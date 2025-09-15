Teleflex: Ve Žďáru vyrábíme zdravotnické prostředky a pomáháme i lidem

Společnost Teleflex, která ve Žďáru nad Sázavou a Hradci Králové vyrábí zdravotnické prostředky s globálním dopadem, se dlouhodobě hlásí k odpovědnosti nejen za kvalitu výroby, ale také za život v regionech, kde působí. To, že na lidech skutečně záleží, dokazují nejen špičkové produkty pro zdravotnictví, ale i široká paleta aktivit zaměřených na zaměstnance, komunitu a dobročinné projekty.
Cyklozaměstnavatel roku 2025
Velkou radost letos přineslo ocenění Cyklozaměstnavatel roku 2025, které Teleflex získal ve Žďáru nad Sázavou. Každý rok se do výzvy „Do práce na kole“ zapojuje stále více zaměstnanců. Letos k tomu přispěl i nový program ambasadorů – v případě cyklovýzvy se role patronky ujala kolegyně Míša z oddělení financí, která akci zaštítila a svým nadšením strhla ostatní. Díky tomu byla účast rekordní.
Podmínky pro cyklisty navíc firma dál zlepšuje – zaměstnanci mají k dispozici novou zastřešenou kolárnu – zázemí, které jim umožňuje jezdit na kole pohodlně a bezpečně po celý rok.
Nový grantový program
Další letošní novinkou je grantový program, v němž mohou zaměstnanci žádat o podporu pro své vlastní projekty a nápady na pomoc lidem a komunitám v jejich okolí. „Naši lidé nejlépe vědí, kde je pomoc potřeba. A my jsme rádi, že jim můžeme být partnerem,“ říkají v Teleflexu. Díky programu tak podpořili například sbírky pro zvířata, charitativní sportovní akce, pomoc lidem v nouzi nebo výzvy ke společnému darování krve.
Dlouhodobá podpora
Teleflex se dlouhodobě profiluje jako partner regionu. Firma je generálním partnerem projektu Na kole dětem Žďárskými vrchy, podporuje charitativní běh Světluška, Oblastní charitu i Ranou péči.
Propojení s posláním
To vše krásně zapadá do filozofie firmy. Teleflex vyrábí zdravotnické prostředky, které pomáhají zachraňovat životy a zlepšovat zdravotní péči po celém světě. Stejný zájem o zdraví, lidi a jejich okolí však firma uplatňuje i doma – ve vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působí.
„Na lidech nám záleží. Ať už jde o pacienty, kterým pomáhají naše výrobky, nebo o kolegy a sousedy, se kterými sdílíme život v regionu,“ shodují se zástupci společnosti.
