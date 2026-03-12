Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení
Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog jako jediná škola v Kraji Vysočina, zakončené titulem DiS.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě | foto: Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s.

Přednosti naší školy: 30 let zkušeností, množství praxe, interaktivní výuka, podporující prostředí, osobní přístup ke studentům.

Dny otevřených dveří: 19. března, 7. května 2026.

Přihlášky pro I. kolo: do 31. května 2026 (více informací na našich stránkách, či emailu).

Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek, uchazeč pouze předkládá požadované písemnosti, u denní formy vzdělávání je však třeba jeho osobní účasti. Možnost přijetí do 2. ročníku u absolventů oborů Sociální činnost (75-41-M/01) a Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-M/01).

Absolventi VOŠ jiného zaměření – možnost absolutoria bez zkoušky z cizího jazyka (AJ, NJ).

Kde nás najdete: v moderním prostředí Jihlavských Teras, na adrese Srázná 21, Jihlava (vstup do školy přes vzdálený přístup z vnitřní části komplexu, přes vchod č. 23).

Důležité kontakty: www.svoss.cz, info@svoss.cz, tel. 737 119 250.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Nejčtenější

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Komerční sdělení

Vybrat si dnes doplněk stravy není pro běžného zákazníka jednoduché. Nabídka na trhu rychle roste a orientace v jednotlivých produktech bývá složitá. Česká značka BrainMarket proto přichází se...

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog...

12. března 2026

Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Komerční sdělení
Prop tradingová platforma postavená na 20 letech zkušeností týmu

Stavíme na praxi, ne na teorii.

12. března 2026

Rada kraje se sešla se starosty Děčínska

Komerční sdělení
Hejtman Richard Brabec a krajský policejní ředitel plk. Zbyněk Dvořák

Rada Ústeckého kraje se na svém pravidelném výjezdu do regionu – Dni s Ústeckým krajem setkala se starostkami a starosty Děčínska. Společné jednání v méně formální a přátelské atmosféře tentokrát...

12. března 2026

EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Komerční sdělení
EDU Effective: Flexibilní MBA studium sedne vašemu času i rozpočtu

Online studium, které vám nevezme víkendy, přinese výsledky už během prvních týdnů a stojí jen zlomek ceny tradičních programů. EDU Effective Business School nabízí prakticky zaměřené MBA programy...

11. března 2026

Výsledek místo slibů: 10 milionu eur splaceno investorům bez odkladů

Komerční sdělení
Za architekturou projektu stojí světově uznávaný Carlos Lamas, který se více...

Developerská skupina ze Slovenska úspěšně splatila emisi v celkové hodnotě 10 milionů eur přesně podle plánu. Investoři získali své prostředky bez prodloužení splatnosti i bez dalšího zadlužení....

10. března 2026

ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

Komerční sdělení
ZVU Engineering - tradiční strojírenství v novém kabátě

ZVU Engineering je dynamicky se rozvíjející firma. Zaměřuje se na komplexní inženýrské služby a realizaci technologicky náročných dodávek. Společnost směřuje část svých aktivit i do energetiky a...

10. března 2026

SAMURAI shot: Nealko panák z čaje, který dobyl české kanceláře

Komerční sdělení

Zatímco dříve budil úsměvy, dnes nealkoholický shot od SAMURAI běžně nahrazuje v práci kávu i tradiční láhev alkoholu. Koncentrovaný čaj dodává energii bez chemie. Z vysmívaného panáku se tak stal...

10. března 2026

DÚKapka má narozeniny, cestující získají jízdenku zdarma

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Mobilní aplikace DÚKapka slaví letos v březnu pět let od svého spuštění. Za tuto dobu si aplikace vybudovala pevné místo v každodenním cestování po Ústeckém kraji. Lidé v ní zakoupili už téměř pět...

10. března 2026

Drahá psychoterapie. Proč na nová pravidla doplatí děti?

Komerční sdělení
PaedDr. Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

Snaha o regulaci psychoterapie přinesla nečekaný problém. Kvůli vysokým nákladům na vzdělávání hrozí zánik služeb v neziskovkách. Pro handicapované děti a seniory to znamená jediné - ztrátu odborné...

10. března 2026

Interierový design - Váš domov snů na míru

Komerční sdělení
Lenka Stádníková

„Nenavrhuji svůj styl, ale styl klienta. Vždy se snažím pochopit, jak žije, co potřebuje a v jakém prostředí se bude cítit nejlépe,“ zastává názor liberecká interiérová designerka Lenka Stádníková.

9. března 2026

Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Komerční sdělení
Nechejte si vyvézt žumpu nebo septik. Připravte se na jaro

Odpadní vody je nutné likvidovat v souladu se zákonem. Jeho obcházením se lidé nepřipojení na kanalizaci. Kromě negativních dopadů na životní prostředí se vystavují riziku vysoké pokuty. Využijte...

9. března 2026

Zdravé zuby psů a koček: nejčastější problémy a prevence

Komerční sdělení

Zuby jsou zásadní součástí trávení a u psů i koček vyžadují naši péči. Odlišují se počtem i typem potíží. Bez pravidelné hygieny a prevence mohou vznikat bolestivé záněty, zubní kámen či další...

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.