, Pavel Korený (MUŽI C) - 10. místo a Viera Jagerčíková (ŽENY B) - 14. místo.
Běželo se napříč generacemi
Jihlavský půlmaraton ale nebyl jen o výsledných časech. Pro řadu zaměstnanců se stal především příležitostí užít si sport společně s rodinou a kolegy. Do rodinného běhu se letos zapojila řada zaměstnanců se svými dětmi. Jednou z nich byla dvanáctiletá Simona Severová: „Dnes jsem běžela vedle dětského běhu i rodinný běh společně s mamkou. Běželo se nám dobře a daly jsme do toho vše.“ Na svůj výkon může být právem pyšná také Stella Matějková, která si z dětského běhu odnesla třetí místo: „Dnes to bylo skvělé a podařilo se mi vyhrát 3. místo, příští rok poběžím určitě zase.“ A pro čtyřletého Alexe Švaříčka byla největší odměnou medaile za účast.
Na start se přitom nepostavily pouze děti zaměstnanců. Mezi účastníky nechyběli ani bývalí zaměstnanci – důchodci jihlavského Bosche. Jedním z nich byl Zdeněk Procházka, který závodil v kategorii mužů nad 70 let. S během začal před zhruba 45 lety a věnuje se mu dodnes. „Běhal jsem i po celou dobu, co jsem byl zaměstnancem u Bosche. Na Bosch stále rád vzpomínám. Dnes tu na akci vládla perfektní sportovní atmosféra, byla skvělá účast a osobně se mi navíc zdařilo celou trasu půlmaratonu zaběhnout výrazně pod dvě hodiny. Takže jsem spokojen.“
Když trénink táhne celý tým
Na závod se řada zaměstnanců připravovala společně už několik měsíců před startem. David Zmek popsal, že právě týmová motivace byla při tréninku velkou výhodou: „Začali jsme s kolegy intenzivně trénovat již před prázdninami, protože jsme chtěli celý závod uběhnout. Výhodou přípravy bylo to, že jsme se navzájem mohli motivovat.“ Jeho kolega Lukáš Duchoslav dodává, že společné běhání se vešlo i do pracovních cest: „Přípravě na závod jsme se věnovali například během služební cesty v Renningenu (Německo), kde jsme si po práci každý večer společně chodili zaběhat. Naším dnešním cílem bylo závod zvládnout pod dvě hodiny a aby všichni doběhli do cíle.“
Vítězná štafeta? Radost, tým a obhajoba prvenství
Pro členky vítězné ženské štafety byl letošní závod především společným zážitkem. Hana Prokůpková (JhP/CTG1) shrnula jejich úspěch jednoduše: „Na letošní ročník Jihlavského půlmaratonu jsme se s kolegyněmi moc těšily a jsme rády, že se nám podařilo obhájit loňské první místo a opět v naší kategorii vyhrát. To, že se sportovních akcí tohoto typu zapojují i další zaměstnanci z Bosche, je skvělé. Závod jsme si s kolegyněmi moc užily.“
„Jsme rádi, že se naši zaměstnanci i nadále účastní sportovních akcí, včetně svých rodin, a podporují komunitní aktivity,“ shrnula Suzana Cizmic, obchodní ředitelka Bosch Powertrain s.r.o.