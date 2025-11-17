Teleflex: Pomáháme tam, kde žijeme

„Pomáhat u nás není jen firemní aktivita, ale něco, co spojuje lidi napříč týmy. Každý z nás může přispět svým způsobem,“ říká Michaela, jedna z ambasadorek dobrovolnických projektů.
Stromy, které dávají nový život
Na podzim se zaměstnanci Teleflexu zapojili do sázení stromů ve Žďáru nad Sázavou. Akce měla nejen ekologický, ale i symbolický význam – stejně jako produkty Teleflexu pomáhají zlepšovat zdraví lidí, i stromy přinášejí nový život a čistší prostředí. Do výsadby se zapojily desítky kolegů s rodinami a akce přinesla nejen dobrý pocit, ale i společně strávený čas mimo práci.
Sportujeme pro dobrou věc
Pomoc se často pojí s pohybem. Zaměstnanci Teleflexu se každoročně účastní Běhu pro Světlušku, kde každý kilometr znamená podporu pro nevidomé a slabozraké. Firma je zároveň generálním partnerem charitativní cyklojízdy Na kole dětem Žďárskými vrchy, která spojuje regiony a podporuje onkologicky nemocné děti.
Pomáháme srdcem i chutí
Dobré skutky v Teleflexu mají i sladkou příchuť. Tradiční akce DOBROcukrárna každoročně spojuje desítky kolegů, kteří pečou dobroty, jejichž výtěžek pomáhá potřebným. Letos zaměstnanci vybrali 50 000 Kč pro organizaci Popálky. Do pomoci se zapojuje také DEI tým, který nedávno podpořil sbírku Koláč pro hospic.
Vánoce plné přání a radosti
Už tradičně se v závodech chystá i prosincová akce Strom splněných přání. Zaměstnanci si vybírají přání dětí ze SASky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí) a pořizují jim dárky. „Je to chvíle, kdy si uvědomíte, že i maličkost může změnit něčí den. A to je obrovská motivace,“ říká kolegyně Lenka, která se účastní pravidelně.
Granty a dlouhodobá podpora
Novinkou letošního roku je grantový program, který umožňuje zaměstnancům realizovat jejich vlastní nápady na pomoc komunitám. Díky němu vznikly projekty jako Den s Ponorkou, Společné darování krve, sbírka pro zvířata nebo podpora Stacíku a Senior penzionu.
Teleflex také dlouhodobě spolupracuje s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a podporuje služby, které pomáhají v našem regionu.
Pomáhat je součástí naší práce
Pomoc a sounáležitost jsou pevnou součástí firemní kultury Teleflexu. „Na lidech nám záleží – ať už jde o pacienty po celém světě, nebo o naše sousedy tady na Vysočině,“ říká ředitel českých závodů Pavel Háněl.
Teleflex tak ukazuje, že když se spojí dobrá vůle, spolupráce a chuť pomáhat, dokážeme společně měnit svět k lepšímu.
Chcete se o firmě dozvědět víc?
Sledujte www.praceteleflex.cz nebo profily na sociálních sítích (Facebook a LinkedIn), kde Teleflex pravidelně sdílí příběhy kolegů, novinky i aktuální nabídky práce.