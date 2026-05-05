SVOŠS Jihlava: „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“

Přednosti naší školy: 30 let zkušeností, množství praxe, interaktivní výuka, podporující prostředí, osobní přístup ke studentům.
Co studiem získáte? Kromě mnoha odborných kompetencí zlepšíte svoji komunikaci, schopnost spolupracovat, plánovat a projektovat, poskytovat zpětnou vazbu, hodnotit svoji práci, být společensky zodpovědní a mnoho dalšího.
Den otevřených dveří: 7. května 2026.
Přihlášky pro I. kolo: do 31. května 2026 (více informací na našich stránkách, či emailu).
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek, uchazeč pouze předkládá požadované písemnosti, u denní formy vzdělávání je však třeba jeho osobní účasti. Možnost přijetí do 2. ročníku u absolventů oborů Sociální činnost (75-41-M/01) a Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).
Absolventi VOŠ jiného zaměření – možnost absolutoria bez zkoušky z cizího jazyka (AJ, NJ).
Kde nás najdete: v moderním prostředí Jihlavských Teras, na adrese Srázná 21, Jihlava (vstup do školy přes vzdálený přístup z vnitřní části komplexu, přes vchod č. 23).
Důležité kontakty: www.svoss.cz, info@svoss.cz, tel. 737 119 250.