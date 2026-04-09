Společnost Enviropol ukáže sílu inovací na světovém veletrhu IFAT

Enviropol z Jihlavy se zařadí mezi vystavovatele na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů zaměřených na životní prostředí – IFAT 2026 v německém Mnichově od 4. do 7. května.

Jihlavský Enviropol se dlouhodobě specializuje na zpracování drobného vysloužilého elektrozařízení jako jsou mobilní telefony, drobná domácí elektronika nebo IT technika. Právě tento typ odpadu patří mezi nejrychleji rostoucí složky komunálního odpadu a jeho správná recyklace je zásadní nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i kvůli získávání cenných druhotných surovin. Moderní technologie umožňují z těchto zařízení efektivně získávat kovy i další materiály a vracet je zpět do výrobního cyklu.

Právě na veletrhu IFAT chce firma představit své aktuální inovace a technologické postupy, které umožňují efektivní recyklaci a maximální materiálové využití vysloužilých elektrozařízení.

„Naším cílem je ukázat, že i elektroodpad může být cenným zdrojem surovin. Moderní technologie dnes umožňují vracet materiály zpět do oběhu a výrazně tak šetřit přírodní zdroje,“ uvádí zástupkyně společnosti Dana Křížková.

Návštěvníci veletrhu budou moci Enviropol navštívit v hale A6, stánek 205. Firma zde představí nejen své služby, ale také konkrétní příklady toho, jak lze ze starého vytvořit nové.

Účast na IFAT je pro společnost důležitou příležitostí k navázání nových obchodních partnerství i sdílení zkušeností s odborníky z celého světa. Zároveň jde o šanci ukázat, že české firmy mají v oblasti cirkulární ekonomiky a recyklace co nabídnout i na mezinárodní úrovni.

Enviropol se kromě své hlavní činnosti v Jihlavě dlouhodobě věnuje také osvětě v oblasti ochrany životního prostředí. Aktivně spolupracuje se školami a vzdělávacími institucemi a snaží se přibližovat problematiku elektroodpadu široké veřejnosti. Důraz klade především na pochopení významu správného třídění a recyklace, které hrají klíčovou roli v ochraně přírodních zdrojů.

Součástí těchto aktivit jsou i exkurze pro děti a studenty, během nichž mají možnost nahlédnout přímo do provozu a zjistit, jak celý proces zpracování elektroodpadu funguje v praxi. Praktická zkušenost pomáhá mladé generaci lépe porozumět dopadům lidské činnosti na životní prostředí a vede ji k odpovědnějšímu chování v každodenním životě.

Enviropol tak potvrzuje svou pozici inovativní společnosti, která se aktivně podílí na ochraně životního prostředí a rozvoji udržitelných řešení v oblasti nakládání s odpady.

