Teleflex ve Žďáře otevírá nové příležitosti pro operátorky

Pro ženy ze žďárského regionu může být atraktivní hlavně to, že pozice operátorky výroby není klasická těžká nebo fyzicky náročná práce. Jde o přesnou činnost na stanovištích a linkách, kde rozhoduje pečlivost, soustředění a důsledné dodržování pracovních postupů. Ve zdravotnické výrobě záleží na každém detailu. Výroba se zároveň odehrává v klimatizovaném bezprašném prostředí, které se výrazně liší od běžných průmyslových provozů.
Teleflex zároveň zdůrazňuje, že pro tuto práci není nutná předchozí výrobní ani zdravotnická praxe. Důležitější je chuť učit se, pečlivost a ochota pracovat podle jasně nastavených pravidel. Nové zaměstnankyně procházejí zaučením a od začátku mají podporu týmu. Práce tak není o síle, ale o šikovnosti, přesnosti a zodpovědnosti.
Výroba zdravotnických prostředků navíc dává lidem jistotu. Tento obor nepodléhá sezonním výkyvům ani krátkodobým trendům. Zdravotnictví bude potřeba vždy a firmy, které v něm působí, nabízejí stabilní zázemí i dlouhodobou perspektivu. I proto je práce ve Teleflexu vnímaná jako příležitost pro ženy, které hledají jistotu, moderní prostředí a práci, která má skutečný smysl.
Ve Žďáře nad Sázavou se navíc chystá další krok v rozvoji zdravotnické výroby. Společnost Teleflex, která ve městě působí už 20 let, rozšiřuje svou výrobu a připravuje novou linku pro zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Právě teď probíhají validace nové linky, které jsou důležitou součástí celého rozjezdu.
Nová výroba přinese do Žďáru nejen moderní technologie, ale také další nové pracovní příležitosti. Teleflex dlouhodobě staví na tom, že zdravotnická výroba není krátkodobý ani sezonní obor. Jde o stabilní prostředí, ve kterém má práce smysl. Všechny týmy se tak podílí na výrobě lékařské techniky, která pomáhá lékařům v péči o pacienty po celém světě.
Zájemci o aktuální nabídku pracovních pozic mohou sledovat specializovaný kariérní web společnosti praceteleflex.cz, kde firma zveřejňuje nové příležitosti i informace o fungování závodu.
Jak v Teleflexu slavili výročí 20 let v regionu
Co říkají zaměstnanci na práci v Teleflexu
Teleflex
Arrow International CR, a.s. odštěpný závod, Jamská 2359/47, Žďár nad Sázavou, Czech Republic, 591 01